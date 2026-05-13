NBA: Έγραψε Ιστορία ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς έκαναν το 3-2
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν με 126-97 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Game 5 των ημιτελικών της Δύσης, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί μια εμφάνιση για τα βιβλία της Ιστορίας του NBA.
- Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
- Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
- Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: 58χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων με το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του
- Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μια νίκη μακριά από τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA βρίσκονται οι Σαν Αντόνιο Σπερς, οι οποίοι ισοπέδωσαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 126-97 στο Game 5 και έκαναν το 3-2 στη σειρά.
Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους, καταγράφοντας παράλληλα και 17 ριμπάουντ -την καλύτερη επίδοση της καριέρας του στα play off- μαζί με 5 ασίστ και 3 τάπες. Με τα νούμερα αυτά, ο Γάλλος ψηλός έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει σε αγώνα play off τουλάχιστον 25 πόντους, 15 πόντους και 5 ασίστ, σε ηλικία 22 ετών και 128 ημερών. Μπροστά του βρίσκονται μονάχα οι Μάτζικ Τζόνσον και Λούκα Ντόντσιτς!
Victor Wembanyama becomes the third-youngest player in NBA history with at least 25 points, 15 rebounds, and 5 assists in a playoff game 🔥
Only Luka Doncic and Magic Johnson did so at a younger age 👏 pic.twitter.com/cXvqNMjf7K
— ESPN Insights (@ESPNInsights) May 13, 2026
Η ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα στα play-off του NBA
Για τους νικητές Σπερς, Κέλντον Τζόνσον με 21 πόντους, ΝτεΆαρον Φοξ με 18 και Στέφον Καστλ με 17 ήταν οι άξιοι συμπαραστάτες του Γουεμπανιάμα, ενώ για τους «Λύκους», οι 20 πόντοι του Έντουαρντς και οι 17 από Ραντλ και ΜακΝτάνιελς δεν ήταν αρκετοί.
Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στη Μινεσότα για το Game 6, όπου είτε οι Τίμπεργουλβς θα κάνουν το 3-3 και θα στείλουν τη σειρά σε Game 7, είτε οι Σπερς θα περάσουν στους τελικούς της Δύσης όπου τους περιμένουν ήδη οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που βρέθηκαν εκεί μετά τη… σκούπα με 4-0 επί των Λος Άντζελες Λέικερς.
- NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
- Σεξιστικό σχόλιο του Φλορεντίνο Πέρεθ για δημοσιογράφο: «Μια γυναίκα που δεν γνωρίζει από ποδόσφαιρο» (vid)
- Ελλάδα – Ολλανδία: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική χάντμπολ
- Ολυμπιακός: Ενίσχυση με την Τέιλορ Μπάνιστερ για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ
- Σαν σήμερα το έπος της Πόλης και το δεύτερο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ (vids)
- LEN Champions League: Κρίσιμο ματς για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μπρέσια
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/5): Δράση με ντέρμπι στη Super League και Βαλένθια-Παναθηναϊκός
- Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις