Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους – Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία
Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη - Το in στις κινητοποιήσεις
Συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούν χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και πλήθος κόσμου, με αφορμή την 3η επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών που προκάλεσε τον θάνατο 57 ανθρώπων.
Στη συγκέντρωση συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, καθώς η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο.
