Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της και το τελευταίο διάστημα νοσηλεύεται.
Δύσκολες ώρες για τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η κατάσταση της υγείας της γνωστής γυμνάστριας χαρακτηρίζεται αρκετά σοβαρή, με την οικογένειά της να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της.
Η οικογένεια και τα αγαπημένα της πρόσωπα στο πλευρό της
Από την πρώτη στιγμή δίπλα της βρίσκεται ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος δεν έχει φύγει λεπτό από κοντά της, δίνοντάς της δύναμη να ξεπεράσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία.
Φυσικά, από το πλευρό της δεν λείπει και η κόρη της, Βικτώρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν φαίνεται να επανήλθε, γεγονός που έχει σκορπίσει θλίψη και αγωνία στους κοντινούς της ανθρώπους.
Γωγώ Μαστροκώστα: Το σοβαρό πρόβλημα που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια
Πριν από λίγους μήνες, η καλή της φίλη Μαρία Καλάβρια, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», στον ALPHA και μεταξύ άλλων μίλησε για το πρόβλημα υγείας της της Γωγώς Μαστροκώστα, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά συμβαίνει.
«Η Γωγώ είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και εννοείται ότι την βλέπω κάθε εβδομάδα. Είναι αρκετά καλά.
Περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και έχει νικήσει και έχει βγει νικήτρια σε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα γίνει και τώρα.
Απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος. Κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά».
