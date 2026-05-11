Το ημερολόγιο έγραφε 23 Φεβρουαρίου όταν οι Αρχές κλήθηκαν σε μια κατοικία στο Χόλιγουντ Χιλς. Λίγα λεπτά αργότερα θα έβρισκαν το άψυχο σώμα μιας γυναίκας. Ένα 24ωρο μετά τα media θα επιβεβαίωναν πως πρόκειται για την 42χρονη κόρη του Μάρτιν Σορτ.

Η 42χρονη Κάθριν είχε αυτοπυροβοληθεί μέσα στο σπίτι της, βάζοντας τέλος στη ζωή της, με τον εκπρόσωπο του γνωστού ηθοποιού και κωμικού να δηλώνει: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Περίπου τρεις μήνες μετά, ο Μάρτιν Σορτ αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή του και να μιλήσει για αυτό το σοκαριστικό γεγονός – ένα από τα πολλά δυσάρεστα που έχει βιώσει στη ζωή του ο 76χρονος.

«Είναι ένας εφιάλτης για όλη την οικογένεια» είπε ο Σορτ μιλώντας στο CBS News Sunday Morning. «Η Κάθριν πάλευε για πολύ καιρό με θέματα ψυχικής υγείας. Έκανε ότι καλύτερο μπορούσε, μέχρι που δεν άντεξε άλλο».

Η Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία υιοθετημένα παιδιά του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας συζύγου του, Νάνσι Ντόλμαν. Το ζευγάρι είχε επίσης δύο γιους, τον Όλιβερ Πάτρικ Σορτ, 39 ετών, και τον Χένρι Χέιτερ Σορτ, 36 ετών.

Παρότι ο Μάρτιν Σορτ δεν είχε δημοσιοποιήσει πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή της κόρης του, εκείνη είχε εμφανιστεί δημοσίως στο πλευρό του στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στο afterparty της παράστασης «The Producers» το 2003, στη φιλανθρωπική εκδήλωση «Hulaween» του New York Restoration Project της Μπέτι Μίντλερ και στο Vanity Fair Oscar Party τον Φεβρουάριο του 2011.

Αυτή την περίοδο ο Μάρτιν Σορτ πρωταγωνιστεί στη σειρά Only Murders in the Building, ενώ στις 12 Μαΐου αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix το Marty, Life Is Short – ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καλλιτεχνική του πορεία.