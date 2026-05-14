Ο Νετανιάχου μηνύει τους New York Times – Ισχυρίζεται ότι εξισώνουν τους Ισραηλινούς στρατιώτες με τη Χαμάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Άρθρο των New York Times με την υπογραφή του Νίκολας Κριστόφ, ο οποίος αναφέρεται σε σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ. Με αποκορύφωμα την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να μηνύσει την εφημερίδα και τον αρθρογράφο της.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι οι New York Times εξισώνουν τους «γενοκτόνους τρομοκράτες της Χαμάς» με τους «γενναίους στρατιώτες του Ισραήλ». Ωστόσο, σοβαρές καταγγελίες έχουν υπάρξει και στο παρελθόν.

Η ανάρτηση Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του στο Χ γράφει:

«Σήμερα έδωσα εντολή στους νομικούς μου συμβούλους να εξετάσουν την πιο σκληρή νομική δράση εναντίον των New York Times και του Nicholas Kristof.

Δυσφήμισαν τους στρατιώτες του Ισραήλ και διαιώνισαν μια συκοφαντική δυσφήμιση για βιασμό, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια ψευδή συμμετρία μεταξύ των γενοκτονικών τρομοκρατών της Χαμάς και των γενναίων στρατιωτών του Ισραήλ.

Υπό την ηγεσία μου, το Ισραήλ δεν θα σιωπήσει.

Θα καταπολεμήσουμε αυτά τα ψέματα στο δικαστήριο της κοινής γνώμης και στο δικαστήριο.

Η αλήθεια θα επικρατήσει».

Today I instructed my legal advisers to consider the harshest legal action against The New York Times and Nicholas Kristof. They defamed the soldiers of Israel and perpetuated a blood libel about rape, trying to create a false symmetry between the genocidal terrorists of Hamas… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 14, 2026



Το άρθρο γνώμης του Νίκολας Κριστόφ στους New York Times, με τίτλο «Η σιωπή που συναντά τον βιασμό των Παλαιστινίων» δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Περιέχει λεπτομερείς περιγραφές για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων από Ισραηλινούς φρουρούς. Και ενισχύει τους ισχυρισμούς ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν χρησιμοποιήσει σκύλους για να βιάσουν Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Ανησυχία για τις συνθήκες στις φυλακές

Πέρα από την απειλή του Νετανιάχου για μήνυση, όσα περιγράφονται στο άρθρο έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις εντός του Ισραήλ. Τόσο από εβραϊκές ομάδες που βλέπουν πίσω από το άρθρο προπαγάνδα κατά του Ισραήλ, όσο και από άλλες που εκφράζουν ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές της χώρας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς στη στήλη των New York Times. Εκεί περιγράφονται φρικιαστικά βασανιστήρια, όπως ότι οι φρουροί εισήγαγαν αντικείμενα στο ορθό των Παλαιστινίων κρατουμένων. Ότι τους χτυπούσαν στα γεννητικά όργανα και τους υπέβαλαν σε συστηματική ταπείνωση. Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το κείμενο του ως «μία από τις χειρότερες συκοφαντίες αίματος που έχουν εμφανιστεί ποτέ στον σύγχρονο Τύπο».

Και υποστήριξε ότι γίνεται μια «ακατανόητη αντιστροφή της πραγματικότητας και μέσα από μια ατελείωτη ροή αβάσιμων ψεμάτων, ο προπαγανδιστής Νίκολας Κριστόφ μετατρέπει το θύμα σε κατηγορούμενο».

Από την άλλη πλευρά, προοδευτικές εβραϊκές ομάδες και ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαιρέτισαν τον έλεγχο που έχει θέσει η στήλη στη μεταχείριση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ.

Ενώ άλλοι εκφράζουν αγανάκτηση για αναφορές που θεωρούν αμφίβολες και καθοδηγούμενες από την ατζέντα.

Η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC) επανέλαβε την καταδίκη του υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ εκπαιδεύει σκυλιά για να βιάζουν κρατούμενους «σύγχρονη συκοφαντία αίματος». «Οι ισχυρισμοί για κακοποίηση Παλαιστινίων αξίζουν σοβαρή και αυστηρή διερεύνηση», λέει η AJC. «Ωστόσο, αυτό το άρθρο, αν και γνώμη, φάνηκε να παρουσιάζεται ως ερευνητική έκθεση και δεν ανταποκρίνεται ανησυχητικά σε αυτό το πρότυπο, ενώ παράλληλα ενισχύει εμπρηστικές αφηγήσεις που έχουν συνέπειες στον πραγματικό κόσμο σε μια εποχή αυξανόμενου μίσους προς τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους παγκοσμίως».

Εκστρατεία κατά των New York Times

Μετά τo δημοσίευμα, φιλοϊσραηλινές φωνές ανανεώνουν την εκστρατεία τους κατά των New York Times, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι προκατειλημμένοι κατά του Ισραήλ. Φιλοϊσραηλινές ομάδες σχεδιάζουν διαμαρτυρία έξω από τα κεντρικά γραφεία της εφημερίδας στη Νέα Υόρκη.

Στους επικριτές περιλαμβάνονται επίσης και λίγοι Παλαιστίνιοι, οι οποίοι έχουν καταδικάσει στο παρελθόν τη Χαμάς. Υποστηρίζουν ότι ο Κριστόφ πήρε πληροφορίες από την έκθεση ΜΚΟ, την οποία το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει προπαγανδιστική επιχείρηση της Χαμάς.

Η απάντηση των New York Times

Ούτε οι New York Times ούτε ο Νίκολας Κριστόφ έχουν σχολιάσει τις ισραηλινές αντιδράσεις. Ωστόσο, εκπρόσωπός της, ο Τσάρλι Kristof απάντησαν σε ερωτήσεις της JTA. Αλλά ο εκπρόσωπος της εφημερίδας, Τσάρλι Σταντλάντερ, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η στήλη όταν γράφτηκε είχε γνώση για τις σεξουαλικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Είπε ότι η εφημερίδα ενημερώθηκε και έγραψε για την έκθεση μία μέρα αργότερα.

Και άλλες καταγγελίες

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται καταγγελίες για κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ. Έρευνες και άρθρα έχουν δημοσιευθεί επανειλημμένα πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Κάποιες από αυτές έχουν δημοσιευθεί μαζί με μαρτυρίες κρατουμένων και δεσμοφυλάκων από το Reuters και το Associated Press.

Επίσης, τον Ιανουάριο, αναφορές που ελήφθησαν από την Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ από το Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου της χώρας μιλούσαν βρήκαν στοιχεία για εκτεταμένη, συστηματική κακοποίηση Παλαιστινίων στις ισραηλινές φυλακές.

Τον Μάρτιο, οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί εισαγγελείς ακύρωσαν τις κατηγορίες εναντίον πέντε εφέδρων στρατιωτών των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Είχαν κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση σε κρατούμενο στο κέντρο κράτησης Sde Teiman. Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Και τον Ιανουάριο, η ισραηλινή ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem δημοσίευσε μια έκθεση που καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση στις ισραηλινές φυλακές. Η ομάδα την Τρίτη έγραψε στο X ότι «η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να στέκεται δίπλα και να επιτρέπει στο Ισραήλ να διαπράττει εγκλήματα κατά του παλαιστινιακού λαού».