Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Τα smartphones έφεραν έσοδα για την Xiaomi – Τι συμβαίνει με τα EVs
Διεθνής Οικονομία 20 Αυγούστου 2025 | 20:13

Πόσο βοήθησε την Xiaomi η αύξηση των αποστολών smartphones, ειδικά στη Νοτιοανατολική Ασία

Σύνταξη
Ενισχυμένη εμφανίστηκε η Xiaomi το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, καθώς τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 30,5%, όπως ανακοίνωσε και η εταιρεία smartphone και ηλεκτρικών οχημάτων, στο πλαίσιο μιας υποτονικής παγκόσμιας αγοράς.

Ο πρόεδρος της Xiaomi, Lu Weibing, ωστόσο, μείωσε ελαφρώς τον στόχο της εταιρείας για αποστολές smartphone στα 175 εκατομμύρια από τον στόχο των 180 εκατομμυρίων που είχε τεθεί στο πρώτο τρίμηνο.

Η Xiaomi έχει πουλήσει συνολικά 300.000 ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τον Ιούλιο

Τα smartphone της Xiaomi

«Αναμένουμε ότι η συνολική αγορά smartphone θα δει ελάχιστη έως καθόλου ανάπτυξη φέτος», δήλωσε ο Lu σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους. «Εάν υπάρξει κάποια αύξηση, μπορεί να είναι περίπου 0,1% έως 0,2%. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό από την ανάπτυξη που είχαμε προβλέψει στις αρχές του έτους», σημείωσε.

Τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε 116 δισεκατομμύρια γιουάν (16,16 δισεκατομμύρια δολάρια), ξεπερνώντας τον μέσο όρο των 114,7 δισεκατομμυρίων γιουάν που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 75,4% σε ετήσια βάση στα 10,8 δισεκατομμύρια γιουάν, υπερβαίνοντας τη μέση εκτίμηση των 10,1 δισεκατομμυρίων γιουάν, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής smartphone στον κόσμο έγινε η μάρκα smartphone με τις περισσότερες πωλήσεις στη Νοτιοανατολική Ασία το δεύτερο τρίμηνο και κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε αποστολές στην Ευρώπη, όπως ανέφερε και στο Reuters.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατατάχθηκε τρίτη, με μερίδιο αγοράς 14,7%, ανέφερε η εταιρεία, επικαλούμενη στοιχεία από την ερευνητική εταιρεία Canalys.

Οι παγκόσμιες αποστολές smartphone της Xiaomi το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 42,4 εκατομμύρια συσκευές. Ωστόσο, τα έσοδα από smartphone μειώθηκαν κατά 2,1% στα 45,5 δισεκατομμύρια γιουάν λόγω της χαμηλότερης μέσης τιμής πώλησης.

Xiaomi

Τα EVs

Η ζημιογόνος επιχείρηση ηλεκτρικών οχημάτων απέφερε έσοδα 20,6 δισεκατομμυρίων γιουάν κατά το δεύτερο τρίμηνο, από 18,1 δισεκατομμύρια γιουάν κατά το πρώτο.

Παραδόθηκαν 81.302 ηλεκτρικά οχήματα στο τρίμηνο του Ιουνίου, σε σύγκριση με παραδόσεις 75.869 αυτοκινήτων SU7 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου.

Το δεύτερο ηλεκτρικό μοντέλο YU7 κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουνίου, με τις παραδόσεις να ξεκινούν μόλις τον περασμένο μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί στα αποτελέσματα.

Μαζί με την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες νέες πρωτοβουλίες, τα ηλεκτρικά οχήματα κατέγραψαν συνολική καθαρή ζημία 0,3 δισεκατομμυρίων γιουάν στο τρίμηνο του Ιουνίου, μειωμένη από την απώλεια 0,5 δισεκατομμυρίου γιουάν στο πρώτο τρίμηνο.

Ο Lu επισήμανε πως η Xiaomi είναι βέβαιη ότι θα επιτύχει μηνιαία ή τριμηνιαία κέρδη στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο, αλλά οι σωρευτικές ζημίες παραμένουν σημαντικές μετά από μια επένδυση άνω των 30 δισεκατομμυρίων γιουάν στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Η Xiaomi έχει πουλήσει συνολικά 300.000 ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τον Ιούλιο από την έναρξη της επιχείρησής της στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων τον Μάρτιο του 2024.

Ο Lu τόνισε επίσης ότι η Xiaomi αναπτύσσει την επόμενη έκδοση του τσιπ XRINGO1 που έχει αναπτύξει η ίδια για κινητά.

Οι μετοχές της Xiaomi, η οποία κατασκευάζει επίσης οικιακές συσκευές και είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ, έκλεισαν με πτώση 1,2% στα 52,4 δολάρια Χονγκ Κονγκ. Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 52% μέχρι στιγμής φέτος.

World
Ακίνητα
Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Στοιχεία ΟΟΣΑ 19.08.25

Η βορειοδυτική Ευρώπη συλλέγει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μέσω φόρου στα ακίνητα, η ανατολική και οι Βαλτικές χαμηλότερο, ενώ στον Νότο η εικόνα είναι μεικτή με τάση προς τα υψηλότερα επίπεδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»
Μεγαλώνει η κρίση 19.08.25

Με τις οικονομίες ήδη σε επιβράδυνση, η πολιτική προστατευτισμού του Τραμπ πλήττει ανισομερώς τις χώρες της περιοχής, απειλώντας να βαθύνει τη στασιμότητα και να ενισχύσει τις αδυναμίες τους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Αντιδράσεις 20.08.25

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»
Μπάσκετ 20.08.25

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα
Αδιέξοδο 20.08.25

Δύσκολος αποδεικνύεται ο δρόμος για ειρήνευση στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να δεχθεί συμφωνία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και οι σύμμαχοί του αδυνατούν ουσιαστικά να τις προσφέρουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 20.08.25

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς
Champions League 20.08.25

Σύνταξη
LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη
Champions League 20.08.25

Σύνταξη
Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί
Ωρολογιακή βόμβα 20.08.25

Εάν οι δυτικοί δεν δώσουν σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες για την Ουκρανία, οι τρεις ειδικοί προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν αυτές να εξελιχθούν σε διπλωματική «ωρολογιακή βόμβα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Champions League 20.08.25

Σύνταξη
Γάζα: Η στιγμή της επίθεσης μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF (βίντεο)
Κόσμος 20.08.25

Επίθεση από μαχητές της Χαμάς, που βγήκαν από υπόγειο τούνελ, δέχθηκε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών στην Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα - Νωρίτερα, την έναρξη της νέας επίθεσης στη Γάζα ανακοίνωσαν οι IDF

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα
Πολιτική 20.08.25

Δημοσιογραφική έρευνα από την Τσεχία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη δραστηριότητα της Intellexa στην Ελλάδα και το ρόλο ενός επιχειρηματία που έστελνε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

