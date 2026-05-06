Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»

Δυναμική παρέμβαση πραγματοποίησε ομάδα φοιτητών έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας ένα βροντερό όχι στα σχέδια της κυβέρνησης για αναθεώρηση του άρθρου 16.

Μάλιστα έξω από το Μαξίμου επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση, όταν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους ανοίξουν πανό δέχθηκαν επίθεση από αστυνομικούς με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να κλείσει η Ηρώδου Αττικού.

Οι φοιτητές σε δηλώσεις τους ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν «να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία μας, να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά, γενίκευση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και εξίσωση των πτυχίων μας με αυτά των κολεγίων».

«Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 θα μας βρουν απέναντι»



«Πραγματοποιούμε δυναμική παρέμβαση έξω από το μέγαρο Μαξίμου. Το ξεκαθαρίζουμε στον πρωθυπουργό: Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 θα μας βρουν απέναντι. Δεν θα περάσουν. Δεν θα δεχθούμε να βάλουν δίδακτρα στις σπουδές μας, να τσακίσουν τα ψυγεία μας, να ανοίξουν ένα σωρό ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα τους το κάνουμε ξεκάθαρο» δήλωσε ο Άγγελος Θωμόπουλος, εκπρόσωπος του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ).

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μικρή πορεία των φοιτητών προς τη Βουλή, όπου φώναξαν εκ νέου συνθήματα κατά του άρθρου 16.

Οι φοιτητές διεκδικούν:

• Να ακυρωθεί κάθε σκέψη για αναθεώρηση του άρθρου 16!

• Αναβάθμιση των σπουδών μας, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων. Σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Προσλήψεις μόνιμου και σταθερού διδακτικού προσωπικού με βάση τις ανάγκες. Σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν και τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία.

• Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και αναβαθμισμένη φοιτητική μέριμνα. Σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν εστία για όλους.

• Πτυχία με αξία, μοναδική προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα, χωρίς άλλες πιστοποιήσεις. Σύγχρονα εργασιακά, κοινωνικά δικαιώματα.

• Να καταργηθούν όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο άδικος νόμος των διαγραφών και οι νόμοι έντασης της καταστολής.

• Μέτρα στήριξης των φοιτητών, ιδιαίτερα των εργαζομένων, ενάντια στην ακρίβεια.