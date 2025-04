«Έρχεται μια στιγμή που η σιωπή είναι προδοσία» – Η ημέρα της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Μυστικά & αλήθειες

«Ήταν δύσκολο να είμαι παντρεμένη μαζί του» - Οι άγνωστες τηλεφωνικές συνομιλίες της Γιόκο Όνο και του Τζον Λένον

Για τη νέα του ταινία, One to One: John & Yoko, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κέβιν ΜακΝτόναλντ έλαβε 25 ώρες από τις άγνωστες τηλεφωνικές συνομιλίες του Beatle, που του παραδόθηκαν από τον γιο του, Σον Λένον.