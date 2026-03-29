Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του

Ο Μάρτιν Σορτ αποφεύγει το τελευταίο διάστημα τα φώτα της δημοσιότητας — και όχι τυχαία. Βρίσκεται αντιμέτωπος με μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του, μετά την τραγική απώλεια της κόρης του, που έβαλε τέλος στη ζωή της.

Μια σπάνια εμφάνιση μέσα στο πένθος

Παρά το βαρύ φορτίο, το βράδυ της Παρασκευής ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση. Ο αγαπημένος κωμικός εθεάθη στη Σάντα Μόνικα, ντυμένος διακριτικά με μαύρο σακάκι και πουκάμισο, σε μια έξοδο για δείπνο.

Οι φωτογράφοι κατέγραψαν τη στιγμή που ο Μάρτιν Σορτ επιβιβαζόταν σε αυτοκίνητο με οδηγό τον Τζέι Τζέι Έιμπραμς, στενό του φίλο και δημιουργό του Lost. Στη θέση του συνοδηγού, ο Μάρτιν Σορτ φαινόταν σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, μακριά από τη γνώριμη, εξωστρεφή του εικόνα.

Αλλεπάλληλα χτυπήματα

Οι τελευταίοι μήνες του έχουν φερθεί σκληρά. Τον Ιανουάριο αποχαιρέτησε τη φίλη και συνεργάτιδά του, Κάθριν Ο’Χάρα. Λίγο αργότερα, ήρθε το πιο αβάσταχτο χτύπημα: η απώλεια της κόρης του, Κάθριν.

Η Κάθριν Σορτ, που είχε επιλέξει να χρησιμοποιεί το επώνυμο Χάρτλεϊ για να προστατεύεται στον επαγγελματικό της χώρο ως κοινωνική λειτουργός, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μάχη της με την ψυχική υγεία — μια μάχη που τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει.

Παγωμένη περιοδεία, δύσκολη επιστροφή

Μετά τον θάνατό της, ο Μάρτιν Σορτ και ο στενός του φίλος Στιβ Μάρτιν ανέβαλαν τις κοινές τους εμφανίσεις, με την περιοδεία τους να αναμένεται να συνεχιστεί από τις 11 Απριλίου.

Η Κάθριν ήταν 42 ετών — και η απουσία της έχει αφήσει ένα κενό που δεν γεμίζει.