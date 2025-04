Μάντσεστερ Σίτι: Κατηγορεί την Premier League πως ευνοεί την Άρσεναλ!

Παράπονα στην Premier League έκανε η Μάντσεστερ Σίτι για εύνοια προς την Άρσεναλ αλλά και προς τρεις ακόμη ομάδες.

Σύμφωνα με τους «Times», η Σίτι κατήγγειλε στις αρχές Μαρτίου προσπάθεια της Premier League να τροποποιήσει τους κανόνες χορηγίας που κηρύχθηκαν παράνομοι και άκυροι από ανεξάρτητο δικαστήριο.

BREAKING: Man City accuse Premier League of distorting rules in Arsenal’s favour. New legal claim submitted by English champions. https://t.co/P44BdvnRVQ

— Matt Lawton (@Lawton_Times) April 4, 2025