19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
ΕΘΑΑΕ: Δώδεκα προγράμματα σπουδών σε εκκρεμότητα μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομικές σχολές
Ελλάδα 19 Οκτωβρίου 2025 | 23:55

ΕΘΑΑΕ: Δώδεκα προγράμματα σπουδών σε εκκρεμότητα μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομικές σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 16 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δώδεκα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές και μία ιατρική.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Στην έγκριση των εκθέσεων πιστοποίησης σε 16 από τα 28 προγράμματα σπουδών των τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων που πήραν άδεια λειτουργίας το καλοκαίρι, προχώρησε προ ολίγων ημερών η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Οι Επιτροπές Πιστοποίησης δεν έχουν ολοκληρώσει τις εισηγήσεις τους

Τα υπόλοιπα δώδεκα προγράμματα σπουδών θα εξεταστούν στη συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί στα τέλη Οκτωβρίου κάτι που μεταθέτει την έναρξη λειτουργίας των μη κρατικών ΑΕΙ για τον Νοέμβριο.

Ανάμεσα στα προγράμματα σπουδών που αναμένουν πιστοποίηση βρίσκονται οι «βαριές» σχολές των ιδιωτικών πανεπιστημίων καθώς οι Επιτροπές Πιστοποίησης δεν έχουν ολοκληρώσει τις εισηγήσεις τους.

Στο περίμενε για νομικές και ιατρική σχολή

Κάπως έτσι στον «αέρα» βρίσκονται ακόμα οι νομικές σχολές, γύρω από τις οποίες έγινε πολύ συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες καθώς κυκλοφόρησε ευρέως η πληροφορία ότι δεν θα δοθεί πιστοποίηση στο πρόγραμμα σπουδών τους. Η διοίκηση της ΕΘΑΑΕ διέψευσε την είδηση ανακοινώνοντας ότι δεν έχει λάβει καμία τέτοια αρνητική εισήγηση, ωστόσο δεν έχει διαψευστεί το «κόψιμο».

Στα 16 προγράμματα σπουδών που πιστοποιήθηκαν περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες προγράμματα Αγγλικής Φιλολογίας, Ψυχολογίας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Διεθνών Σχέσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι περισσότερες παρατηρήσεις που έχουν κάνει οι αξιολογητές αφορούν στον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που δίνει κάθε πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη του πτυχίου (το σύστημα των ECTS εξυπηρετεί τη συγκρισιμότητα των πτυχίων του ευρωπαϊκού χώρου, ώστε να απονέμουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα), στον αριθμό του προσωπικού και στο επίπεδο των ακαδημαϊκών προσόντων του με βάση την τετράβαθμη ακαδημαϊκή κλίμακα που ισχύει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τέλη Οκτωβρίου οι τελικές αποφάσεις

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης έχει προγραμματίσει να συνεδριάσει στα τέλη Οκτωβρίου για να λάβει απόφαση για τα υπόλοιπα 12 προγράμματα σπουδών. Μεταξύ αυτών είναι και τα τρία προγράμματα Νομικής, για τα οποία υπήρξε η πληροφορία ότι υπάρχει αρνητική εισήγηση. Η ΕΘΑΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει κάποια αρνητική εισήγηση.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδεία, Σοφία Ζαχαράκη, η αρχική πιστοποίηση των τεσσάρων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έχει ολοκληρωθεί, αλλά η δεύτερη φάση που αφορά τον έλεγχο των προγραμμάτων σπουδών και των εγκαταστάσεων «ακόμα δεν έχει γίνει».

Η ίδια διαβεβαίωσε ότι τα μαθήματα «θα μπορέσουν να ξεκινήσουν Νοέμβριο, με όλες τις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες και ύλη για το πρώτο εξάμηνο».

Η «εξπρές» αδειοδότηση των «ιδιωτικών κολεγίων»

Όμως, η πρόσφατη διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών πανεπιστημίων συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ επισημαίνει ότι η «εξπρές» αδειοδότηση των ιδιωτικών κολεγίων όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά δημιουργεί και αθέμιτες συνθήκες στον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας.

Σύμφωνα με τους διδάσκοντες, η διαδικασία των τελευταίων μηνών χαρακτηρίστηκε από τυπικά κριτήρια και σύντομες προθεσμίες, ενώ η εφαρμογή θερινών τροπολογιών χαλάρωσε ακόμη περισσότερο τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Επιπλέον, διατυπώνονται σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο τηρήθηκαν ακόμη και αυτά τα ισχνά κριτήρια, καθώς ορισμένα από τα αδειοδοτηθέντα ιδρύματα είχαν κτιριακές εγκαταστάσεις υπό κατασκευή κατά τη λήξη της διαδικασίας.

Wall Street
Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

World
Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για τα Τεμπη – Έγραψαν τα ονόματα των θυμάτων μπροστά από τη Βουλή
Βίντεο και φωτογραφίες 19.10.25 Upd: 22:37

Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για τα Τεμπη – Έγραψαν τα ονόματα των θυμάτων μπροστά από τη Βουλή

​Στη συγκέντρωση, σύμφωνα με το κάλεσμα, συμμετέχουν «Ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας» στα Τέμπη.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Φοινικούντα: Μαραθώνια απολογία του 22χρονου για τη διπλή δολοφονία – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα
Ελλάδα 19.10.25

Επί 6 ώρες κατέθετε ο 22χρονος για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα

Ο 22χρονος που κατηγορείται ως φερόμενος φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνείται ότι έφερε όπλο ή ότι πυροβόλησε, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν έξω, στη μηχανή, και δεν γνώριζε τα θύματα.

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
Αντίο 19.10.25

Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου

Έφυγε από τη ζωή ο Κοσμάς Φουντούκης, που είχε συμμετάσχει σε πλήθος παραστάσεων καθώς και σε πρωταγωνιτικούς ρόλους στο σήριαλ «Κόκκινος Κύκλος» του Πάνου Κοκκινόπουλου.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού – Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των 22χρονων
Ελλάδα 19.10.25

Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Οι δράστες, η κιθάρα και η ξανθιά περούκα

Η Αστυνομία εξέτασε το βιντεοληπτικό υλικό από τα ΚΤΕΛ όπου έφτασε μία μέρα μετά τη δολοφονία ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA

Η θέση της ΕΠΟ «ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους» δείχνουν τις επόμενες ενέργειες

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή
Super League 19.10.25

Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή στον Παναθηναϊκό

Οπαδοί και ιδιοκτησία της Φιορεντίνα αμφισβητούν έντονα τον Ντανιέλε Πράντε και αυτός σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Μπαλντίνι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
FBI; 19.10.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»

Ανάγκασαν τον Λανουά να φύγει, ενώ είχε πάει για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ ρίχνει ευθύνες στην ΑΕΚ και τονίζει ότι "θα κληθούν στη δικαιοσύνη όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας"

Σύνταξη
