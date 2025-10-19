Στην έγκριση των εκθέσεων πιστοποίησης σε 16 από τα 28 προγράμματα σπουδών των τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων που πήραν άδεια λειτουργίας το καλοκαίρι, προχώρησε προ ολίγων ημερών η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Οι Επιτροπές Πιστοποίησης δεν έχουν ολοκληρώσει τις εισηγήσεις τους

Τα υπόλοιπα δώδεκα προγράμματα σπουδών θα εξεταστούν στη συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί στα τέλη Οκτωβρίου κάτι που μεταθέτει την έναρξη λειτουργίας των μη κρατικών ΑΕΙ για τον Νοέμβριο.

Ανάμεσα στα προγράμματα σπουδών που αναμένουν πιστοποίηση βρίσκονται οι «βαριές» σχολές των ιδιωτικών πανεπιστημίων καθώς οι Επιτροπές Πιστοποίησης δεν έχουν ολοκληρώσει τις εισηγήσεις τους.

Στο περίμενε για νομικές και ιατρική σχολή

Κάπως έτσι στον «αέρα» βρίσκονται ακόμα οι νομικές σχολές, γύρω από τις οποίες έγινε πολύ συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες καθώς κυκλοφόρησε ευρέως η πληροφορία ότι δεν θα δοθεί πιστοποίηση στο πρόγραμμα σπουδών τους. Η διοίκηση της ΕΘΑΑΕ διέψευσε την είδηση ανακοινώνοντας ότι δεν έχει λάβει καμία τέτοια αρνητική εισήγηση, ωστόσο δεν έχει διαψευστεί το «κόψιμο».

Στα 16 προγράμματα σπουδών που πιστοποιήθηκαν περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες προγράμματα Αγγλικής Φιλολογίας, Ψυχολογίας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Διεθνών Σχέσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι περισσότερες παρατηρήσεις που έχουν κάνει οι αξιολογητές αφορούν στον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που δίνει κάθε πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη του πτυχίου (το σύστημα των ECTS εξυπηρετεί τη συγκρισιμότητα των πτυχίων του ευρωπαϊκού χώρου, ώστε να απονέμουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα), στον αριθμό του προσωπικού και στο επίπεδο των ακαδημαϊκών προσόντων του με βάση την τετράβαθμη ακαδημαϊκή κλίμακα που ισχύει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τέλη Οκτωβρίου οι τελικές αποφάσεις

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης έχει προγραμματίσει να συνεδριάσει στα τέλη Οκτωβρίου για να λάβει απόφαση για τα υπόλοιπα 12 προγράμματα σπουδών. Μεταξύ αυτών είναι και τα τρία προγράμματα Νομικής, για τα οποία υπήρξε η πληροφορία ότι υπάρχει αρνητική εισήγηση. Η ΕΘΑΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει κάποια αρνητική εισήγηση.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδεία, Σοφία Ζαχαράκη, η αρχική πιστοποίηση των τεσσάρων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έχει ολοκληρωθεί, αλλά η δεύτερη φάση που αφορά τον έλεγχο των προγραμμάτων σπουδών και των εγκαταστάσεων «ακόμα δεν έχει γίνει».

Η ίδια διαβεβαίωσε ότι τα μαθήματα «θα μπορέσουν να ξεκινήσουν Νοέμβριο, με όλες τις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες και ύλη για το πρώτο εξάμηνο».

Η «εξπρές» αδειοδότηση των «ιδιωτικών κολεγίων»

Όμως, η πρόσφατη διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών πανεπιστημίων συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ επισημαίνει ότι η «εξπρές» αδειοδότηση των ιδιωτικών κολεγίων όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά δημιουργεί και αθέμιτες συνθήκες στον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας.

Σύμφωνα με τους διδάσκοντες, η διαδικασία των τελευταίων μηνών χαρακτηρίστηκε από τυπικά κριτήρια και σύντομες προθεσμίες, ενώ η εφαρμογή θερινών τροπολογιών χαλάρωσε ακόμη περισσότερο τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Επιπλέον, διατυπώνονται σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο τηρήθηκαν ακόμη και αυτά τα ισχνά κριτήρια, καθώς ορισμένα από τα αδειοδοτηθέντα ιδρύματα είχαν κτιριακές εγκαταστάσεις υπό κατασκευή κατά τη λήξη της διαδικασίας.