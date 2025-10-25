science
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25 Οκτωβρίου 2025 | 11:12

Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη

Η εξάρτηση από την οθόνη που συνήθως συνδέεται με την εφηβεία πλήττει και τα γηρατειά - «Ορισμένοι ηλικιωμένοι αρχίζουν να ζουν ολοένα και περισσότερο μέσα από τα κινητά τους» λένε οι ειδικοί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Spotlight

Την ώρα που η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την εξάρτηση παιδιών και εφήβων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία πιο σιωπηρή μεταβολή σημειώνεται στους ηλικιωμένους που τείνουν να περνούν ώρες μπροστά στην οθόνη ή να μην αποχωρίζονται τα παιχνίδια στο κινητό.

Η «ψηφιακή γενιά» των 60+ επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει εθισμός στην οθόνη μεταβάλλοντας μια νεανική υπόθεση σε χαρακτηριστικό της τρίτης ηλικίας. Οι ψηφιακές συνήθειες που καθόρισαν την εφηβεία μεταφέρονται τώρα και στα γηρατειά. «Ορισμένοι ηλικιωμένοι αρχίζουν να ζουν ολοένα και περισσότερο μέσα από τα κινητά τους, με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι έφηβοι», σημειώνει ο Ίψιτ Βάια, επικεφαλής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Γήρανσης στο Νοσοκομείο McLean του Χάρβαρντ.

Όπως αναφέρει άρθρο του Economist, από το 2019 έχουν περάσει τις πόρτες του βρετανικού κέντρου διαταραχών εθισμού σε βιντεοπαιχνίδια εκατοντάδες έφηβοι, αλλά τελευταία ζητούν θεραπεία άνθρωποι άνω των 40 ετών. Μάλιστα, η μεγαλύτερη σε ηλικία ασθενής, εθισμένη σε παιχνίδια στο κινητό της, ήταν 72 ετών.

Ο κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας Τζόναθαν Χάιντ μιλάει για μια «αγχωμένη γενιά» παιδιών, ομάδες γονέων όπως η «Smartphone Free Childhood» κηρύττουν την αποχή. Ωστόσο, οι… παππούδες τους φαίνεται να τους ξεπερνούν. Οι σημερινοί εξηντάρηδες, ήδη εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία, περνούν ατελείωτες ώρες στις έξυπνες συσκευές καθώς βαδίζουν ή ήδη έχουν μπει στη συνταξιοδότηση.

Οι νέοι συνταξιούχοι συγκαταλέγονται πλέον στους πιο ενθουσιώδεις χρήστες ψηφιακών συσκευών

Οι ηλικιωμένοι ως αναδυόμενη αγορά

Οι ηλικιωμένοι υπήρξαν εδώ και χρόνια φανατικοί τηλεθεατές. Ο ελεύθερος χρόνος, η περιορισμένη κινητικότητα και η μοναξιά βοήθησαν σε αυτό. Πέρυσι, οι άνω των 75 στη Βρετανία είδαν τηλεόραση πάνω από πέντεμισι ώρες ημερησίως, πέντε περισσότερες από τις ηλικίες 16 – 24 ετών.

Μετά ήρθαν τα έξυπνα τηλέφωνα. Αν και πριν από μία δεκαετία πολλοί λίγοι άνω των 65 είχαν smartphone, οι νέοι συνταξιούχοι συγκαταλέγονται πλέον στους πιο ενθουσιώδεις χρήστες ψηφιακών συσκευών. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας GWI σε επτά χώρες, οι άνω των 65 ετών είναι πιο πιθανό από τους κάτω των 25 ετών να διαθέτουν tablets, smart TV, e-readers ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Από την πλευρά τους, οι τεχνολογικές εταιρείες βλέπουν στους ηλικιωμένους μια αναδυόμενη αγορά. Η Apple λανσάρει ακουστικά που λειτουργούν και ως ακουστικά βαρηκοΐας, καθώς και ρολόγια που μπορούν να εκτελέσουν ηλεκτροκαρδιογράφημα ή να καλέσουν ασθενοφόρο σε περίπτωση πτώσης του χρήστη. Διόλου τυχαίο ότι το 17% των άνω των 65 ετών διαθέτει smartwatch.

Η επόμενη γενιά συνταξιούχων είναι ακόμα πιο ενθουσιώδης με τα ψηφιακά gadgets. Σχεδόν ένας στους πέντε, ηλικίας από 55 έως 64 ετών – έχει κονσόλα παιχνιδιών. Η συνταξιοδότηση αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με «Grand Theft Auto» και ο χρόνος που περνούν οι ηλικιωμένοι μπροστά στις οθόνες αυξάνεται.

Ωστόσο, τα κινητά και τα tablets δεν λειτουργούν προς αντικατάσταση των άλλων μορφών μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, αλλά προστίθενται στο συνολικό ημερήσιο χρόνο που αφιερώνουν οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι μπροστά στις οθόνες.

Η Ofcom διαπίστωσε ότι πέρυσι οι Βρετανοί άνω των 65 ετών πέρασαν πάνω από τρεις ώρες την ημέρα online μέσω κινητών, υπολογιστών και tablets. Αυτό αντιστοιχεί στο μισό του χρόνου που αφιερώνουν οι νέοι 18 – 24 ετών. Όμως, αν συνυπολογιστούν τηλεόραση και έξυπνες συσκευές, οι συνταξιούχοι καταγράφουν συνολικά περισσότερη «ώρα οθόνης» από τους νέους ενήλικες.

Ως εκ τούτου, στις χώρες όπου το φαινόμενο είναι πιο έντονο υπάρχει προβληματισμός για τους ηλικιωμένους χρήστες smartphones, ανάλογος με εκείνον για τους εφήβους. Ιαπωνική έρευνα διαπίστωσε ότι ο αυξημένος χρόνος οθόνης συνδέεται με λιγότερη σωματική δραστηριότητα στους ηλικιωμένους, ενώ μια κινεζική μελέτη σε άτομα άνω των 60 τον συνέδεσε με χειρότερη ποιότητα ύπνου.

Όταν η ψηφιακή απάντηση στη μοναξιά γίνεται επικίνδυνη

Καθώς τα smartphones και οι εφαρμογές εισχωρούν στην καθημερινότητα των συνταξιούχων, τα όρια ανάμεσα στην εξάρτηση και τη διευκόλυνση ή την ψυχαγωγία θολώνουν και οι κίνδυνοι ελλοχεύουν.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους εφήβους, τα κινητά και τα tablets των ηλικιωμένων είναι συχνά συνδεδεμένα με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι «μικροσυναλλαγές» μέσα στα παιχνίδια μπορούν να αδειάσουν πορτοφόλια. Οι διαδικτυακοί απατεώνες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και να κλέψουν τα θύματά τους μέσα από την ίδια εφαρμογή.

Σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ειδικά, οι ηλικιωμένοι έχουν υιοθετήσει το WhatsApp για επικοινωνία και αγορές, σημειώνει ο δρ. Βάια «κι αυτός είναι ο λόγος που το WhatsApp έχει γίνει και το αγαπημένο εργαλείο των απατεώνων».

Επίσης οι ηλικιωμένοι είναι αφεντικά του εαυτού τους όταν βρίσκονται μπροστά στην οθόνη και μπορεί να μην έχουν κανέναν να τους προτρέψει να ζητήσουν βοήθεια αν την χρειάζονται. «Με τους ηλικιωμένους, μερικές φορές δεν υπάρχει κανείς τριγύρω ή, αν υπάρχει, κανείς δεν προσέχει πραγματικά τι κάνουν στον υπολογιστή τους», λέει η Ενριέτα Μπόουντεν-Τζόουνς, διευθύντρια βρετανικής κλινικής εθισμού στο gaming.

Ιδιαίτερη απειλή για την τρίτη ηλικία, η οποία έχει διπλάσιες πιθανότητες από τους νέους κάτω των 25 ετών να χρησιμοποιεί εφαρμογές ή ιστοσελίδες ενημέρωσης, αποτελούν και οι ειδήσεις που προκαλούν ανησυχία ή είναι παραπλανητικές. Πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ έδειξε ότι η αποχή από το Facebook οδήγησε σε μικρές βελτιώσεις της ψυχικής υγείας σε χρήστες όλων των ηλικιών, ωστόσο το θετικό αποτέλεσμα ήταν πάνω από διπλάσιο στους μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες.

Τα οφέλη

Παρόλα αυτά, η αύξηση του χρόνου που αφιερώνουν οι ηλικιωμένοι μπροστά στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή τους δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό. Από διαδικτυακές λειτουργίες εκκλησιών μέσω Zoom μέχρι online μαθήματα γιόγκα και απομακρυσμένες λέσχες ανάγνωσης, η συνδετική δύναμη του διαδικτύου είναι ανεκτίμητη για όσους δυσκολεύονται να βγουν από το σπίτι.

Η Μπόουντεν-Τζόουνς πιστεύει ότι για ανθρώπους που μένουν στο σπίτι επειδή δεν μπορούν ή δεν νιώθουν ικανοί να μετακινηθούν, η δυνατότητα να συνεχίσουν δραστηριότητες διαδικτυακά «είναι πραγματικά υπέροχη». Οι εφαρμογές μηνυμάτων φέρνουν την οικογένεια πιο κοντά. Τα παιχνίδια σκοτώνουν την ανία. Το Spotify και το YouTube λειτουργούν ως «μηχανές νοσταλγίας» που ανασύρουν μουσικές και βίντεο από την παιδική ηλικία.

Οι «κολλημένοι με την οθόνη» ηλικιωμένοι έχουν και μερικά πλεονεκτήματα έναντι των εφήβων. Ενώ τα smartphones μπορούν να απομακρύνουν τους νέους από τις πραγματικές σχέσεις, οι ηλικιωμένοι έχουν ήδη οικοδομήσει τους βασικούς κοινωνικούς δεσμούς της ζωής τους. «Διαθέτουν διαμορφωμένες συμπεριφορές, σταθερές σχέσεις και καθιερωμένους τρόπους επικοινωνίας. Τα smartphones μπορούν συχνά να τα ενισχύσουν αυτά», εξηγεί από την πλευρά του ο δρ. Βάια.

Από την άλλη, αυτός ο ευεργετικός ως έναν βαθμό χρόνος μπροστά στην οθόνη εγείρει νέα ερωτήματα: Πόσο πολύ είναι το πολύ; Αν και οι ειδικοί μέσα από τις μελέτες εκφράζουν την ανησυχία τους για την επίπτωση από τον καθιστικό τρόπο ζωής, άλλες έρευνες δείχνουν ότι η χρήση ψηφιακών συσκευών μπορεί να ενισχύει τη νοητική διαύγεια και εγρήγορση. Από τις πλατφόρμες ταινιών μέχρι την εικονική πραγματικότητα, η τρίτη ηλικία ανακαλύπτει έναν νέο κόσμο και ίσως μια δεύτερη νεότητα αναφέρει το βρετανικό μέσο.

Αν και προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι η υπερβολική χρήση οθονών επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση και τη μνήμη, οδηγώντας σε αυτό που ορισμένοι αποκαλούν «ψηφιακή άνοια», τον περασμένο Απρίλιο μια μετα-ανάλυση μελετών σε περισσότερους από 400.000 ηλικιωμένους έδειξε ότι όσοι άνω των 50 ετών χρησιμοποιούν συστηματικά ψηφιακές συσκευές παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά γνωστικής φθοράς σε σχέση με εκείνους που δεν τις χρησιμοποιούν.

Ο ενθουσιασμός των ηλικιωμένων για την τεχνολογία δεν δείχνει σημάδια κάμψης. Το επόμενο ψηφιακό «σύνορο» για τους ηλικιωμένους ίσως είναι η εικονική πραγματικότητα (VR), που επιτρέπει σε ανθρώπους καθηλωμένους στο σπίτι να απολαμβάνουν εμπειρίες ζωής, σε οποιοδήποτε τόπο ή χρόνο επιθυμούν. Αυτό μπορεί είτε να αναζωπυρώσει ευχάριστες αναμνήσεις είτε να επαναφέρει ξεχασμένα περιστατικά και να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να συμβιβαστούν με παλιά, άλυτα συναισθήματα, σημειώνει ο δρ. Βάια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
 «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
Επιστήμες 24.10.25

Aνοσοκύτταρα εργαστηρίου ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο

Τα ανοσοκύτταρα παρήχθησαν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και εγχύθηκαν σε ποντίκια που παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Media 25.10.25

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Σύνταξη
Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA
Μπάσκετ 25.10.25

Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA

Πώς επώνυμοι παίκτες και προπονητές, συνελήφθησαν από το FBI για συμμετοχή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και απάτης υπό τον έλεγχο της «Cosa Nostra».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»
Στροφή Στάρμερ 25.10.25

Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»

Βρετανοί συνταγματολόγοι διχάζονται για το σκάνδαλο με τον πρίγκιπα ανάμεσε σε εκείνους που θέλουν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και σε εκείνους που προκρίνουν μια εθελούσια πράξη μετάνοιας από τον ίδιο.

Σύνταξη
Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)
Euroleague 25.10.25

Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός κόντρα στη Βίρτους και αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς τους παίκτες του με μια συμβολική κίνηση.

Σύνταξη
Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Από εθνικός ήρωας σε «προδότης»: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πληρώνει το τίμημα της στήριξής του στις φοιτητικές διαδηλώσεις και απομακρύνεται από την πατρίδα του.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι βγήκε πρώτος σκόρερ του αμερικανικού πρωταθλήματος στα 38 του και στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νάσβιλ παρέλαβε το βραβείο και... κέρασε δύο γκολ για να το γιορτάσει!

Σύνταξη
Το νερό μένει στους Δήμους
Αυτοδιοικητική επιτυχία 25.10.25

Το νερό μένει στους Δήμους

Οι προσπάθειες της ΚΕΔΕ και των δήμων της χώρας να παραμείνουν υπό δημοτικό έλεγχο οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης φαίνεται πως καρποφόρησαν.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
Μπάσκετ 25.10.25

«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Σύνταξη
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο