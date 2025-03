Tζον Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπέσετ: Πάθος, εθισμοί και τραγωδία στη μικρή οθόνη

Η γνωριμία, ο έρωτας, το class, το όνειρο και η τραγωδία του Τζον Κένεντι Τζούνιορ και της anti-influencer πριν καν υπάρξει ο όρος Κάρολιν Μπέσετ είναι το υλικό της νέας σειράς που υπογράφει ο Ράιαν Μέρφι, δημιουργός των τηλεοπτικών επιτυχιών American Horror Story και Glee ανάμεσα σε άλλα.

O Mέρφι που φέρνει στην οθόνη συχνά ιστορίες που συγκλόνισαν τα tabloid και τα πρωτοσέλιδα, όπως ο φόνος του σχεδιαστή μόδα Τζάνι Βερσάτσε ή η λυσσαλέα αντιπάθεια της Μπέτι Ντέιβις και Τζόαν Κρόφορντ, βρήκε στην ιστορία τα συστατικά για να την κάνει ακόμη μια επιτυχία στο πορτφόλιο του.

Το American Horror Story γίνεται American Love Story και η σειρά ήδη βρήκε την τηλεοπτική της Κάρολιν Μπέσετ.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ποιός θα υποδυθεί τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ ή τη μητέρα του, Τζάκι Κένεντι, η Μπέσετ ανατέθηκε ως ρόλος στη Σάρα Πίτζεον, τη νεαρή ηθοποιό που έγινε γνωστή από τις συμμετοχές της στα The Wilds και Tiny Beautiful Things.

«Θέλουμε πολύ να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία», είχε πει η Νίνα Τζάκομπσον, παραγωγός της σειράς στο Variety. «Είναι μια ιστορία που πραγματικά έχει απήχηση αυτή τη στιγμή. Είναι εκπληκτικό. Πολλές νεότερες γυναίκες βλέπουν τη Μπέσετ ως είδωλο και αυτόν τον έρωτα μια αμερικανική ιστορία αγάπης».

Αν φέρουν στην οθόνη μια αγιογραφία, ένα δράμα ή κάτι που θα ανανεώσει τον τραγικό μύθο τους, μένει να αποδειχθεί.

Το φως

Οι Τζον Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπέσετ ήταν το χρυσό ζευγάρι των ΗΠΑ πριν το τραγικό τέλος τους που έκοψε απότομα το ξεκίνημα της κοινής τους ζωής.

Γεννημένος μόλις 17 ημέρες μετά την ανάδειξη του πατέρα του σε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ ήταν γοητευτικός, φωτογενής και ο πρίγκιπας που οι ΗΠΑ πάντα ήθελαν να είχαν.

Ένας εραστής διασήμων, από τη Mαντόνα στη σχέση του με τη Ντάριλ Χάνα που δυσαρέστησε (κλασικά) τη μητέρα του Τζάκι, ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ ερωτεύτηκε τη νεαρή υπεύθυνη επί των δημοσίων σχέσεων του οίκου Calvin Klein, Κάρολιν Μπέσετ, και δύο χρόνια μετά το θάνατο της Τζάκι, ορκίστηκε να είναι η γυναίκα του.

«Ποτέ μην πετάξεις και με τα δυο κορίτσια μου μαζί στο αεροπλάνο»

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το καλοκαίρι του 1996 σε διακριτική τελετή σε ένα νησί έξω από την Τζόρτζια και η Μπέσετ που δεν ήταν απόγονος μιας δυναστείας αλλά ένα επιτυχημένο στέλεχος στη βιομηχανία της μόδας, επιβεβαίωσε φορώντας το νυφικό Narcisso Rodriguez ότι ήταν ιέρεια μιας μινιμαλιστικής, ατόφιας κομψότητας.

Οι παπαράτσι τους διεκδικούσαν, το ζευγάρι ζούσε την κοινή ζωή τους στην Tribeca της Νέας Υόρκης και η Μπέσετ προσπαθούσε να εξοικειωθεί με την παρεμβατικότητα των media στην ιδιωτική τους σφαίρα. Αυτό δεν ήταν καν θέμα για τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ που είχε από πάντα το φακό στραμμένο επάνω του -ήδη από τότε που αποχαιρέτησε με στρατιωτικό χαιρετισμό τον πατέρα του στην τελευταία του έξοδο.

Η Μπέσετ ήταν επιθετική απέναντι του, το ίδιο και αυτός σε εκείνη ενώ οι σχέσεις των οικογενειών τους δεν ήταν φιλικές, η μητέρα του Τζον Κένεντι, Τζάκι δεν συμπαθούσε καθόλου τη μητέρα της Μπέσετ -και το έδειχνε

Αν και δεν ακολούθησε πολιτική καριέρα, ο Τζούνιορ του Κάμελοτ έγινε εκδότης του πολιτικού περιοδικού George πιστεύοντας στην τέταρτη εξουσία αν και οι βιογράφοι του δηλώνουν σίγουροι ότι κάποια στιγμή, αν ζούσε, θα έμπαινε στην πολιτική αρένα με διαθέσεις προεδρικές.

Αθλητικός και λάτρης της περιπέτειας και των extreme sports ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ ήθελε από πάντα να πιλοτάρει αεροπλάνο. Τραγική φιγούρα του τέλους του ζευγαριού η μητέρα της Μπέσετ που λέγεται ότι προφητικά είχε πει στον γαμπρό της:

«Ποτέ μην πετάξεις και με τα δυο κορίτσια μου μαζί στο αεροπλάνο».

Το σκοτάδι

Στα χρόνια ο μύθος τους άρχισε να πολλαπλασιάζεται με πολλές ιστορίες που ήταν εκτός δημοσιότητας.

Πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού έκαναν λόγο για εθισμό σε ουσίες -κοκαΐνη-, για προβλήματα στο γάμο πίσω από κλειστές πόρτες, για εραστή στη ζωή της Μπέσετ και για μια καταιγίδα στο νέο Κάμελοτ.

Στο βιβλίο JFK JR, An Intimate Oral Biography των RoseMarie Terenzio και Liz McNeil που εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2024, υπάρχουν αποκαλύψεις και ιστορίες που επιβεβαιώνουν ότι κάθε ρόδο έχει αγκάθια.

Στο βιβλίο αναφέρεται ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα ενώ ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ λίγο πριν τη μοιραία πτήση ζούσε δύσκολες μέρες.

Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ έχανε από καρκίνο τον αγαπημένο πρώτο του ξάδελφος, Άντονι Ράτζιβιλ και δυσκολευόταν να βρει χρηματοδότες για την έκδοση του George.

Το ζευγάρι κοιμόταν εκτός σπιτιού («Ίσως η Κάρολιν προσπαθούσε να τον κάνει να ανησυχήσει [μη γυρίζοντας σπίτι.] Το έκανε ξανά, ήταν πραγματικά ανώριμη συμπεριφορά. Δεν ήταν μαζί της αυτές τις δύο τελευταίες νύχτες πριν τον θάνατο τους» λέει φίλος του Τζούνιορ στο βιβλίο), εκείνος αγαπούσε τη μαριχουάνα, εκείνη όχι.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου The Kennedy Curse: Why Tragedy Has Haunted America’s First Family for 150 Years, Έντουαρντ Κλάϊν, έχει υποστηρίξει ότι η Μπέσετ-Kένεντι έκανε συχνή χρήση κοκαΐνης, «γεγονός που την έκανε να φέρεται παρανοϊκά»

Όλα αυτά σε συνδυασμό με το βάρος που φέρει το όνομα των Κένεντι φέρεται να σκοτείνιαζαν την Μπέσετ ενώ πολλοί από τους καβγάδες τους ξεκινούσαν από την άρνηση της να αποκτήσει παιδιά, κάτι που φαίνεται που ο ίδιος ήθελε πολύ.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου The Kennedy Curse: Why Tragedy Has Haunted America’s First Family for 150 Years, Έντουαρντ Κλάϊν, έχει υποστηρίξει ότι η Μπέσετ-Kένεντι έκανε συχνή χρήση κοκαΐνης, «γεγονός που την έκανε να φέρεται παρανοϊκά».

Το ζευγάρι φαίνεται πως σκεφτόταν ακόμα και το διαζύγιο, σύμφωνα με μια φίλη της Μπέσετ, τη δημοσιογράφο και σύζυγο του ξαδέλφου του Τζούνιορ, Κάρολ Ράτζιβιλ. Αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δώσουν τον γάμο τους, πρόσθεσε η ίδια.

Το τέλος τους ήρθε απότομα, διαψεύσεις ή επιβεβαιώσεις δεν θα υπάρξουν ποτέ.

O γιος του δολοφονημένου Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι, και η σύζυγός του Μπέσετ ήταν η επιτομή του αμερικανικού ονείρου που έγινε εφιάλτης όταν στις 16 Ιούλιου του 1999, το αεροπλάνο που πιλόταρε ο ίδιος, έπεσε στον Ατλαντικό Ωκεανό σκοτώνοντας τον ίδιο, την σύζυγό του και την αδελφή της, Λόρεν.

Το ζεύγος πετούσε με το Piper Saratoga του για να παραστεί στο γάμο της Kέρι Κένεντι στο Martha’s Vineyard. Η Κάρολιν λέγεται ότι δεν ήθελε να πετάξει σε εκείνη την οικογενειακή γιορτή.

Εκείνος ήταν 38, εκείνη 33 και οι αλήθειες και τα μυστικά θα είναι πάντα μαζί τους.

