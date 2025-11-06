Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια
Πανεκαπιδευτικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια ενώ συλλαλητήρια αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς.
«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για «μεταρρυθμίσεις» αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα» αναφέρει η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή στην πορεία την Πέμπτη 6 Νοέμβρη, στις 12.00 στα Προπύλαια και στο πλαίσιο αυτό, έχει προκηρύξει τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας (11:00 – 14:00).
«Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας», αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.
