21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Culture Live 21 Φεβρουαρίου 2026, 20:45

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Η σειρά Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τραγικό έρωτα του πολιτικού διαδόχου της Αμερικής, του JFK Jr., και της γοητευτικής συζύγου του, η οποία ξεκίνησε ως υπάλληλος του Calvin Klein και στη συνέχεια έγινε δημοσιογράφος μόδας.

Ο JFK Jr. είχε ήδη αρχίσει να ασχολείται με ένα άλλο πάθος όταν άρχισε να βγαίνει με την Κάρολιν Μπεσέτ ένα περιοδικό με το όνομα George, που είχε ως στόχο να συνδυάσει την πολιτική και την κουλτούρα των διασημοτήτων. Η γέννηση του περιοδικού είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο Love Story, που απασχολούσε μεγάλο μέρος του χρόνου και της προσοχής του Κένεντι τα χρόνια πριν από το θάνατό του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Esquire (@esquire)

Είχε πολλά να διακινδυνεύσει με το George

Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του George το φθινόπωρο του 1995, ο JFK Jr. ήταν ένα γνωστό πρόσωπο στο κέντρο του Μανχάταν, όπου οδηγούσε το ποδήλατό του και έπαιρνε το μετρό σαν να ήταν ένας οποιοσδήποτε άλλος Νεοϋορκέζος. Δεν ήταν, όμως, διόλου έτσι.

Είχε συνδεθεί ρομαντικά με τις Ντάριλ Χάνα, Μαντόνα και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. (Ποιος χρειάζεται τον Mr. Big όταν έχεις τον JFK Jr., ε;).Το People τον ανακήρυξε τον πιο σέξι άντρα εν ζωή όταν ήταν 28χρονος φοιτητής νομικής.

Κάθε φορά που αποτύγχανε στις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως δικηγορίας, ήταν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Έτσι, ο Κένεντι είχε πολλά να διακινδυνεύσει με το George. Όλοι θα παρακολουθούσαν για να δουν αν θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι που θα τον εμφάνιζε ως κάτι περισσότερο από τον όμορφο γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Παρά τη φήμη και τις οικογενειακές του σχέσεις, ο Κένεντι αρχικά δυσκολεύτηκε να βρει χρηματοδότηση για το περιοδικό του, επειδή τότε η ιδέα ενός περιοδικού για τον πολιτικό τρόπο ζωής φαινόταν τρελή στους εκδότες

YouTube thumbnail

Μια χρυσή εποχή για τα glossy περιοδικά

Τα μέσα της δεκαετίας του ’90 ήταν μια χρυσή εποχή για τα glossy περιοδικά, λίγο πριν το Διαδίκτυο ανατρέψει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, παρά τη φήμη και τις οικογενειακές του σχέσεις, ο Κένεντι αρχικά δυσκολεύτηκε να βρει χρηματοδότηση για το περιοδικό του, επειδή τότε η ιδέα ενός περιοδικού για τον πολιτικό τρόπο ζωής φαινόταν τρελή στους εκδότες.

«Αυτό ακούγεται ακόμα πιο τρελό το 2026, ζώντας σε μια χώρα όπου ο πρόεδρος είναι πρώην τηλεοπτικός σταρ, πολλά από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του προέρχονται από το Fox News και όλοι τους εκφράζουν τακτικά την οργή τους για τους παρουσιαστές των talk show και τους καλλιτέχνες που εμφανίζονται στο ημίχρονο των αγώνων του NFL» σχολιάζει η Joy Press στο αμερικανικό Vanity Fair αφήνοντας αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ και συνεχίζοντας:

«Η κουλτούρα στην οποία ζούμε σήμερα βρισκόταν σε πλήρη άνθηση όταν το George ξεκίνησε την καριέρα του. Ο Ρούμπερτ Μέρντοχ εγκαινίαζε το κανάλι Fox News, το The Real World εφηύρε τα ριάλιτι σόου, η Microsoft κυκλοφόρησε τα Windows 95 και η Amazon.com γεννήθηκε. Οι Αμερικανοί αντιμετώπιζαν τη δίκη του O.Τζέι Σίμπσον και την κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Whitewater σαν σαπουνόπερες».

Ο Κένεντι ήταν πιο προσιτός από έναν μέσο αρχισυντάκτη, καθώς έβγαζε έξω για ποτό ή για να δουν αγώνα μπέιζμπολ ακόμα και τους πιο junior υπαλλήλους. «Είχε αυτόν τον ευγενικό τρόπο να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν τόσο άνετα, σαν τον Φρεντ Αστέρ στην πίστα»

Photo: YouTube

Πούλησε τεράστιο αριθμό διαφημίσεων και αντιτύπων

Σε αυτό το φανταχτερό νέο τοπίο των ταμπλόιντ, το George κατάφερε να βρει τη θέση του. Το σύνθημά του ήταν απλό: σοβαρά θέματα, αλλά με διασκεδαστικό τρόπο. Το πρώτο τεύχος, με την σούπερ μοντέλο Σίντι Κρόφορντ στο εξώφυλλο ντυμένη ως Τζορτζ Ουάσινγκτον, πούλησε τεράστιο αριθμό διαφημίσεων και αντιτύπων.

Σε κάθε τεύχος, υπήρχαν προφίλ από ανθρώπους της Ουάσινγκτον και αστέρες του Χόλιγουντ, ρεπορτάζ και τις συνομιλίες του Κένεντι με διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως τον πρόεδρο του Ιρλανδικού Κόμματος Σιν Φέιν, Τζέρι Άνταμς, τον μπασκετμπολίστα Τσαρλς Μπάρκλεϊ και τον πρώην κυβερνήτη της Αλαμπάμα Τζορτζ Γουάλας, ο οποίος είχε πολεμήσει τον πατέρα του Κένεντι για τα πολιτικά δικαιώματα.

«Έγραψα για τον George μερικές φορές ως νεαρή ελεύθερη επαγγελματίας (το πρώτο μου άρθρο ήταν μια συζήτηση με την Τόρι Άμος για τον φεμινισμό) και θυμάμαι ότι ήμουν σκεπτική ως προς το αν ο Κένεντι ήταν πραγματικά ο διευθυντής του περιοδικού» προσθέτει η Joy Press στο αμερικανικό Vanity Fair.

«Σίγουρα ήταν μια φιγούρα, που εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν για λόγους κύρους, ενώ η πραγματική δουλειά γινόταν από ένα εξαιρετικό, εργατικό προσωπικό -αλλά όχι, ο Κένεντι δεν ήταν πραγματικά εκεί, σκεφτόταν ιδέες για τα εξώφυλλα και διάβαζε τα δοκίμια, μέρα με τη μέρα».

Το επίκεντρο του περιοδικού

«Ήταν σίγουρα ο ηγέτης της ομάδας» λέει ο Ματ Μπέρμαν, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του George, ο οποίος συνεργάστηκε για πολλές ώρες με τον Κένεντι από την ίδρυση του περιοδικού. «Ήταν κάτι που τον ενθουσίαζε πραγματικά και του άρεσε πολύ να είναι ο άνθρωπός μας».

Ο Κένεντι ήταν πιο προσιτός από έναν μέσο αρχισυντάκτη, καθώς έβγαζε έξω για ποτό ή για να δουν αγώνα μπέιζμπολ ακόμα και τους πιο junior υπαλλήλους. «Νόμιζα ότι πάντα προσπαθούσε να μην φαίνεται απειλητικός ή ξεχωριστός σε κανέναν» λέει ο Μπέρμαν. «Είχε αυτόν τον ευγενικό τρόπο να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν τόσο άνετα, σαν τον Φρεντ Αστέρ στην πίστα».

Στο Love Story, η φανταστική εκδοχή του Κένεντι προτείνει το George σε μια ομάδα επενδυτών, υποστηρίζοντας: «Πιστεύω ειλικρινά ότι με το σωστό μάρκετινγκ μπορούμε να κάνουμε τους ανθρώπους να ασχοληθούν με την πολιτική όσο ασχολούνται με την ποπ κουλτούρα ή το NFL».

Τον προτρέπουν να γίνει το επίκεντρο του περιοδικού, όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ ή η Μάρθα Στιούαρτ, εμφανίζοντας το πρόσωπό του σε κάθε εξώφυλλο. Αυτή η ιδέα τον απωθούσε βαθιά.

«Δεν θα το έκανε ποτέ, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια!» λέει ο Μπέρμαν, ο οποίος προσπάθησε επανειλημμένα να πείσει τον αφεντικό του να εμφανιστεί στο εξώφυλλο. Μια από τις αγαπημένες ιδέες του Μπέρμαν ήταν να ποζάρουν ο Κένεντι και η Μπεσέτ ως το ζευγάρι στον κλασικό πίνακα του Γκραντ Γουντ, American Gothic:

«Ο Τζον θα φορούσε φόρμα και η Κάρολιν θα είχε τα μαλλιά της πιασμένα πίσω όπως η ηλικιωμένη κυρία. Τον παρακαλέσαμε. Εκείνος είπε ελάτε τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!». Ο Μπέρμαν αναστενάζει. «Τι υπέροχο εξώφυλλο θα ήταν αυτό».

«Ερχόταν και έμενε για μερικές ώρες»

Ο Κένεντι συμφώνησε όμως να γδυθεί για το περιοδικό. Όταν η Κέιτ Μος πόζαρε γυμνή ως Εύα για το εξώφυλλο του Σεπτεμβρίου 1997, πρότεινε να παίξει τον Αδάμ στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε δίπλα στη στήλη του εκδότη. «Σκέφτηκε ότι θα ήταν αστείο, επειδή η Κέιτ Μος ήταν γυμνή στο εξώφυλλο και αυτός γυμνός στο εσωτερικό» θυμάται ο Μπέρμαν.

«Έβγαλε το πουκάμισό του και έμεινε με τα εσώρουχά του στο γραφείο μου». Για κάποιο λόγο, η ταινία που τράβηξε ο Mario Sorrenti εξαφανίστηκε. «Έτσι, καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε μια Polaroid φωτογραφία του με ένα μήλο κρεμασμένο στο πλαίσιο της πόρτας του γραφείου μου».

Ο Μπέρμαν ήταν αρχικά νευρικός για τη συνάντησή του με την Κάρολιν Μπεσέτ, η οποία έγινε icon από τη στιγμή που άρχισε να βγαίνει με τον Κένεντι. «Σκέφτηκα, Θεέ μου, αυτή η λαμπερή κοπέλα από την Calvin Klein θα κάνει τη ζωή μου μίζερη. Και ήταν ακριβώς το αντίθετο» προσθέτει.

«Κατάλαβε τι προσπαθούσα να κάνω, ειδικά με τα δύσκολα θέματα». Ο στόχος ήταν να κάνει την πολιτική ζωντανή και ευχάριστη. Ο Κένεντι ήταν βυθισμένος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ο Μπέρμαν και η Μπεσέτ δεν ήταν.

«Έτσι, ο Τζον έλεγε, κάντε το έτσι ώστε να αρέσει σε σένα και στην Κάρολιν». Ωστόσο, δεν έπαιξε ποτέ ενεργό ρόλο στο περιοδικό. «Ερχόταν και έμενε για μερικές ώρες, και μετά πηγαίναμε όλοι για δείπνο στο Odeon ή κάπου αλλού» λέει ο Μπέρμαν, «αλλά δεν συμμετείχε σε συντακτικές συσκέψεις, φωτογραφήσεις ή οτιδήποτε άλλο».

Μετά τον τραγικό θάνατο του Κένεντι

Ο Κένεντι γεννήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή του πατέρα του ως προέδρου των ΗΠΑ. Η εμπειρία που είχε ζήσει του έδωσε μια εντελώς μοναδική άποψη για το σύμπλεγμα πολιτικής-διασημοτήτων, και η αύρα VIP που τον περίβαλε του επέτρεψε να προσελκύσει διάσημους ανθρώπους να εμφανιστούν στο εξώφυλλο -και να τους κρατήσει ευχαριστημένους.

Το καλοκαίρι του 1996, φωτογράφισαν τη Ντέμι Μουρ ως Μάρθα Ουάσινγκτον, με τα γυμνά στήθη της βαμμένα με κόκκινες και λευκές ρίγες, κατόπιν δικής της επιθυμίας. «Ήταν στο αποκορύφωμα της φήμης της και ασχολήθηκε πολύ με το εξώφυλλο, τηλεφωνώντας στο γραφείο μου χίλιες φορές, ελέγχοντας τα πάντα» λέει ο Μπέρμαν.

Αλλά όταν είδε την τελική εικόνα, η Μουρ τηλεφώνησε στο γραφείο, δυσαρεστημένη. Ο Μπέρμαν της είπε ότι στον Τζον άρεσε πολύ τη φωτογραφία και ότι θα στενοχωριόταν πολύ αν άκουγε τα παράπονά της. Εκείνη αμέσως έκανε πίσω.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πόραζε ως ο πρώτος πρόεδρος, κρατώντας το πραγματικό σπαθί του Ουάσινγκτον — ένα δώρο στον πατέρα του Κένεντι. Η Ντρου Μπάριμορ υποδύθηκε τη Μέριλιν Μονρόε και η Τζούλια Ρόμπερτς τη Σούζαν Μπ. Άντονι.

Μετά τον τραγικό θάνατο του Κένεντι, ένας νέος εκδότης ανέλαβε τα ηνία και έβαλε τον Ντόναλντ Τραμπ -τότε απλώς έναν αυτοδιαφημιζόμενο επιχειρηματία ακινήτων της Νέας Υόρκης- στο εξώφυλλο του George.

«Αναρωτιέμαι τι θα σκεφτόταν ο Τζον για όλα αυτά» λέει ο Μπέρμαν με λύπη. «Έχασε τόσα πολλά. Κάναμε το George πριν από τον Στίβεν Κόλμπερτ και όλες τις πολιτικές εκπομπές. Αν ζούσε, ίσως θα μπορούσαμε να το μετατρέψουμε σε ένα μέσο που θα κάλυπτε τα πάντα».

Πριν το διαδίκτυο

Το George γεννήθηκε στην αυγή του διαδικτύου – ο Μπέρμαν θυμάται τον Κένεντι να στέκεται στο γραφείο του μαζί του την πρώτη φορά που έκανε μια προσφορά σε έναν νέο ιστότοπο που ονομαζόταν eBay – και ποτέ δεν είχε σημαντική ψηφιακή παρουσία. Σήμερα, υπάρχει ένα ζωντανό George στο διαδίκτυο: χρησιμοποιεί το αρχικό λογότυπο, αλλά διευθύνεται από έναν οπαδό του Τραμπ και συνωμοσιολόγο που δεν έχει καμία σχέση με την αρχική ομάδα.

Ο Μπέρμαν και άλλοι υπάλληλοι είναι τρομοκρατημένοι από την παρουσία του, ειδικά επειδή το πραγματικό George είναι εντελώς άγνωστο στους περισσότερους ανθρώπους κάτω των 35 ετών, αφήνοντας την κληρονομιά του Κένεντι ξεχασμένη.

Μέχρι τον Ιούλιο του 1999, η κυκλοφορία του George είχε μειωθεί και το περιοδικό αντιμετώπιζε δυσκολίες. Ωστόσο, ο Κένεντι συνέχισε να προσπαθεί να το κάνει να λειτουργήσει μέχρι τον θάνατό του. «Έχω γνωρίσει πολλούς διευθύνοντες συμβούλους και το εγώ τους είναι τεράστιο» λέει ο Μπέρμαν.

«Ο Τζον ήταν πολύ νέος, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία. Ήταν όσο πιο αληθινός μπορεί να είναι κάποιος».

*Με στοιχεία από vanityfair.com

