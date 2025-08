Σκοτεινή δυναστεία: Βιασμός, εκβιασμός, συγκάλυψη και η «ομοφυλοφιλία» του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ, φερόμενος ως ο πιο δημοφιλής «πρίγκιπας» της οικογένειας, φέρεται να εκβιάστηκε από τον ίδιο του τον θείο, τον γερουσιαστή Τεντ Κένεντι, για να εμφανιστεί δημόσια υπέρ ενός ξαδέρφου του που κατηγορείτο για βιασμό αποκαλύπτει ο Τζέρι Οπενχάιμερ σε άρθρο του στη Daily Mail.

O συγγραφέας δύο best-seller βιβλίων για τους Κένεντι -τα The Other Mrs. Kennedy για τη ζωή της Έθελ Σκάκελ Κένεντι και το RFK Jr.: Robert F. Kennedy Jr. And The Dark Side of the Dream- φωτίζει τις σκοτεινές δυναμικές του ισχυρού Κάμελοτ αποκαλύπτοντας ότι ο Τεντ Κένεντι χρησιμοποίησε τη φήμη, το φόβο και τον εκβιασμός ως όπλα για να πείσει τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ να στηρίξει δημόσια τον Γουίλιαμ Κένεντι Σμιθ στη δίκη του.

Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ, παρά τις αντιρρήσεις του και την πεποίθησή του ότι ο ξαδέρφός του ήταν ένοχος, υπέκυψε στις πιέσεις.

Ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ JFK, φέρεται να εκβιάστηκε από την ίδια του την οικογένεια, και συγκεκριμένα από τον θείο του, γερουσιαστή Τεντ Κένεντι, για να κάνει μια δημόσια εμφάνιση προς υποστήριξη του ξαδέρφου του, Γουίλιαμ Κένεντι Σμιθ, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για βιασμό, στην πολύκροτη (αν και ύποπτα σύντομη) δίκη του.

Η απειλή που τον ανάγκασε να υπακούσει ήταν εντελώς αβάσιμη, όμως ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ δεν ήθελε να ξεκινήσει πόλεμο με τον ισχυρό θείο του.

Ο Τεντ Κένεντι απείλησε τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ ότι θα ξεκινούσε καμπάνια δυσφήμισης εναντίον του και θα φρόντιζε ώστε τα tabloid μέσα ενημέρωσης να καλλιεργήσουν φήμες για υποτιθέμενη ομοφυλοφιλία του -φήμες που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τη δημόσια και άσπιλη από σκάνδαλα εικόνα του.

Η υπόθεση που έφτασε στα δικαστήρια αφορούσε τον βιασμό της Πατρίσια Μπόουμαν, μιας ανύπαντρης μητέρας, τον Δεκέμβριο του 1991, μέσα στην οικογενειακή έπαυλη των Κένεντι στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα από τον ξάδερφό του Γουίλιαμ Kένεντι Σμιθ.

Ο Γουίλιαμ Σμιθ, ανιψιός του Τζον Φ. Κένεντι και του Τεντ Κένεντι, είχε γνωρίσει τη Μπόουμαν σε ένα κλαμπ και, σύμφωνα με τις κατηγορίες, την βίασε στην έπαυλη.

Ο Σμιθ αρνήθηκε τις κατηγορίες και τελικά αθωώθηκε από ένα δικαστήριο που συνεδρίασε για μόλις 77 λεπτά, γεγονός που προκάλεσε την υποψία ότι η οικογένεια Κένεντι χρησιμοποίησε την επιρροή της για να επιτύχει μια γρήγορη αθώωση.

Παρά τις έντονες αντιρρήσεις της μητέρας του, Τζάκι Κένεντι Ωνάση, ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ, που τότε εργαζόταν ως βοηθός εισαγγελέα στη Νέα Υόρκη, υποχώρησε στις πιέσεις.

Έκανε μια σύντομη εμφάνιση στη δίκη προς υποστήριξη του Σμιθ και μάλιστα φωτογραφήθηκε μαζί του, παρόλο που, όπως αναφέρει ένας στενός του φίλος σε ένορκη κατάθεση, πίστευε ακράδαντα ότι ο ξάδερφός του ήταν ένοχος.

Οι φήμες για τη σεξουαλικότητα του

Η απειλή εκβιασμού του Τζον Κένεντι Τζούνιορ βασιζόταν σε φήμες για την σεξουαλική του προτίμηση, οι οποίες ήταν εντελώς αβάσιμες.

Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ ήταν γνωστός για τις σχέσεις του με διάσημες γυναίκες όπως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Μαντόνα και η Ντάριλ Χάνα, πριν παντρευτεί το στέλεχος του Calvin Klein, Κάρολιν Μπεσέτ.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή του εμφάνιση, σε συνδυασμό με τη συνήθειά του να εμφανίζεται συχνά χωρίς μπλούζα παίζοντας ράγκμπι ή κάνοντας ποδήλατο, τροφοδοτούσαν τις φήμες.

«Ο Τζον έκανε ό,τι έκανε επειδή φοβόταν τα μέσα ενημέρωσης και τον εκβιασμό από τον θείο του Τεντ», δήλωσε στενός του φίλος, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η φήμη χρησιμοποιήθηκε ως όπλο.

Ακόμη μια συγκάλυψη;

Στη δίκη του Γουίλιαμ Κένεντι Σμιθ, που έμοιαζε με τηλεοπτικό σόου, ήταν παρόντα πολλά μέλη της οικογένειας Κένεντι, ενώ η Τζάκι Ωνάση αρνήθηκε κατηγορηματικά να εμφανιστεί.

Η δικαστής απέρριψε την ένορκη κατάθεση τριών γυναικών που ισχυρίστηκαν ότι είχαν δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον Σμιθ τη δεκαετία του ’80, καθώς δεν το είχαν καταγγείλει για φόβο αντιποίνων.

Η τελική ετυμηγορία αθωότητας, που εκδόθηκε από έξι ενόρκους, ήταν αμφιλεγόμενη. Η υπόθεση ενίσχυσε τη γενική υποψία ότι η οικογένεια Κένεντι είχε την τάση να χρησιμοποιεί την επιρροή της για να καλύπτει σκάνδαλα και να εξασφαλίζει γρήγορες αθωώσεις.

Η δίκη έφερε μνήμες από το σκάνδαλο του Τσαπακουίντικ το 1969, όταν ο Τεντ Κένεντι ενεπλάκη στον θάνατο της Μαίρης Τζο Κοπέχνε.

Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του, εκείνη η νύχτα είχε στοιχειώσει για πάντα τη ζωή του Κένεντι. Ήταν Ιούλιος του 1969 όταν ο Τεντ Κένεντι επέστρεφε οδικώς από πάρτι στο νησί Τσαπακουίντικ στη Μασαχουσέτη με τη βοηθό του Μαίρη-Τζο Κοπέκνι.

Ο Κένεντι έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να πέσει από τη γέφυρα στο νερό. Ο Κένεντι κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο αλλά η 29χρονη βοηθός του πνίγηκε. Ο Κένεντι μέχρι το θάνατο του επέμενε ότι ο θάνατος της Κοπέκνι ήταν ατύχημα αλλά στα απομνημονεύματα του παραδέχεται ότι ήταν υπεύθυνος.



Σε αυτά ο γερουσιαστής των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι «ασυγχώρητος» που κάλεσε την αστυνομία δέκα ώρες αφού συνέβη το δυστύχημα, μία καθυστέρηση που τότε οι επικριτές του είχαν χαρακτηρίσει ως το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστεί η «άμυνα» του Κάμελοτ και να συγκαλύψει την ενοχή του Τεντ Κένεντι.

«Ένοχος»

Δύο χρόνια μετά τη δίκη, ο φίλος του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, Τζέιμς Ρίτζγουεϊ ντε Σιγκετί, έδωσε ένορκη κατάθεση στον βουλευτή Τζέιμς Τράφικαντ, υποστηρίζοντας ότι ο Τζον του είχε πει: «Θα έπρεπε να είχαν κάνει κάτι για τον Γουίλι πριν από χρόνια, όταν άρχισε να το κάνει αυτό» – εννοώντας ότι έπρεπε να ζητήσουν βοήθεια για εκείνον όταν πρωτοξεκίνησε να βιάζει γυναίκες.

Ο ντε Σιγκετί ισχυρίστηκε ότι ο Τζον του είχε πει πως «δεν ήθελε να έχει καμία σχέση» με τη δίκη, αλλά του εξήγησε ότι τον πίεζαν να εμφανιστεί για να «επηρεάσει τους ενόρκους».

Σε μια συμπληρωματική επιστολή, ο ντε Σιγκετί υποστήριξε ότι αν ο Τζον δεν συνεργαζόταν, θα αντιμετώπιζε τη δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών για την ιδιωτική του ζωή, χρησιμοποιώντας τη λέξη «εκβιασμός».

Ωστόσο, στην επιστολή αυτή δεν κατονόμασε το άτομο που του είχε πει ο Κένεντι ότι τον «ανάγκαζε» να το κάνει, λέγοντας μόνο ότι δεν ήταν ο Τεντ.