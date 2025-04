Το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ χθες Τετάρτη αεροπορικές επιδρομές εναντίον του στρατιωτικού αεροδρομίου στη Χάμα και της συνοικίας Μπάρζα της Δαμασκού όπου βρίσκεται κέντρο επιστημονικής έρευνας, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA και τοπικούς αξιωματούχους (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Μετά την ανατροπή του Ασαντ, το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Israel is currently bombing Syria

Another day of self-defense.

Το κέντρο επιστημονικής έρευνας στη Δαμασκό είχε βομβαρδιστεί ξανά από το Ισραήλ μετά την ανατροπή του καθεστώτος Ασαντ. Σύμφωνα με το Ισραήλ, το κέντρο εξυπηρετούσε σκοπούς του προγράμματος ανάπτυξης πυραύλων και χημικών όπλων.

Syria While the Hama military airport ceases to exist after being destroyed by Israeli airstrikes – the Israel military has entered Southern Syria and is carrying out an operation west of Nawa

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πολλές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία την περίοδο του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις που, όπως έλεγε, συνδέονταν με το Ιράν, καθώς και μεταφορές όπλων από την Τεχεράνη που προορίζονταν για τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Λύκος με προβιά»

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Ασαντ, το Ισραήλ δεν σταμάτησε τα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων με στόχο να μην πέσει το οπλοστάσιο στα χέρια των νέων αρχών.

Amid news of Türkiye's intentions to establish military bases in Syria, Israel bombed the Hama Military Airport tonight. Israel is moving as if the entire air space of the Arab world is theirs.

Η ισραηλινή διπλωματία αποκαλεί τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμεντ αλ Σάρα «λύκο με προβιά» και έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θ’ ανεχτεί την παρουσία «ισλαμιστών μαχητών» στη νότια Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ