Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στα Προπύλαια, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες άλλες πόλεις της χώρας.

Με καπνογόνα και συνθήματα έφτασε στο Σύνταγμα το σώμα της μεγάλης πορείας που πραγματοποίησαν σήμερα μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, στο πλαίσιο πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης. Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Στην κινητοποίηση πρωτοστάτησαν οι μαθητές και οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι δήλωσαν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι η παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και όχι «προϊόν εμπορίου». Στο πλευρό τους βρέθηκαν οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, οι οποίες είχαν κηρύξει στάσεις εργασίας (11:00-14:00) για να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μελών τους.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών βρέθηκαν οι σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία. Ζήτησαν την άμεση κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να μην διαταράσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν ότι δίδασκαν σε «σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα» και έβλεπαν τους μαθητές «να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο». Η ΔΟΕ τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που «κρατούν μόνοι τους όρθια τα σχολεία της χώρας».

Στο πλευρό των μαθητών και των εκπαιδευτικών στάθηκαν και οι γονείς. Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής έκανε λόγο για κατάσταση που είχε φτάσει «στο απροχώρητο», καταγγέλλοντας χιλιάδες κενά, χαμένες διδακτικές ώρες και προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών, και σημειώνοντας πως «η υπομονή μας έχει όρια».