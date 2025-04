Μάθε για τα πεύκα από το πεύκο και για τα μπαμπού από το μπαμπού.

Μην ακολουθείς τα ίχνη των παλιών ποιητών — ψάξε αυτό που έψαχναν.

Θεμέλιο της τέχνης είναι η αλλαγή στο σύμπαν. Μόνο το νεκρό δεν αλλάζει. Το ζωντανό αλλάζει, κι επειδή εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον χρόνο, αδυνατούμε να το συλλάβουμε. Αν το καταφέρναμε, θα μειώναμε στο μισό τη δύναμη της όρασής μας. Τα άνθη της κερασιάς στροβιλίζονται, τα φύλλα πέφτουν και ο άνεμος τα σκορπίζει στη γη. Δεν μπορούμε να δούμε ούτε ν’ ακούσουμε τι κρύβεται σε τέτοια πράγματα. Αν τα καταφέρναμε, η ζωή θα εξαφανιζόταν, χωρίς ν’ αφήσει πίσω της το παραμικρό ίχνος.

Να βαδίζεις στο σύνορο πραγματικότητας και χάους. Αυτό είναι το μυστικό της ποίησης.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να συγκεντρώσεις τη σκέψη σου γύρω σ’ ένα αντικείμενο. Μόλις φτάσεις σε κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης και εξαφανιστεί η απόσταση ανάμεσα σε σένα και το αντικείμενο, θα αντιληφθείς την ουσιαστική φύση του αντικειμένου. Τότε εκφράσου αμέσως. Αν σκεφτείς, θα χαθούν όλα.

Η μελαγχολία είναι το χρώμα του ποιήματος. Δεν σχετίζεται απαραίτητα με την περιγραφή μιας μελαγχολικής σκηνής. Μελαγχολία είναι να πηγαίνει ένας άντρας στον πόλεμο φορώντας γερή πανοπλία και να είναι γέρος. Το ίδιο και να πηγαίνει σε γιορτή με ρούχα πολύχρωμα.

Όταν συνθέτεις έναν στίχο, να μην χωράει ανάμεσα στον νου σου και στο κείμενο ούτε τρίχα.

Πες γρήγορα αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Μην διστάσεις στιγμή.

Έχει νόημα να λες τα πάντα;

Η ποίηση είναι τζάκι το καλοκαίρι και βεντάλια τον χειμώνα.

Ένας στίχος πρέπει να έχει ελαφρά ασαφές νόημα, για να είναι ενδιαφέρων.





Τα ανωτέρω αποτελούν το τελευταίο μεταφρασμένο κείμενο που είχε στείλει ο Γιώργος Μπλάνας στο τριμηνιαίο περιοδικό ποίησης «Τα Ποιητικά», τέκνο των εκδόσεων «Γκοβόστη». Είχαν δημοσιευτεί στο 54ο τεύχος του (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2024), το οποίο περιελάμβανε σελίδες αφιερωμένες στη μνήμη του Γιώργου Μπλάνα (ο διακεκριμένος ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας, μεταφραστής και επιμελητής εκδόσεων είχε φύγει από τη ζωή το Φεβρουάριο του ίδιου έτους, σε ηλικία 65 ετών).





Πρόκειται για παρατηρήσεις του θρυλικού ιάπωνα ποιητή Matsuo Basho [Matsuo Chuemon Munefusa, 1644-1694] αναφορικά με την ποίηση, προερχόμενες από τα πεζά λογοτεχνήματά του και από τα γραπτά των μαθητών του. Ο ίδιος δεν έγραψε ποτέ κάποια πραγματεία για την ποίηση. Η μετάφραση του Basho από τον Μπλάνα είχε γίνει από το βιβλίο The Essential Haiku: Versions of Basho, Buson & Issa. Ed. Robert Hass. Penguin Books Canada Ltd., Ontario, 1994.