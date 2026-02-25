Σοκ στο Χόλιγουντ: Νεκρή στα 42 της η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ

Σοκ έχε προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση του θανάτου της ης Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ, κόρης του γνωστού ηθοποιού Μάρτιν Σορτ.

Η Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς σε ηλικία 42 ετών, ενώ σύμφωνα με το TMZ ο θάνατός της οφείλεται σε αυτοτραυματισμό από πυροβόλο όπλο.

Την τραγική είδηση, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ηθοποιού τονίζοντας ότι η 42χρονη εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ της Δευτέρας μέσα στην οικία της.

Σε σχετική δήλωση επισημαίνεται:

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Σύμφωνα με το TMZ, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε κλήση στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι επρόκειτο για αυτοκτονία με όπλο.

🕊 Martin Short’s daughter Katherine has died by s*icide. What we know: https://t.co/01NyxQw4z9 pic.twitter.com/254fUDrklR — TMZ (@TMZ) February 24, 2026

Το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά

Η Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία υιοθετημένα παιδιά του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας συζύγου του, Νάνσι Ντόλμαν. Το ζευγάρι είχε επίσης δύο γιους, τον Όλιβερ Πάτρικ Σορτ, 39 ετών, και τον Χένρι Χέιτερ Σορτ, 36 ετών.

Παρότι ο Μάρτιν Σορτ δεν είχε δημοσιοποιήσει πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή της κόρης του, εκείνη είχε εμφανιστεί δημοσίως στο πλευρό του στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στο afterparty της παράστασης «The Producers» το 2003, στη φιλανθρωπική εκδήλωση «Hulaween» του New York Restoration Project της Μπέτι Μίντλερ και στο Vanity Fair Oscar Party τον Φεβρουάριο του 2011.

Ποιος είναι ο Μάρτιν Σορτ

Ο Μάρτιν Σορτ, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Καναδούς κωμικούς, ηθοποιούς και σεναριογράφους, έχει διαγράψει πολυετή πορεία στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα, συγκεντρώνοντας σημαντικές διακρίσεις και διεθνή αναγνώριση.