Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Τραγωδία 29 Μαρτίου 2026, 14:45

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

«Βάψε» το πιάτο σου μωβ: «Κρύβει» πανίσχυρες θρεπτικές ουσίες

Ο Μάρτιν Σορτ αποφεύγει το τελευταίο διάστημα τα φώτα της δημοσιότητας — και όχι τυχαία. Βρίσκεται αντιμέτωπος με μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του, μετά την τραγική απώλεια της κόρης του, που έβαλε τέλος στη ζωή της.

Μια σπάνια εμφάνιση μέσα στο πένθος

Παρά το βαρύ φορτίο, το βράδυ της Παρασκευής ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση. Ο αγαπημένος κωμικός εθεάθη στη Σάντα Μόνικα, ντυμένος διακριτικά με μαύρο σακάκι και πουκάμισο, σε μια έξοδο για δείπνο.

Οι φωτογράφοι κατέγραψαν τη στιγμή που ο Μάρτιν Σορτ επιβιβαζόταν σε αυτοκίνητο με οδηγό τον Τζέι Τζέι Έιμπραμς, στενό του φίλο και δημιουργό του Lost. Στη θέση του συνοδηγού, ο Μάρτιν Σορτ φαινόταν σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, μακριά από τη γνώριμη, εξωστρεφή του εικόνα.

Αλλεπάλληλα χτυπήματα

Οι τελευταίοι μήνες του έχουν φερθεί σκληρά. Τον Ιανουάριο αποχαιρέτησε τη φίλη και συνεργάτιδά του, Κάθριν Ο’Χάρα. Λίγο αργότερα, ήρθε το πιο αβάσταχτο χτύπημα: η απώλεια της κόρης του, Κάθριν.

Η Κάθριν Σορτ, που είχε επιλέξει να χρησιμοποιεί το επώνυμο Χάρτλεϊ για να προστατεύεται στον επαγγελματικό της χώρο ως κοινωνική λειτουργός, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μάχη της με την ψυχική υγεία — μια μάχη που τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει.

Παγωμένη περιοδεία, δύσκολη επιστροφή

Μετά τον θάνατό της, ο Μάρτιν Σορτ  και ο στενός του φίλος Στιβ Μάρτιν ανέβαλαν τις κοινές τους εμφανίσεις, με την περιοδεία τους να αναμένεται να συνεχιστεί από τις 11 Απριλίου.

Η Κάθριν ήταν 42 ετών — και η απουσία της έχει αφήσει ένα κενό που δεν γεμίζει.

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

«Βάψε» το πιάτο σου μωβ: «Κρύβει» πανίσχυρες θρεπτικές ουσίες

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ μιλά δημόσια για διαπραγματεύσεις ενώ ετοιμάζει στα κρυφά χερσαία επίθεση

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Fizz 28.03.26

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε το περιστατικό σε συνέντευξη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Cine κεφάλαιο 27.03.26

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος της – Πόσοι οι καλεσμένοι -Τι λέει η ίδια
Fizz 27.03.26

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά εκκλησίας με τον αγαπημένο της Γιάννη Καραβασάνη. «Θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Τι συνέβη 27.03.26

Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς

Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, μιας και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι. Ωστόσο η Μπαρτσελόνα δεν έχει σκοπό να τον αφήσει.

Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου
Στο νοσοκομείο το θύμα 29.03.26

Εις βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση στο Αγρίνιο, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης για έναν εκ εξ αυτών

Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Επιστήμες 29.03.26

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Η Μαρινέλλα μαζί με την κόρη της στην Γάνδη, στιγμές πριν την έναρξη του ημιτελικού Άρης - Τρέισερ Μιλάνου, κάνει δηλώσεις γεμάτη αγωνία στον Κώστα Χαρδαβέλλα.

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

Athens Goes Dark for Earth Hour 2026 as Millions Join Global Climate Vigil (videos)
English edition 29.03.26

Millions of people around the world switched off their lights on Saturday evening in a show of solidarity for the planet, marking Earth Hour 2026, the annual WWF initiative now in its second decade. From 8:30 to 9:30 p.m., landmarks, homes and businesses across more than 80 countries fell dark for sixty minutes in a […]

Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Κόσμος 29.03.26

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

KTEO: Το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο
Τον νου σας 29.03.26

Σε ποιες περιπτώσεις το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στα 30 ευρώ - Πόσο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει ο οδηγός από τη λήξη της προηγούμενης βεβαίωσης

Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα
Ελλάδα 29.03.26

«Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του γιατί δεν είναι στη στεριά, ούτως ώστε να είναι σε άμεση οπτική και να το διαγνώσουμε πλήρως», είπε μεταξύ άλλων ο Ευθύμιος Λέκκας

Το νέο άλμπουμ Raye ξαναδίνει ψυχή στην ποπ
Music 29.03.26

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 29.03.26

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

