Θεσσαλονίκη: 69χρονος σε κατάσταση μέθης επιτέθηκε σε διασώστε του ΕΚΑΒ
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή
Επίθεση από 69χρονο δέχθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, χθες το βράδυ, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 69χρονος, υπήκοος Γεωργίας, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όταν οι διασώστες έσπευσαν να τον συνδράμουν.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να απείλησε ένα μέλος του πληρώματος και επιτέθηκε σε δεύτερο διασώστη, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο.
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή.
