Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ισπανία θα προχωρήσει με νέους κανόνες για να καταστήσει τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ασφαλέστερα, παρά την έντονη πίεση από τον κλάδο της τεχνολογίας, δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας, Όσκαρ Λόπεζ.

«Τα κέρδη τεσσάρων εταιρειών τεχνολογίας δεν μπορούν να επιτυγχάνονται εις βάρος των δικαιωμάτων εκατομμυρίων ανθρώπων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ισχυρές φωνές» ασκούν πιέσεις κατά της προτεινόμενης ρύθμισης, η οποία θα περιορίσει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου ή θα υποχρεώσει τις εταιρείες να αποκαλύψουν τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων των κοινωνικών δικτύων τους.

Τα σχόλιά του απηχούν αυτά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε την Τρίτη ότι η Επιτροπή στοχεύει στις εθιστικές και επιβλαβείς πρακτικές σχεδιασμού των εταιρειών κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στο επικείμενο Νόμο για την Ψηφιακή Δικαιοσύνη.

Εν μέσω παρόμοιων κινήσεων από την Αυστραλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, η Ισπανία ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο σχέδια για την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων από εφήβους – με ένα νομοσχέδιο που ήδη βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης στο κοινοβούλιο – και για την υιοθέτηση νομοθεσίας που θα καθιστά τα στελέχη προσωπικά υπεύθυνα για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.

Elon Musk has dubbed socialist Spanish PM Pedro Sanchez a “tyrant and traitor to the people” of Spain for introducing new social media curbs for children under the age of 16 https://t.co/2UNt8ymbcP pic.twitter.com/PkGlkfUhUS — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 4, 2026

Ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική

Η κίνηση προκάλεσε έντονη κριτική από τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, Έλον Μασκ, ο οποίος χαρακτήρισε τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάνστεθ τύραννο και αυταχρικό.

Ο Λόπεζ δήλωσε ότι η Ισπανία επιθυμεί μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, καθώς οι κανόνες είναι ευκολότερο να επιβληθούν σε ολόκληρη την Ένωση των 400 εκατομμυρίων πολιτών παρά σε κάθε χώρα ξεχωριστά, και προειδοποίησε ότι οι υποστηρικτές μιας φιλελεύθερης προσέγγισης θα μετανιώσουν κάποια μέρα που υπερασπίστηκαν «τον νόμο της ζούγκλας».

Συνέδεσε την πρωτοβουλία αυτή με την αυξανόμενη ανησυχία για τον εκφοβισμό στο διαδίκτυο, τη σεξουαλική παρενόχληση και τα σεξουαλικά deepfakes που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και στοχεύουν παιδιά, ειδικά κορίτσια, περιγράφοντας τον αντίκτυπο στους ανηλίκους ως πανδημία ψυχικής υγείας.

Η Ισπανία έχει τοποθετηθεί ως ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ευρώπης για αυτό που ο Λόπεζ ονόμασε «αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη», ένα μοντέλο που, όπως είπε, θα πρέπει να προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη δημόσια ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα ή το κέρδος.

Ερωτηθείς αν οι αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ταυτοποιούν άτομα που χρησιμοποιούν ψευδώνυμα στο διαδίκτυο σε περίπτωση που διαπράξουν εγκλήματα, ο Λόπεζ απάντησε ότι η ανωνυμία δεν πρέπει να τους προστατεύει από την ευθύνη.

«Ό,τι δεν είναι νόμιμο στον πραγματικό κόσμο δεν μπορεί να είναι νόμιμο στον εικονικό κόσμο. Τελεία και παύλα».