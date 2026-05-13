Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)

Τρομερές σκηνές στη Σαουδική Αραβία, αμέσως μετά τη λήξη του Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ, το οποίο ήρθε ισόπαλο με σκορ 1-1, με αποτέλεσμα να παραταθεί η… στέψη του Κριστιάνο Ρονάλντο και της ομάδας του ως η νέα πρωταθλήτρια της χώρας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε και έχει γίνει ήδη viral στα social media, φίλαθλοι της Αλ Νασρ που βρίσκονται σε σουίτα του γηπέδου έχουν περικυκλωθεί από αυτούς της Αλ Χιλάλ, οι οποίοι επιτίθενται με κοντάρια και παράλληλα πετούν ποτήρια και διάφορα αντικείμενα. Ακολουθεί ένας κανονικός χαμός, με τους οπαδούς της Αλ Χιλάλ να χτυπούν τελικά όποιον έβρισκαν μπροστά τους, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν ανεπιτυχώς να τους ηρεμήσουν.

🇸🇦 Saudi derbies are on another level. Al-Nassr fans (the Cristiano Ronaldo side) stormed into Al-Hilal’s own VIP section during the match and started swinging sticks like it was a street fight. Forget 90 minutes on the pitch, the real entertainment was in the stands. Saudi… pic.twitter.com/VKtPxVhl4c — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2026

Σημειώνεται ότι μέσα σε μεγάλη ένταση παίχτηκε και το… ποδοσφαιρικό κομμάτι, αφού ήταν άλλωστε ένα μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες με μεγάλη αντιπαλότητα στη χώρα, πέρα από το γεγονός ότι ήταν και μεγάλης βαθμολογικής σημασίας. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η πρωτοπόρος Αλ Νασρ του Ρονάλντο, είναι στο +5 δυο ματς πριν το φινάλε και όλα δείχνουν ότι ο CR7 θα κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο με τη φανέλα της.