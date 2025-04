Οι παράτολμες ζωές τεσσάρων Ιταλίδων που αντιστάθηκαν στον Χίτλερ και τον Μουσολίνι

Η πρώτη παράδοση της Ανίτα Μαλαβάζι ήταν αλάτι. Το φθινόπωρο του 1943, έφερε ένα πακέτο με αυτό στα βουνά έξω από την πόλη Ρέτζιο Εμίλια, στη βόρεια Ιταλία, για να προμηθεύσει μια αυξανόμενη ομάδα στρατιωτών που στερούνταν βασικά είδη διατροφής. Αυτοί οι μαχητές ήταν οι αντιφασίστες αντιστασιακοί – άνδρες που είχαν εγκαταλείψει τους στρατούς του Αδόλφου Χίτλερ και του Μπενίτο Μουσολίνι και ετοιμάζονταν να πολεμήσουν για την ελευθερία.

Το φλερτ ως όπλο κατά του εχθρού

Αν και ο Μουσολίνι είχε καταψηφιστεί από την εξουσία εκείνον τον Ιούλιο, η Ιταλία βρισκόταν ακόμη σταθερά υπό γερμανικό έλεγχο και οι Ναζί σκότωναν ή απέλαυναν κάθε αντιφρονούντα που έβρισκαν μπροστά τους.

Μόλις η 22χρονη Μαλαβάζι αισθάνθηκε άνετα να περνάει κρυφά αλάτι από τα γερμανικά σημεία ελέγχου με το ποδήλατό της, άρχισε να μεταφέρει παράνομες εκδόσεις στα βουνά, καθώς και ρούχα και τρόφιμα.

Φορούσε εφαρμοστά φορέματα με έντονο ντεκολτέ και φλέρταρε για να αφοπλίσει τους αξιωματικούς του Άξονα. Έκανε λαθρεμπόριο όπλων δένοντάς τα στο σώμα της, κάτω από τα ρούχα της.

Μια μέρα, η Μαλαβάζι πέρασε με ποδήλατο από ένα σημείο ελέγχου με δύο βαριές τσάντες κρεμασμένες από το τιμόνι της – η καθεμία περιείχε κρυμμένες βόμβες

«Κάτι συνειδητό»

Η προηγούμενη συμμετοχή της στην ιταλική αντίσταση -βοηθώντας τους στρατιώτες του Άξονα να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους- είχε υποκινηθεί μόνο από «ανθρωπιστικές αρχές», είπε: «Ως γυναίκα, έσωσα το γιο μιας άλλης γυναίκας».

Αλλά ως παράνομη αγγελιοφόρος, η Μαλαβάζι άρχισε να βλέπει τις προσπάθειές της ως «κάτι συνειδητό», μέρος ενός ανώτερου στόχου -μια Ιταλία απαλλαγμένη από τον φασισμό.

Η Μαλαβάζι, η ιστορία της οποίας είναι ελάχιστα γνωστή εκτός του Ρέτζιο Εμίλια, είναι μία από τις τέσσερις γενναίες ηρωίδες που παρουσιάζονται στο νέο βιβλίο της ιστορικού, Σούζαν Κόουπ, Women of War: The Italian Assassins, Spies and Couriers Who Fought the Nazis.

Ενώ αυτές οι γυναίκες ήταν απαραίτητες για την ιταλική αντίσταση, οι ίδιες βρήκαν επίσης νέα όρια προσωπικής ελευθερίας, καθώς οι ευθύνες τους τις εξέθεσαν σε δυνατότητες ισότητας των φύλων που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ

Πολεμώντας τον φασισμό και τις κοινωνικές συμβάσεις

Η Σούζαν Κόουπ εστιάζει στις ζωές της Μαλαβάζι και άλλων τριών Ιταλίδων που συνέβαλαν σημαντικά στην αντίσταση της Ιταλίας κατά του φασισμού. Είναι η Μπιάνκα Γκουιντέτι Σέρα, η οποία απέφυγε τις σφαίρες ενώ παρέδιδε εφημερίδες σε αντιφασίστες στις Άλπεις.

Η Κάρλα Καπόνι, η οποία βομβάρδισε γερμανικά οχήματα έξω από την όπερα της Ρώμης και γλίτωσε πυροβολώντας έναν Γερμανό συνταγματάρχη σε έναν πολυσύχναστο δρόμο.

Και η Τερέζα Ματέι, η οποία παρέδιδε μυστικά μηνύματα για την Αντίσταση και αργότερα έγραψε το Σύνταγμα της Ιταλίας.

Ενώ αυτές οι γυναίκες ήταν απαραίτητες για την ιταλική αντίσταση, οι ίδιες βρήκαν επίσης νέα όρια προσωπικής ελευθερίας, καθώς οι ευθύνες τους τις εξέθεσαν σε δυνατότητες ισότητας των φύλων που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ.

Όπως είπε η Μαλαβάζι μετά τον πόλεμο, «δεν ήθελα να ακούω τα αδέλφια μου ή τον πατέρα μου να μου λένε τι να κάνω».

Ο ιταλικός λαός είχε αποτινάξει τον φασισμό και εκείνη είχε απελευθερωθεί από τις συμβάσεις: «Δεν σκόπευα να τις ανοικοδομήσω».

*Με στοιχεία από smithsonianmag.com