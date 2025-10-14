Σοβαρές εξελίξεις έρχονται στο ζήτημα με τις νομικές σχολές των ιδιωτικών πανεπιστημίων που αδειοδοτήθηκαν πρόσφατα.

Πληροφορίες ότι οι φάκελοι των τριών ιδρυμάτων απορρίφθηκαν από την αρμόδια επιτροπή

Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από νομικούς, οι οποίοι καταγγέλλουν πως δεν διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα σπουδών και την επάρκεια γνώσεων των αποφοίτων, υπήρξε αρχικά η πληροφορία για «κόψιμο» τριών νομικών σχολών με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) να σπεύδει σε μια χλιαρή διάψευση ενημερώνοντας για τη διαδικασία πιστοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η βασικότερη κριτική αφορά

Απουσία Βασικών Μαθημάτων: Καθηγητές και δικηγόροι καταγγέλλουν ότι από τα προγράμματα σπουδών ορισμένων ιδιωτικών Νομικών Σχολών απουσιάζουν θεμελιώδεις νομικές γνώσεις και βασικά μαθήματα του ελληνικού δικαίου, όπως η Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δικονομία, το Συνταγματικό Δίκαιο (ή Ατομικά Δικαιώματα), καθώς και βασικά μαθήματα Ενοχικού Δικαίου ή Εργατικού Δικαίου.

Ανεπάρκεια Πτυχίων: Εκφράζεται ανησυχία ότι τα πτυχία, παρότι θα αναγνωρίζονται ως ισότιμα με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων, δεν θα παρέχουν την απαραίτητη νομική κατάρτιση για την άσκηση της νομικής επιστήμης και πρακτικής στην Ελλάδα.

Εμπορευματοποίηση: Οι επικριτές κάνουν λόγο για υποβάθμιση του κύρους των νομικών σπουδών και για εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης.

«Μια σειρά από έντονες περιπλοκές»

Το θέμα άνοιξε όταν υπήρξαν πληροφορίες ότι οι φάκελοι των τριών ιδρυμάτων απορρίφθηκαν ομόφωνα (5-0) από την αρμόδια επιτροπή. Οι αξιολογητές εντόπισαν σημαντικές ελλείψεις και ασάφειες σε κρίσιμα σημεία, όπως το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών αλλά και οι υποδομές που προορίζονται να φιλοξενήσουν τους φοιτητές.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Νομικής του ΕΚΠΑ, Πάνο Λαζαράτο, αν οι πληροφορίες περί «κοψίματος» επιβεβαιωθούν «εκκινεί μια σειρά από έντονες περιπλοκές, οι οποίες αφορούν κυρίως την ανάγκη οι «προσαρμογές» προγράμματος να αναγνωριστούν εγκύρως από το αλλοδαπό μητρικό ίδρυμα με διαδικασία προβλεπόμενη στο νόμο, ( άρθρο 140) και βεβαίως να επανελεγχθούν από την ΕΘΑΑΕ. Τίθεται όμως φοβούμαι και ζήτημα νομιμότητας ή/ και ανακλητού των αρχικών αδειών, οι οποίες πιστεύω ότι θα προσβληθούν, δεδομένου ότι ως φαίνεται τα ανεπαρκή προγράμματα σπουδών ουδέποτε είχαν αναγνωρισθεί πλήρως και ολοκληρωμένα, από τις μητρικές σχολές, αφού η σχετική υπογεγραμμένη πρωτότυπη (ακαδημαϊκή και επαγγελματική) επικύρωση λείπει από τους φακέλους τους. Σε κάθε περίπτωση τυχόν υπάρχουσα ακαδημαϊκή και επαγγελματική επικύρωση (πράγμα άκρως αμφίβολο) θα πρέπει να αναθεωρηθεί λιγότερο ή περισσότερο ριζικά, ζήτημα που χρειάζεται μπόλικο χρόνο και καθιστά βεβαίως τις υφιστάμενες άδειες νομικώς προβληματικές και την ως τότε νόμιμη λειτουργία των σχολών νομικώς και πραγματικώς αδύνατη».

Συνεδριάζει το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ

Την Τετάρτη συνεδριάζει το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ, όπου μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και οι πιστοποιήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων.

Τότε και τώρα

Τον Φεβρουάριο του 2018, ο τότε πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, και ο τότε υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, εξήγγειλαν την ίδρυση της 4ης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η οποία εντάχθηκε σε σχετικό νομοσχέδιο. Με την αλλαγή της κυβέρνησης το 2019, η νέα Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, κατήργησε τον νόμο για την ίδρυση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα, επικαλούμενη την ανεργία στον κλάδο.

Το 2024 ψηφίζεται ο νόμος 5094/2024, που ανοίγει τον δρόμο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Το 2025 (Αύγουστος) ανακοινώνεται η έγκριση λειτουργίας τριών ιδιωτικών Νομικών Σχολών (δύο στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη).