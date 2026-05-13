Φοιτητικές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας
Ελλάδα 13 Μαΐου 2026, 07:47

Φοιτητικές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας

Οι φοιτητικές εκλογές θα ολοκληρωθούν στις 19:00 το απόγευμα οπότε θα κλείσουν οι κάλπες - Προκειμένου να ψηφίσουν, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης

Στις κάλπες για τις φοιτητικές εκλογές προσέρχονται σήμερα, Τετάρτη, οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16 που θα ανοίξει τον δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ζήτημα για το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί μαζικές διαδηλώσεις.

Σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή

Ορισμένα από τα ζητήματα που προτάσσουν οι φοιτητικές παρατάξεις στις φετινές εκλογές, εκτός από την αναθεώρηση του άρθρου 16, είναι η αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, η ασφάλεια και η φοιτητική μέριμνα.

Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών σε αυτές.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 19:00 το απόγευμα. Προκειμένου να ψηφίσουν, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

Στο επίκεντρο η «ταυτότητα» του ελληνικού Πανεπιστημίου

Οι φετινές φοιτητικές εκλογές χαρακτηρίζονται από έντονη αντιπαράθεση, με επίκεντρο την «ταυτότητα» του ελληνικού πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα και κυρίως η αναθεώρηση του άρθρου 16. Επιπλέον, για μία ακόμη χρονιά, οι φοιτητικές παρατάξεις αναμένεται να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, έχει αναδείξει ως «πυρήνα» της προεκλογικής της ατζέντας την ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων «προς ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό πανεπιστήμιο».

«Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά, για τις μάχες του μέλλοντος. Για σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Για καλύτερες υποδομές. Για την πραγματική σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Αφήνουμε στο περιθώριο την τοξικότητα, τις άναρθρες κραυγές και εκείνους που με τη στάση τους κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τις Σχολές μας πίσω», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Από την πλευρά της, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ), έχει εκφράσει την αντίθεση στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και «κρούει τον κώδωνα» για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας.

«Η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα απελευθερώσει πλήρως από οποιαδήποτε εμπόδια την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα οδηγήσει σε απόλυτη υποβάθμιση τα πτυχία μας, σε δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα και γενίκευσή τους στα μεταπτυχιακά, ενώ θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση, αναλώσιμα κ.ά.)», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΚΣ με αφορμή τις αυριανές εκλογές.

Από πλευράς ΠΑΣΠ, το κεντρικό μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές είναι «Ώρα να ακουστείς». «Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της παράταξης, η οποία διεκδικεί, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της ασφάλειας και της φοιτητικές μέριμνας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους Φοιτητικούς Συλλόγους, καλύτερη σύνδεση της ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

Απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος στις 10:30 - Τι ισχύει για τα σχολεία

Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και να μην αρθεί η μονιμότητα - Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ

Σύνταξη
Οι Aρχές αναζητούν απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη - Σε κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη

Σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ νοσηλεύεται το ένα από τα δύο κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Οι σημειώσεις και το ημερολόγιο που βρέθηκαν

Σύνταξη
Τα μυστικά των ιδιόγραφων διαθηκών μέσα από 8+1 ερωταπαντήσεις

Tι πρέπει να προσέχει ένας διαθέτης που αποφασίζει να μοιράσει την περιουσία του με μία ιδιόγραφη διαθήκη αλλά και ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι κληρονόμοι για να ξεκινήσουν τη διαδικασία σε εκτέλεση της τελευταίας βούλησης του κληρονομουμένου

Μίνα Μουστάκα
Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της άφησε σημείωμα στους γονείς της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της - Στο διαμέρισμα της φίλης της που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή βρέθηκε το προσωπικό της ημερολόγιο

Σύνταξη
Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς

Τελικά έχουμε brain drain ή brain regain; Ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης αποκωδικοποιεί τις στατιστικές και αποδομεί με τεκμηριωμένα στοιχεία τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία

Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων

Σύνταξη
Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Σύνταξη
Νέα ντοκουμέντα από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα – «Το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο», λένε οι συγγενείς του

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπεισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια, ώστε να αιφνιδιάσουν τον 2οχρονο.

Σύνταξη
Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη

Η μητέρα της 28χρονης λέει πως ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και μάλιστα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από εκείνον και η ίδια

Σύνταξη
Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα

«Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία» επισήμανε στις δηλώσεις του ο Διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης

Σύνταξη
Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών

Νέες προσβάσιμες υποδομές σε τέσσερις παραλίες με γαλάζια σημαία στο Δήμο Λοκρών, σε μια παρέμβαση που αναδεικνύει πως η προσβασιμότητα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα σε κάθε δημόσιο χώρο.

Χρήστος Ράπτης
Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα

Έρευνα της Randstad για το ανθρώπινο δυναμικό και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026, αποκαλύπτει σημαντικές «ψαλίδες» στις απολαβές ανά ειδικότητα και τομέα. Ποια είναι τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τρίτο περιστατικό καραντίνας για χανταϊό στην Ιταλία - Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε

Ο Βρετανός έκανε τουρισμό στην Ιταλία και είχε βρεθεί μαζί με κρούσμα στην ίδια πτήση προς Γιοχάνεσμπουργκ - Η ηλικιωμένη ήταν μία από τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που πέθαναν από χανταϊό

Σύνταξη
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»

Τηλεφώνημα Πολάκη και επιστολή Παππά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ήρεμα νερά ή χωριστοί δρόμοι από Τσίπρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος στις 10:30 - Τι ισχύει για τα σχολεία

Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και να μην αρθεί η μονιμότητα - Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ

Οι Aρχές αναζητούν απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη - Σε κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη

Σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ νοσηλεύεται το ένα από τα δύο κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Οι σημειώσεις και το ημερολόγιο που βρέθηκαν

Σύνταξη
Καθ’ οδόν για το Πεκίνο ο Τραμπ, ενώ κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν – Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο Τραμπ ταξιδεύει στην Κίνα, έχοντας υιοθετήσει σκληρή ρητορική εναντίον του Ιράν το οποίο διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εκδότες – Google και Meta υποχρεούνται να καταβάλλουν «εύλογη αμοιβή» για τα άρθρα που αναπαράγουν.

Γεώργιος Μαζιάς
Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ

Η Αλάσκα έχει γίνει το επόμενο hot-spot ενδιαφέροντος για τις μεγάλες πετρελαϊκές. Η αρκτική πολιτεία των ΗΠΑ έχει μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και βλέπουν μια ευκαιρία διαφοροποιήσουν τις πηγές τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη

Οι δηλώσεις Πούτιν περί προοπτικής τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, στο φόντο των αργόσυρτων διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ και των διλημμάτων της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ - Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές

Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις αλλά δέκα νέες δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 25 ημέρες με τη Νέα Δημοκρατία να μετρά κυρίως απώλειες στην πρόθεση ψήφου και ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από το 23%.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα μυστικά των ιδιόγραφων διαθηκών μέσα από 8+1 ερωταπαντήσεις

Tι πρέπει να προσέχει ένας διαθέτης που αποφασίζει να μοιράσει την περιουσία του με μία ιδιόγραφη διαθήκη αλλά και ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι κληρονόμοι για να ξεκινήσουν τη διαδικασία σε εκτέλεση της τελευταίας βούλησης του κληρονομουμένου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει

Ο Τραμπ φτάνει στην Κίνα ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πετύχει μια καλή συμφωνία, κυρίως οικονομική, που θα του επιτρέψει να γυρίσει νικητής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η σκιά του Ιράν πέφτει βαριά στο ταξίδι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία

Τις τελευταίες εβδομάδες εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι στη Βολιβία αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας.

Σύνταξη
