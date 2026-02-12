magazin
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
The Good Life 12 Φεβρουαρίου 2026, 18:45

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ, οι εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Η μεσογειακή στάση ζωής: Είναι το μυστικό για μακροζωία και ευημερία;

Η μεσογειακή στάση ζωής: Είναι το μυστικό για μακροζωία και ευημερία;

Spotlight

Πριν γνωρίσει και παντρευτεί τον JFK Jr. η Κάρολιν Μπεσέτ ήταν η συγκάτοικος που της άρεσε να βλέπει το General Hospital ενώ έτρωγε σοκολάτες, αγαπούσε τις φίλες της («Αν καθόσουν δίπλα της, θα σου έπλεκε τα μαλλιά», λέει μια συμφοιτήτριά της από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης), δεν είχε καμία ικανότητα στη μαγειρική («Την τελευταία χρονιά του πανεπιστημίου, έβαλε φωτιά στην κουζίνα δύο φορές σε μία εβδομάδα») και ήταν τόσο ξεχωριστή στην εμφάνιση, που σταματούσε την κυκλοφορία -κυριολεκτικά.

Όπως θυμήθηκε η φίλη της από το κολέγιο, Κόλιν Κέρτις, το 2017: «Το αυτοκίνητό μας χάλασε στην εθνική οδό και βάλαμε την Κάρολιν να βγει έξω και να προσπαθήσει να σταματήσει κάποιον, γιατί σκεφτήκαμε: «Σίγουρα θα φρενάρουν μόλις σε δουν». Και όντως σταμάτησαν, σε περίπου δύο λεπτά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Εξακολουθούν να γοητεύουν

Δεν θα περνούσε πολύς καιρός μέχρι η Μπεσέτ να γίνει πρωτοσέλιδο ανά τον κόσμο όταν παντρεύτηκε τον JFK Jr. στις 21 Σεπτεμβρίου 1996.

Οι δυο τους, ένα εντυπωσιακό μείγμα της γοητείας της δεκαετίας του ’90 και της αστικής κομψότητας, έγιναν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια στον κόσμο, χωρίς ποτέ ωστόσο να συνοδεύονται από σωματοφύλακες ή να συμβουλεύονται υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων και φυσικά, ούτε λόγος στα στιλίστες.

Ακόμα και τώρα, σχεδόν 27 χρόνια μετά το θάνατό τους, ο Τζον και η Κάρολιν εξακολουθούν να γοητεύουν. Ο θυελλώδης έρωτάς τους είναι το θέμα της σειράς Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette του παραγωγού Ράιαν Μέρφι, που κάνει πρεμιέρα στις 12 Φεβρουαρίου στο FX.

Το κάστινγκ, ωστόσο, αποδείχθηκε αδύναμο. Όταν το περασμένο καλοκαίρι εμφανίστηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα με τον Πολ Άντονι Κέλι στο ρόλο του Τζον και τη Σάρα Πίτζεον στο ρόλο της Κάρολιν, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από κριτικές που θεωρούσαν ότι οι ηθοποιοί αλλά και η γκαρνταρόμπα τους δε στέκονταν στο ύψος των περιστάσεων.

Ο Τζον, που τότε ήταν βοηθός εισαγγελέα στο γραφείο του Μανχάταν, την πρόσεξε όταν πήγε στο κατάστημα Calvin Klein το 1991 για να αγοράσει μερικά κοστούμια. Αν και είχε ακόμα μια on and off σχέση με την ηθοποιό Ντάριλ Χάνα, ζήτησε το τηλέφωνο της Κάρολιν

YouTube thumbnail

Μια υπενθύμιση

Οι Κένεντι, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο έργο, το πήγαν ακόμη πιο μακριά: ο ανιψιός του Τζον, ο Τζακ Σλόσμπεργκ, 33 ετών, κατηγόρησε τον Μέρφι ότι «επωφελείται από την τραγωδία με γκροτέσκο τρόπο». Ωστόσο, οι σεναριογράφοι και οι ηθοποιοί της σειράς υπερασπίζονται την «εμπνευσμένη από ενσυναίσθηση» προσέγγιση της ιστορίας τους.

Για τους στενούς φίλους, η αναδρομή αυτή είναι μια υπενθύμιση όχι μόνο για το ποιοι ήταν ο Τζον και η Κάρολιν, αλλά και για το τι συνέβη στις 16 Ιουλίου 1999, όταν το αεροπλάνο Piper Saratoga συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τον 38χρονο Τζον, τη 33χρονη σύζυγό του και την 34χρονη αδελφή της, Λόρεν Μπεσέτ.

«Κανείς δεν έχει ζήσει μια ζωή όπως ο JFK Jr.» λέει ο Στίβεν Μ. Γκίλον, ιστορικός των Κένεντι που έγινε φίλος με τον Τζον στο Brown University το 1981. «Σχεδόν από τη στιγμή που γεννήθηκε, ήταν διάσημος. Ο πατέρας του ήταν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος. Η μητέρα του ήταν ένα πολιτιστικό είδωλο. Το ενδιαφέρον για τον ίδιο αυξανόταν με την πάροδο του χρόνου».

«Μισούσε να ξυπνάει νωρίς»

Απίστευτα όμορφος, με άψογους τρόπους, είχε μια άνεση και ένα χιούμορ σχετικά με τη μοναδική θέση του στον κόσμο. Ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άντρας του κόσμου από το περιοδικό People το 1988 κι ο τίτλος τον συνόδευε για πάντα. «Δεν τον ενοχλούσε η προσοχή, ως επί το πλείστον» λέει ο καλύτερός του φίλος, ο μυθιστοριογράφος Ρόμπερτ Λίτελ, στο JFK Jr.: An Intimate Oral Biography.

Η μόνη του ανησυχία, σύμφωνα με τον Λίτελ, ήταν ότι «δυστυχώς, κάποια μέρα θα διαλέξουν κάποιον άλλο». Βρήκε το ταίρι του στη Μπεσέτ, η οποία μετακόμισε στο Μανχάταν για να εργαστεί στις δημόσιες σχέσεις του Calvin Klein μετά την αποφοίτησή της το 1988 με πτυχίο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

«Αγαπούσε τα παιδιά και ήθελε να γίνει δασκάλα, αλλά μισούσε να ξυπνάει νωρίς» είπε ένας φίλος της το 2017. Ωστόσο, ήταν έτοιμη για περιπέτεια.

«Ήταν ένας μεθυστικός συνδυασμός ομορφιάς, εξυπνάδας και θάρρους που τον γοήτευσε με έναν τρόπο που καμία άλλη γυναίκα δεν είχε καταφέρει πριν» λέει ένας στενός φίλος του Τζον

«Τον τάραξε»

Ο Τζορτζ Καρ, ο αδελφός του οποίου, Ζακ Καρ, ήταν ο δημιουργικός διευθυντής του Calvin Klein, θυμάται: «Ο κόσμος έλεγε: “Έχεις ακούσει για τη νέα κοπέλα στο Calvin;” Μπήκε στον κόσμο της μόδας σαν την Αφροδίτη που αναδύθηκε από τον ωκεανό. Ο Klein το κατάλαβε αμέσως. Όλοι μιλούσαν για εκείνη».

Ο Τζον, που τότε ήταν βοηθός εισαγγελέα στο γραφείο του Μανχάταν, την πρόσεξε όταν πήγε στο κατάστημα Calvin Klein το 1991 για να αγοράσει μερικά κοστούμια. Αν και είχε ακόμα μια on and off σχέση με την ηθοποιό Ντάριλ Χάνα, ζήτησε το τηλέφωνο της Κάρολιν.

«Ήταν ένας μεθυστικός συνδυασμός ομορφιάς, εξυπνάδας και θάρρους που τον γοήτευσε με έναν τρόπο που καμία άλλη γυναίκα δεν είχε καταφέρει πριν» λέει ένας στενός φίλος του Τζον.

«Τον προκάλεσε. Τον τάραξε, τον διασκέδασε και τον γοήτευσε. Ήταν ένας τύπος που δεν άντεχε την πλήξη, και όταν ήταν μαζί της δε βαριόταν ποτέ».

Ένα ελεύθερο πνεύμα που λάτρευε τα χάμπουργκερ

Αφού η εφημερίδα New York Daily News δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τζον και της Ντάριλ σε μια πρεμιέρα ταινίας το 1994, η Κάρολιν διέκοψε για λίγο την επικοινωνία με τον Κένεντι. Αυτός της έστειλε ένα τεράστιο μπουκέτο λουλούδια και της άφησε πολλά μηνύματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Ρόουζ Μαρί Τερέντσιο, βοηθό του Τζον στο πολιτικό περιοδικό George, του οποίου ήταν συνιδρυτής, «αυτή δεν απάντησε ποτεέ».

Η Κάρολιν τον προσέγγισε μετά το θάνατο της μητέρας του Τζάκι το 1994 κι ο έρωτάς τους ήταν αναπόφευκτος. Πολύ προστατευτική, απομάκρυνε μερικούς φίλους που θεωρούσε ότι εκμεταλλεύονταν τον Τζον. Ήταν επίσης ένα ελεύθερο πνεύμα που λάτρευε τα χάμπουργκερ του Odeon στο Τριμπέκα (με σοταρισμένο σπανάκι αντί για πατάτες), έπινε βότκα και λευκό κρασί και λάτρευε το κάπνισμα. Όσο για τον Τζον, κάπνιζε ένα τσιγάρο την ημέρα.

Γνωστή για τη συλλογή παπουτσιών της, φύλαγε επιπλέον ζευγάρια στο διαμέρισμα του Narciso Rodriguez, και στη συνέχεια και στου Calvin Klein, όταν ζούσαν στο ίδιο κτίριο στο κέντρο της πόλης. Με τους φίλους της ήταν γενναιόδωρη.

«Πάντα πριν πάω σε ραντεβού, με καλούσε στο διαμέρισμά της για να δοκιμάσω ρούχα», θυμάται η Τερέντσιο. Αφού η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ φόρεσε μπότες Versace για το εξώφυλλο του περιοδικού George τον Οκτώβριο του 1997, η Τερέντσιο και η Κάρολιν χάζευαν το ίδιο ζευγάρι αξίας 700 δολαρίων σε μια βιτρίνα του Λος Άντζελες.

Ο Τύπος την επέκρινε για την ψυχρότητα που της αποδίδονταν

«Την επόμενη μέρα, κάποιος χτύπησε την πόρτα του ξενοδοχείου μου με ένα μεγάλο κουτί», θυμάται η Τερέντσιο. «Χωρίς κάρτα. Είχε έναν τρόπο να σε κάνει να νιώθεις σαν τη Σταχτοπούτα».

Όταν μια από τις πιο στενές φίλες του Τζον, η Σαντίνα Γκούντμαν, αντιμετώπιζε προβλήματα κατάθλιψης, η Κάρολιν της βρήκε έναν θεραπευτή και κανόνισε το πρώτο ραντεβού. Όταν η Σαντίνα έφτασε, η Κάρολιν ήταν εκεί και την περίμενε.

Αλλά το κοινό δεν έβλεπε ποτέ την ιδιωτική της ζεστασιά, και ο Τύπος την επέκρινε για την ψυχρότητα που της αποδίδονταν. «Την κατακρίνανε χωρίς να έχουν ιδέα ποια ήταν», είπε ο στενός φίλος του Τζον, Τζον Πέρι Μπάρλοου. «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ήθελαν να είναι μια πριγκίπισσα εντελώς άψογη».

Κατά θαυμαστό τρόπο, τα σχέδιά τους να παντρευτούν στο νησί Cumberland, στα ανοικτά των ακτών της Βορειοδυτικής Αγγλίας, παρέμειναν μυστικά. «Δεν υπήρχε διοργανωτής γάμου» λέει η Τερέντσιο. Από τα προγράμματα (που εκτυπώθηκαν τη νύχτα στο φωτοτυπικό μηχάνημα του γραφείου του George) μέχρι το νυφικό της (σχεδιασμένο από τον Rodriguez) και τα λουλούδια (με τη βοήθεια της καλύτερης φίλης της Τζάκι, Μπάνι Μέλον), όλα αποφασίστηκαν σε στενό κύκλο.

Το επόμενο πρωί, ενθουσιασμένοι που τα κατάφεραν, το ζευγάρι τηλεφώνησε στην Τερέτσιο: «Η Κάρολιν ρώτησε: «Είναι στην εφημερίδα;» Εγώ απάντησα: «Αστειεύεσαι; Είναι παντού!»».

Η συνεχής παρακολούθηση και οι παπαράτσι

Η μόνη που δεν ήταν ευχαριστημένη ήταν η αδελφή της Τζάκι, η Λι Ραντζιβίλ, η οποία δεν είχε προσκληθεί. Στο οικογενειακό Χριστουγεννιάτικο πάρτι, λέει η Τερέντσιο, «η Κάρολιν της έδωσε μια κουβέρτα Hermès, ενώ το δώρο της Λι ήταν ένα κουτί με λαστιχάκια και τσιμπιδάκια για τα μαλλιά από φαρμακείο. Η Κάρολιν μου είπε: «Ξέρεις τι ήταν αυτό, έτσι δεν είναι, γλυκιά μου; Ήταν σαν να της έλεγε: «Άντε γ@μήσου που δεν με κάλεσες στο γάμο σου». Γελούσε δυνατά. Το βρήκε ξεκαρδιστικό».

Αλλά με την πάροδο του χρόνου, η συνεχής παρακολούθηση και οι παπαράτσι που την ακολουθούσαν σε κάθε της κίνηση την οδήγησαν να γίνει πιο απομονωμένη. «Ο Τζον δεν κατάλαβε πόσο δύσκολη ήταν για εκείνη η ξαφνική αλλαγή» λέει ο Στίβεν Μ. Γκίλον, συγγραφέας του America’s Reluctant Prince, μιας βιογραφίας του Τζον που εκδόθηκε το 2019. «Ποτέ δεν της παρείχε την συναισθηματική υποστήριξη που χρειαζόταν».

Τα επόμενα δύο χρόνια οι πιέσεις αυξήθηκαν

Ο Τζον βρήκε παρηγοριά στους ουρανούς, παρακολουθώντας μαθήματα πτήσης. Τον Νοέμβριο του 1997, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Άργος της Ιντιάνα για να αγοράσει ένα διθέσιο αλεξίπτωτο με κινητήρα από την Buckeye Aviation και πέρασε χρόνο με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Ralph Howard. «Ήταν σημαντικό για αυτόν να βεβαιωθεί ότι και εκείνης της άρεσε η πτήση» λέει ο Χάουαρντ, ο αδελφός του οποίου πήρε την Κάρολιν για μια βόλτα με το αεροσκάφος.

«Μετά, ο Τζον έτρεξε προς το μέρος της και της είπε: «Αγάπη μου, πώς σου φάνηκε;» Ήταν εκστασιασμένη. Μετά από αυτό, όλα όσα είχαν να κάνουν με την πτήση στην ζωή του επιταχύνθηκαν».

Τα επόμενα δύο χρόνια οι πιέσεις αυξήθηκαν. Ο Τζον ήθελε να κάνει οικογένεια, αλλά η Κάρολιν αρνήθηκε, φοβούμενη να μεγαλώσει τα παιδιά της στο Μανχάταν, μέσα στο τσίρκο των μέσων ενημέρωσης. Το καλοκαίρι του 1999, οι δύο άρχισαν να ψάχνουν σπίτια έξω από την πόλη. Μέχρι τότε, λέει ο Γκίλον, «βάσει των ανθρώπων που μίλησα και ήταν κοντά στον Τζον, εκείνη δεν ήθελε πλέον να έχει τόσο στενή σχέση μαζί του και κατέρρεε».

Καθώς ο ήλιος έδυε, άκουσε τους κινητήρες να επιταχύνουν. «Είδα το αεροπλάνο να απογειώνεται και να κάνει την τελική στροφή, κατευθείαν προς τα ανατολικά», λέει. «Ήλπιζα να είχε μαζί του έναν εκπαιδευτή». Νωρίτερα, ο Τζον είχε πει στον εκπαιδευτή πτήσεων του ότι δεν τον χρειαζόταν και ήθελε «να το κάνει μόνος του»

Η Κάρολιν συμφώνησε να πετάξει με τον Τζον στις 16 Ιουλίου

Όλοι οι πυλώνες της ζωής του κατέρρεαν, από τη σχέση του με την Κάρολιν μέχρι την εταιρεία του Τζορτζ, που έχανε χρήματα, και τον επικείμενο θάνατο του ξαδέλφου του Άντονι Ραντζιβίλ. Ο Τζον έγραψε τον επικήδειο λόγο.

Σύμφωνα με έναν φίλο του, ο γάμος βρισκόταν σε «κρίσιμο σημείο». Ο Τζον πέρασε τη νύχτα της 15ης Ιουλίου σε ένα ξενοδοχείο και είδε την πρώην κοπέλα του Τζούλι Μπέικερ, με την οποία παρέμεινε κοντά, στις τελευταίες μέρες της ζωής του.

Ωστόσο, η Κάρολιν συμφώνησε να πετάξει με τον Τζον στις 16 Ιουλίου για τον γάμο του ξαδέλφου του Ρόρι Κένεντι στο Κέιπ Κοντ. Εκείνο το βράδυ, ο Κάιλ Μπέιλι, ένας 25χρονος πιλότος που είχε προγραμματίσει να πετάξει στο Martha’s Vineyard νωρίτερα εκείνη την ημέρα, είδε τον Τζον, ντυμένο με ένα λευκό μπλουζάκι και ένα καπέλο του μπέιζμπολ ανάποδα, να φτάνει με τη Λόρεν Μπεσέτ στο αεροδρόμιο Έσεξ Κάουντρι στο Φέρφιλντ του Νιου Τζέρσεϊ, με το λευκό του καμπριολέ Hyundai, ακολουθούμενος από την Κάρολιν με το δικό της αυτοκίνητο.

Το τέλος

«Ο καιρός γινόταν όλο και πιο ομιχλώδης, και ακύρωσα την πτήση μου», λέει ο Μπέιλι, ο οποίος έγραψε ένα νέο βιβλίο με τίτλο Witness: JFK Jr.’s Fatal Flight (Μάρτυρας: Η μοιραία πτήση του JFK Jr.). «Ο Τζον περπατούσε με ένα δεκανίκι [ο γύψος στον αστράγαλό του από ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς είχε αφαιρεθεί την προηγούμενη μέρα], και τον είδα να έχει μια ιδιωτική συνομιλία με την Κάρολιν στο πλάι του υπόστεγου».

Καθώς ο ήλιος έδυε, άκουσε τους κινητήρες να επιταχύνουν. «Είδα το αεροπλάνο να απογειώνεται και να κάνει την τελική στροφή, κατευθείαν προς τα ανατολικά», λέει. «Ήλπιζα να είχε μαζί του έναν εκπαιδευτή». Νωρίτερα, ο Τζον είχε πει στον εκπαιδευτή πτήσεων του ότι δεν τον χρειαζόταν και ήθελε «να το κάνει μόνος του».

Πέντε ημέρες αργότερα, τα συντρίμμια βρέθηκαν οκτώ μίλια μακριά από το Martha’s Vineyard και τα πτώματα ανασύρθηκαν από τον ωκεανό. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (National Transportation Safety Board) θα αναφερόταν αργότερα σε λάθος του πιλότου και θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «παράγοντες που επηρεάσαν την έρευνα ήταν η ομίχλη και η σκοτεινή νύχτα».

Η κατάσταση του γάμου του Τζον και της Κάρολιν κατά τη στιγμή του θανάτου τους παραμένει μυστήριο. Ο Γκίλον λέει: «Όπως το έθεσε ένας από τους πιο στενούς φίλους του Τζον, «Αν κάποιος σας πει ότι ξέρει τι θα συνέβαινε σε αυτή τη σχέση, λέει ψέματα, γιατί ούτε ο Τζον ούτε η Κάρολιν το ήξεραν»».

Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει χαμένο υλικό με τον JFK Jr. να τσακώνεται με τη σύζυγό του, Κάρολιν Μπεσέτ

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από people.com

