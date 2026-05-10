Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε, αλλά…»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ (1-1), για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται στις πολλές χαμένες ευκαιρίες των Πειραιωτών.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε επίσης ότι είναι σημαντικό οι Ερυθρόλευκοι να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση, αφού μετά τη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό οι Κιτρινόμαυροι κατέκτησαν και μαθηματικά τον τίτλο.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε στο ματς αλλά ένα ακόμη παιχνίδι που δε μπορέσαμε να νικήσουμε. Καταφέραμε να προηγηθούμε μετά από πολλές ευκαιρίες και πολλές προσπάθειες και δεν πέρασαν δύο λεπτά και δεχθήκαμε το γκολ. Πριν δεχθούμε το γκολ, δεχθήκαμε και άλλη απειλή από αριστερά. Θα πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί, αποτελεσματικοί αμυντικά, να κάνουμε περισσότερα πράγματα απ’ ότι κάνουμε, ξοδέψαμε τόσες ευκαιρίες και ακόμη μια φορά και στην άμυνα κινδυνεύσαμε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε.

Δεν τελείωσαν οι στόχοι, πρέπει να είμαστε στη δεύτερη θέση, μένουν δύο παιχνίδια, πρέπει να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό. Φυσικά και μπορούμε να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση αν και δεν το αποδεικνύουμε. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, δείχνουμε στα παιχνίδια μας ότι είμαστε δυνατοί, ότι είμαστε ισχυροί και έχουμε τη δυνατότητα, δεν καταφέρνουμε να βάλουμε γκολ. Πρέπει να είμαστε δεύτεροι, δεν εξαρτάται όμως μόνο από εμάς. Ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία. Ότι μπορούμε, μπορούμε αλλά πρέπει να το αποδείξουμε»