Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ

Το 5ο επεισόδιο της σειράς για τον JFK Jr. και την Κάρολιν Μπεσέτ απεικονίζει έναν έντονο καβγά σε ένα πάρκο της Νέας Υόρκης κι όσοι δεν είναι γνώστες της ιστορίας αναρωτιούνται εάν συνέβη πραγματικά αυτό;

Τα πρώτα επεισόδια της σειράς του FX παρουσιάζουν τον JFK Jr. (Paul Anthony Kelly) καθώς συναντά και ερωτεύεται την συνεργάτιδα του Calvin Klein, Κάρολιν Μπεσέτ (Sarah Pidgeon). Ωστόσο, η σχέση με έναν πολιτικό κληρονόμο δεν είναι χωρίς προκλήσεις, καθώς η Μπεσέτ πρέπει να αντιμετωπίσει την κριτική του κοινού, παρά την έντονη επιθυμία της να κρατήσει τη σχέση τους μυστική.

Αυτές οι εντάσεις κορυφώνονται στο πέμπτο επεισόδιο, με τίτλο «Battery Park», το οποίο καταλήγει σε έναν εκρηκτικό, δημόσιο καβγά σε ένα πάρκο.

Τι συνέβη, λοιπόν;

Μάλωσαν όντως δημόσια ο JFK Jr. και η Κάρολιν Μπεσέτ σε ένα πάρκο της Νέας Υόρκης; Ας δούμε τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την ιστορία. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά, ο JFK Jr. και η Μπεσέτ είχαν πράγματι μια δημόσια διαμάχη που κλιμακώθηκε σε ένα πάρκο της Νέας Υόρκης.

Τον Φεβρουάριο του 1996, το ζευγάρι τσακώθηκε ενώ περπατούσε με τον σκύλο του στο Washington Square Park, σύμφωνα με το βιβλίο του 2024 JFK Jr.: An Intimate Oral Biography της συντάκτριας του People, Λιζ ΜακΝιλ και της πρώην βοηθού του JFK Jr. Ρόζμαρι Τερέντσιο.

Ένας φωτογράφος και ένας βιντεογράφος κατέγραψαν την αντιπαράθεση, η οποία αργότερα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα New York Daily News. Το βίντεο δείχνει το ζευγάρι να φωνάζει ο ένας στον άλλο, με τη Μπεσέτ ακόμη και να σπρώχνει τον JFK Jr. Κάποια στιγμή.

Η εφημερίδα New York Daily News ανέφερε τότε ότι ο JFK Jr. φάνηκε να τραβάει το δαχτυλίδι αρραβώνων από το δάχτυλο της Μπεσέτ. Εκείνη τότε πήδηξε στην πλάτη του και, αν και οι φωνές τους ηρέμησαν για λίγο, η κατάσταση επιδεινώθηκε εκ νέου καθώς επέστρεφαν στο σπίτι.

Σε μια μεταγενέστερη εμφάνισή του στην εκπομπή Howard Stern Show, ο JFK Jr. χαρακτήρισε το περιστατικό «ανόητη διαμάχη».

Γιατί τσακώθηκαν ο JFK Jr. και η Μπεσέτ στο πάρκο;

Στη σειρά, ο καβγάς τους ξεκινά μετά από μια τεταμένη νύχτα, κατά την οποία ο JFK Jr. εμφανίστηκε σε μια εθνική συνέντευξη τύπου και αρνήθηκε ότι είχε κάνει πρόταση γάμου στη Μπεσέτ, προκειμένου να στρέψει την προσοχή του κοινού στην κυκλοφορία του περιοδικού του, George.

Η Μπεσέτ είναι εμφανώς αναστατωμένη την επόμενη μέρα και ζητάει χώρο και χρόνο στη ζωή του, αλλά ο JFK Jr. της λέει ότι «δεν μπορεί να χειριστεί μια σύντροφο που είναι συναισθηματικά ώριμη» και ότι μερικές φορές «δε μπορεί να της μιλήσει… ψάχνει μια δικαιολογία για να ξεφύγει».

Ανταλλάσσουν σκληρά λόγια τα οποία οδηγούν σε μια έντονη διαμάχη σχετικά με τον δημόσιο χαρακτήρα της σχέσης τους, την πρόταση γάμου του JFK Jr. και την αδυναμία της Μπεσέτ να πάρει μια απόφαση σχετικά με αυτό. Έτσι, ζητάει πίσω το δαχτυλίδι της μητέρας του, Τζάκι Κένεντι.

Προβλήματα

Στην πραγματική ζωή, ωστόσο, ο καβγάς «προέκυψε από τη συνεχή ανησυχία της Κάρολιν ότι ο Τζον άφηνε τους άλλους να τον καταπατούν», έγραψε ο φίλος του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, Στίβεν Μ. Γκίλον, στη βιογραφία του με τίτλο America’s Reluctant Prince (Ο απρόθυμος πρίγκιπας της Αμερικής) που εκδόθηκε το 2019.

Η Τερέντσιο επανέλαβε αυτό το σημείο στο βιβλίο JFK Jr: An Intimate Oral Biography, αναφέροντας ότι η διαμάχη επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι «οι φίλοι του τον εκμεταλλεύονταν».

Το ζευγάρι είχε πρόσφατα παρευρεθεί στον γάμο ενός φίλου του JFK Jr. από το Πανεπιστήμιο Brown και καθόταν στο πρώτο τραπέζι, δίπλα στον δημοσιογράφο της εφημερίδας The New York Times που έγραφε τη στήλη Vows για την εκδήλωση.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Τζον «ένιωσε άβολα με αυτό» και η Μπεσέτ θεώρησε ότι ήταν «μ@λακία να το κάνεις αυτό σε έναν φίλο σου και να τον εκθέσεις έτσι».

Τι συνέβη μετά τον δημόσιο καβγά στο πάρκο;

Στην σειρά, ο καβγάς τους στο πάρκο οδηγεί σε μια συζήτηση στο πεζοδρόμιο για το πώς θα ήταν ο γάμος τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινής προσδοκίας ότι κανένας από τους δύο δεν θέλει να χωρίσει, σε καμία περίπτωση.

Το πέμπτο επεισόδιο τελειώνει με τη Μπεσέτ να ζητάει πίσω το δαχτυλίδι και να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θέλει να τον παντρευτεί.

Ο JFK Jr. και η Μπεσέτ παντρεύτηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου 1996. Αν και σύμφωνα με πληροφορίες είχαν προβλήματα στο γάμο τους, ήταν ακόμα μαζί όταν πέθαναν στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του Ιουλίου του 1999.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Paul Anthony Kelly ως John F. Kennedy Jr. και η Sarah Pidgeon ως Carolyn Bessette στην ταινία «Love Story». Πηγή: Eric Liebowitz/FX