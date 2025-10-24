Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών
Προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κατέθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος
Nέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κατέθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ζητώντας την ανάκληση των αδειών και λόγω ελλείψεως προγραμμάτων σπουδών και παράλληλα την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η προσφυγή που κατέθεσε ο Παναγιώτης Λαζαράτος στο ΣτΕ
Συγκεκριμένα με τις τρεις αιτήσεις ακύρωσης ο Παναγιώτης Λαζαράτος επαναφέρει ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου το θέμα των αδειών εγκατάστασης ισάριθμων ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.
Ο κ. Λαζαράτος στρέφεται κατά των υπουργικών αποφάσεων του περασμένου Αυγούστου που άναψαν το πράσινο φως για την εγκατάσταση στην Ελλάδα παραρτημάτων αλλοδαπών ιδιωτικών Πανεπιστημίων και εκδόθηκαν μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που κατά πλειοψηφία έκρινε ότι είναι συνταγματικά ανεκτή η εγκατάσταση και η λειτουργεία αλλοδαπών ιδιωτικών Πανεπιστήμιων στην χώρα μας.
Όπως αναφέρει ο προσφεύγων καθηγητής οι άδειες εγκατάστασης είναι παράνομες, καθώς συγκρούονται με το νόμο 5094/2024 για την «ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων».
Και αυτό, επειδή δεν υπάρχουν και δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη τα προγράμματα σπουδών. Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαράτος αναφέρει ότι «προκειμένου να λάβει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ένα ΝΠΠΕ θα πρέπει κατά την υποβολή της αιτήσεώς του, μεταξύ άλλων, να προσκομίσει ως δικαιολογητικό, τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει προηγουμένως να έχουν αναγνωρισθεί από το μητρικό ίδρυμα και από τον φορέα πιστοποίησης του κράτος που ανήκει το μητρικό ίδρυμα. Εντούτοις, η αναγνώριση του προγράμματος σπουδών δεν έχει λάβει χώρα».
Επισημαίνει ο καθηγητής, ότι η προηγούμενη αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών, είναι προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας.
Κατά συνέπεια, «πρέπει πρώτα να λάβει χώρα η αναγνώριση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και μετέπειτα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές τιθέμενες από το νόμο προϋποθέσεις, να χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας».
Μέχρι σήμερα, υπογραμμίζει ο κ. Λαζαράτος, «απουσιάζει η πράξη αναγνώρισης των προγραμμάτων σπουδών και οι εκδοθείσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των ΝΠΠΕ είναι παράνομες και ανακλητέες κατ’ άρθρο 142 του ν. 5090/2024».
Από τον συνδυασμό των Ευρωδιατάξεων, σημειώνεται στις αιτήσεις ακύρωσης, «σαφώς προκύπτει ότι απαγορεύεται η θέσπιση περιορισμών στην ελευθερία κυκλοφορίας και εγκατάστασης των υπηκόων εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όσον αφορά, δε, την ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ορίζεται αδιάστικτα ότι το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή του».
Όμως, συνεχίζει ο καθηγητής η αρχική αίτηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, «δεν συνοδεύτηκε οπωσδήποτε από την πράξη πιστοποιήσεως του προγράμματος σπουδών». Αυτό «είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του και ως πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών νοείται η έκδοση πράξεως αναγνώρισης και από το μητρικό ίδρυμα και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του εκάστοτε κράτους».
