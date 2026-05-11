11.05.2026 | 10:39
Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό των αμερικανικών και των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, μετέδωσε σήμερα το μέσο ενημέρωσης των ιρανικών δικαστικών αρχών Mizan, ενώ πρόκειται για την πιο πρόσφατη εκτέλεση που ανακοινώνεται στη χώρα μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε νέα εκτέλεση προχώρησε το Ιράν

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε.

Αυτός εργαζόταν στους κόλπους «ενός από τους επιστημονικούς οργανισμούς της χώρας που δραστηριοποιούνται στον διαστημικό τομέα», σύμφωνα με το Mizan, το οποίο τον κατηγορεί ότι μετέφερε «εν γνώσει» του διαβαθμισμένες πληροφορίες στη CIA και τη Μοσάντ.

Ο Σακουρζαντέχ είχε συλληφθεί το 2025

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights Society, ο Σακουρζαντέχ, 29χρονος πτυχιούχος της αεροδιαστημικής μηχανικής, είχε συλληφθεί το 2025 και εξαναγκάστηκε σε ομολογία.

Η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορείται εδώ και καιρό από τους Δυτικούς, οι οποίοι υποψιάζονται ότι χρησιμοποιεί το διαστημικό της πρόγραμμα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με υποθέσεις κατασκοπείας, έχουν πολλαπλασιαστεί στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την περασμένη εβδομάδα, τρεις άνδρες απαγχονίστηκαν για τη φερόμενη ως ανάμειξή τους στις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν το Ιράν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα που προσφεύγει περισσότερο στη θανατική ποινή μετά την Κίνα.

Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμός ρεκόρ από το 1989, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση των μη κυβερνητικών οργανώσεων Iran Human Rights (Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, IHR) και Ensemble contre la peine de mort (Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής, ECPM).

Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε

Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης
Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius - Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης με χανταϊό

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο
Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
Ο Τραμπ θέλει άλλες «δύο εβδομάδες» για να πλήξει όλους τους στόχους στο Ιράν

Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη

Μία εβδομάδα αφότου κατέρρευσε στη φυλακή, η Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη. Η υγεία της βραβευμένης με Νόμπελ συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών έχει επιδεινωθεί.

Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;
Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές
Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές

H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Stoiximan: «Πού ήσουν;»
Stoiximan: «Πού ήσουν;»

Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas

Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι
«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι

Ουκρανικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων - Τι απαντάει το τριφύλλι σχετικά με το δημοσίευμα

Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου
Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου

Σε δημόσια νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής εγκαθίσταται ένα νέο σημείο επαφής για τους πολίτες. Πρόκειται για τους Field Officers του 1566, εξειδικευμένα στελέχη που βρίσκονται μέσα στους χώρους των νοσοκομείων και βοηθούν ασθενείς και συνοδούς να κινηθούν πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Ένας εφιάλτης: Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του

Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

