newspaper
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας – Ήταν κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών
Κόσμος 13 Μαΐου 2026, 10:30

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας – Ήταν κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών

Ποιος ήταν ο άδρας που εκτελέστηκε, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, μετά την επικύρωση της θανατικής ποινής από το Ανώτατο Δικαστήριο, μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mizan, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας.

Οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με υποθέσεις κατασκοπείας, έχουν πολλαπλασιαστεί στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA, ο 32χρονος κατηγορούμενος ονόματι Εχσάν Αφραστέχ συνελήφθη το 2024 και καταδικάστηκε σε θάνατο το 2025 με βάση κατασκευασμένες μαρτυρίες.

«Ο Εχσάν Αφραστέχ, ένας κατάσκοπος που εκπαιδεύτηκε από τη Μοσάντ στο Νεπάλ και πούλησε ευαίσθητες πληροφορίες στο Ισραήλ, εκτελέστηκε», μετέδωσε το Mizan.

«Συνελήφθη και δικάστηκε για κατασκοπεία και συνεργασία με το σιωνιστικό καθεστώς και απαγχονίστηκε σήμερα το πρωί (Τετάρτη) αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ετυμηγορία», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την εκτέλεση στο Ιράν:

Είχε προηγηθεί η εκτέλεση φοιτητή που επίσης κατηγορήθηκε για κατασκοπεία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη Δευτέρα, το Ιράν ανακοίνωσε την εκτέλεση ενός φοιτητή αεροδιαστημικής μηχανικής που ήταν ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ των ισραηλινών και αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με υποθέσεις κατασκοπείας, έχουν πολλαπλασιαστεί στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, το Ιράν είναι η χώρα που χρησιμοποιεί συχνότερα τη θανατική ποινή μετά την Κίνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Κόσμος
Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Στάρμερ: Ποιοι θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία
Φαβορί και αουτσάιντερ 13.05.26

Ποιοι θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία

Ποιοι είναι οι επίδοξοι αντικαταστάτες του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ που, για την ώρα, παραμένει στη θέση του παρά την εσωτερική διαμάχη στους Εργατικούς

Σύνταξη
Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Κόσμος 13.05.26

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας

Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Σύνταξη
Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της
Βρετανική έρευνα 13.05.26

Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της

Νέα βρετανική πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει πολύ διαφορετικές τάσεις του λιβανικού λαού όσον αφορά τη στήριξή του στη Χεσμπολάχ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών το Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών
Κόσμος 13.05.26

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ακύρωσε πέρυσι μια πολιτική της εποχής Μπάιντεν που αποσκοπούσε στην προστασία των δημοσιογράφων από την υποχρέωση να αποκαλύψουν τις πηγές τους

Σύνταξη
Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
Κρουαζιερόπλοιο 13.05.26

Τρίτο περιστατικό καραντίνας για χανταϊό στην Ιταλία - Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε

Ο Βρετανός έκανε τουρισμό στην Ιταλία και είχε βρεθεί μαζί με κρούσμα στην ίδια πτήση προς Γιοχάνεσμπουργκ - Η ηλικιωμένη ήταν μία από τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που πέθαναν από χανταϊό

Σύνταξη
Καθ’ οδόν για το Πεκίνο ο Τραμπ, ενώ κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν – Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο
Κόσμος 13.05.26 Upd: 09:44

Καθ’ οδόν για το Πεκίνο ο Τραμπ, ενώ κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν – Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο Τραμπ ταξιδεύει στην Κίνα, έχοντας υιοθετήσει σκληρή ρητορική εναντίον του Ιράν το οποίο διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου
Τέλος στην εκμετάλλευση 13.05.26

Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εκδότες – Google και Meta υποχρεούνται να καταβάλλουν «εύλογη αμοιβή» για τα άρθρα που αναπαράγουν.

Γεώργιος Μαζιάς
Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ
Exxon, Shell κ.λπ. 13.05.26

Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ

Η Αλάσκα έχει γίνει το επόμενο hot-spot ενδιαφέροντος για τις μεγάλες πετρελαϊκές. Η αρκτική πολιτεία των ΗΠΑ έχει μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και βλέπουν μια ευκαιρία διαφοροποιήσουν τις πηγές τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη
Τοπίο στην ομίχλη 13.05.26

«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη

Οι δηλώσεις Πούτιν περί προοπτικής τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, στο φόντο των αργόσυρτων διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ και των διλημμάτων της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Δύσκολη εξίσωση 13.05.26

Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει

Ο Τραμπ φτάνει στην Κίνα ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πετύχει μια καλή συμφωνία, κυρίως οικονομική, που θα του επιτρέψει να γυρίσει νικητής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η σκιά του Ιράν πέφτει βαριά στο ταξίδι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βολιβία: Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση
Οικονομική κρίση 13.05.26

Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία

Τις τελευταίες εβδομάδες εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι στη Βολιβία αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας.

Σύνταξη
Ιράν: Η Κίνα ζητά από το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τη μεσολάβησή του για να τερματιστεί ο πόλεμος
Πεκίνο 13.05.26

Παρέμβαση Κίνας μέσω Πακιστάν για τον πόλεμο στο Ιράν

Η Κίνα «κάλεσε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει και να συμβάλει να αντιμετωπιστούν με προσήκοντα τρόπο τα ζητήματα που συνδέονται με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Σύνταξη
Αργεντινή: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου
Πολιτικές λιτότητας 13.05.26

Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου στην Αργεντινή

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις της Αργεντινής, για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου κόντρα στις πολιτικές λιτότητας του Μιλέι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Έφυγε» στα 47 του ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA, Τζέισον Κόλινς (vids)
Μπάσκετ 13.05.26

«Έφυγε» στα 47 του ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA, Τζέισον Κόλινς (vids)

Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Τζέισον Κόλινς, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Έγινε γνωστός ως ο πρώτος παίκτης του NBA που δήλωσε ομοφυλόφιλος.

Σύνταξη
Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
Πολιτική 13.05.26

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
NBA: Έγραψε Ιστορία ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς έκαναν το 3-2
Μπάσκετ 13.05.26

NBA: Έγραψε Ιστορία ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς έκαναν το 3-2

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν με 126-97 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Game 5 των ημιτελικών της Δύσης, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί μια εμφάνιση για τα βιβλία της Ιστορίας του NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Στάρμερ: Ποιοι θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία
Φαβορί και αουτσάιντερ 13.05.26

Ποιοι θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία

Ποιοι είναι οι επίδοξοι αντικαταστάτες του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ που, για την ώρα, παραμένει στη θέση του παρά την εσωτερική διαμάχη στους Εργατικούς

Σύνταξη
Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Κόσμος 13.05.26

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας

Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Σύνταξη
Έρευνα: Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα – Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών
Στοιχεία ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 13.05.26

Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα - Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών

Η μειωμένη αγοραστική δύναμη μεγάλου τμήματος των εργαζομένων συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας, δείχνει έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική
Μπάσκετ 13.05.26

Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική

Έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια ιστορικής σημασίας ανταλλαγή είναι οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι σύμφωνα με τα αμερικανικά ρεπορτάζ, έχουν αποφασίσει να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της
Βρετανική έρευνα 13.05.26

Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της

Νέα βρετανική πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει πολύ διαφορετικές τάσεις του λιβανικού λαού όσον αφορά τη στήριξή του στη Χεσμπολάχ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών το Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υπομονή 13.05.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, το Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το Κέντρο - Μεγάλη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα

Σύνταξη
«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Φόβος και παράνοια 13.05.26

«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον

Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Συνέχεια απόψε (13/5) στα πλέι-οφ και στα ντέρμπι που πλέον κρίνουν μονάχα το δεύτερο «εισιτήριο» για το Champions League. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στις 19:30.

Σύνταξη
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών
Κόσμος 13.05.26

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ακύρωσε πέρυσι μια πολιτική της εποχής Μπάιντεν που αποσκοπούσε στην προστασία των δημοσιογράφων από την υποχρέωση να αποκαλύψουν τις πηγές τους

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου
Ανησυχητικά στοιχεία 13.05.26

Η κλιματική κρίση απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες - Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου

Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση χώρες που παράγουν πολλά από τα τρόφιμα στον πλανήτη - Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών
Συμπερίληψη 13.05.26

Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών

Νέες προσβάσιμες υποδομές σε τέσσερις παραλίες με γαλάζια σημαία στο Δήμο Λοκρών, σε μια παρέμβαση που αναδεικνύει πως η προσβασιμότητα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα σε κάθε δημόσιο χώρο.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα
Randstad 13.05.26

Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα

Έρευνα της Randstad για το ανθρώπινο δυναμικό και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026, αποκαλύπτει σημαντικές «ψαλίδες» στις απολαβές ανά ειδικότητα και τομέα. Ποια είναι τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
Κρουαζιερόπλοιο 13.05.26

Τρίτο περιστατικό καραντίνας για χανταϊό στην Ιταλία - Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε

Ο Βρετανός έκανε τουρισμό στην Ιταλία και είχε βρεθεί μαζί με κρούσμα στην ίδια πτήση προς Γιοχάνεσμπουργκ - Η ηλικιωμένη ήταν μία από τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που πέθαναν από χανταϊό

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Cookies