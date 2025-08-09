magazin
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ
Culture Live 09 Αυγούστου 2025

Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Η σειρά ντοκιμαντέρ προσφέρει ένα πορτρέτο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τράβηξε την προσοχή των ταμπλόιντ για δεκαετίες πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Με το νέο τριμερές ντοκιμαντέρ «American Prince: JFK Jr.», το CNN ρίχνει φως στη θρυλική αλλά και τραγική διαδρομή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ – του ανθρώπου που γεννήθηκε για να ζήσει στο επίκεντρο της αμερικανικής ιστορίας.

Από την εμβληματική εικόνα του τρίχρονου Τζον που χαιρετά τη σορό του δολοφονημένου πατέρα του, μέχρι τη δική του πρόωρη απώλεια το 1999, η σειρά συνθέτει το πορτρέτο ενός άνδρα που μεγάλωσε υπό αμείλικτη δημοσιότητα. Με σπάνιο αρχειακό υλικό και εξομολογήσεις φίλων, συνεργατών και συγγενών, το CNN καταγράφει τον αγώνα του να βρει ταυτότητα έξω από την πολιτική δυναστεία των Κένεντι.

YouTube thumbnail

Πολιτική και ποπ κουλτούρα

Κεντρικό σημείο της αφήγησης είναι το περιοδικό George, η φιλόδοξη προσπάθεια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ να παντρέψει πολιτική και ποπ κουλτούρα, παραμένοντας ωστόσο στο περιθώριο των εκλογικών αναμετρήσεων που όλοι περίμεναν. Ενώ, σύμφωνα με την Wall Street Journal, το ντοκιμαντέρ δεν αποφεύγει να δείξει τις εντάσεις και τα ρίσκα που πήρε για να διαφοροποιηθεί από την κληρονομιά του πατέρα του.

Η ερωτική του σχέση και ο γάμος του με την Κάρολιν Μπεσέτ καταγράφονται με ευαισθησία αλλά και ειλικρίνεια που πονά: η έντονη αγάπη τους βρέθηκε αντιμέτωπη με το ανελέητο κυνηγητό των παπαράτσι, που τους στέρησε κάθε αίσθηση ιδιωτικότητας.

Η αφήγηση κορυφώνεται με την τραγωδία του Ιουλίου του 1999, όταν το μικρό αεροσκάφος που χειριζόταν ο ίδιος συνετρίβη, παρασύροντας στον θάνατο και την Κάρολιν και την αδελφή της, Λόρεν. Η απώλεια σήμανε για πολλούς το τέλος του μύθου της Καμέλοτ.

Πέρα από τη χρονολογική καταγραφή, το «American Prince» ανατέμνει και το βαθύτερο δίλημμα που τον βασάνιζε: πώς να ισορροπήσει ανάμεσα σε ένα όνομα-σύμβολο και στην ανάγκη για μια δική του, αυθεντική ζωή.

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

