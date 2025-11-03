newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Ισραήλ: Συνέλαβαν την κορυφαία νομική εκπρόσωπο του στρατού για διαρροή βίντεο με κακοποίηση Παλαιστινίου
Κόσμος 03 Νοεμβρίου 2025 | 05:10

Ισραήλ: Συνέλαβαν την κορυφαία νομική εκπρόσωπο του στρατού για διαρροή βίντεο με κακοποίηση Παλαιστινίου

Συνελήφθη η μέχρι πρότινος κορυφαία νομική εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για τη διαρροή βίντεο που φέρεται να δείχνει την κακοποίηση παλαιστίνιου κρατουμένου.

Σύνταξη
Η ως την Παρασκευή κορυφαία νομικός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, η Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι, τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για τη διαρροή τον Αύγουστο του 2024 βίντεο που φέρεται να δείχνει την κακοποίηση παλαιστινίου κρατούμενου, αποκάλυψε σήμερα Δευτέρα η εφημερίδα Times of Israel (στη φωτογραφία αρχείου από Noam Moskowitz, Office of the Knesset Spokesperson/timesofisrael.com, επάνω, η Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι).

Σε βάρος της κ. Τόμερ-Γερουσάλμι, η οποία παραιτήθηκε την Παρασκευή, υπάρχουν υποψίες ότι παρακώλυσε αστυνομική έρευνα για τη διαρροή.

Το βίντεο, από κάμερα επιτήρησης, εικονίζει στρατιώτες καθώς φέρονται να κακοποιούν τον παλαιστίνιο κρατούμενο

Στην επιστολή της παραίτησής της φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για τη διαρροή και δημοσιοποίηση του επίμαχου οπτικού υλικού τονίζοντας πως σκοπός της ήταν να «καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου».

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, υπό κράτηση τέθηκε επίσης ο πρώην επικεφαλής στρατιωτικός εισαγγελέας Ματάν Σολομός, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Το βίντεο, από κάμερα επιτήρησης, εικονίζει στρατιώτες καθώς φέρονται να κακοποιούν τον κρατούμενο, κατηγορούμενο πως είναι μέλος της Χαμάς, στο στρατιωτικό κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν, στο νότιο Ισραήλ, τον Ιούλιο του 2024.

Ο ξυλοδαρμός του ωστόσο δεν διακρίνεται καθαρά, καθώς οι στρατιώτες σχηματίζουν τείχος με ασπίδες που υψώνουν γύρω από τον κρατούμενο. Ο άνδρας χρειάστηκε να εισαχθεί σε νοσοκομείο, κατά τον ισραηλινό Τύπο.

Η ισραηλινή αστυνομία έχει ανακοινώσει πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί αν στελέχη της στρατιωτικής εισαγγελίας ενέχονται στην αποκάλυψη του οπτικού υλικού.

Η «σοβαρότερη επίθεση»

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος πέντε εφέδρων για το επεισόδιο. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διαψεύδουν την καταγγελία ότι ο κρατούμενος υπέστη επίσης σεξουαλική κακοποίηση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε χθες την αποκάλυψη του βίντεο, που χαρακτήρισε «ίσως τη σοβαρότερη επίθεση σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων που έχει υποστεί το Ισραήλ από την ίδρυσή του», τονίζοντας ότι θα διενεργηθεί «ανεξάρτητη» και «αμερόληπτη» έρευνα για τη διαρροή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Times of Israel.

Πηγή: ΑΠΕ

Σύνταξη
Stream newspaper
Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου – Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας

Ποιος έδωσε την εντολή να τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό ανέγερση σπίτι; Το περιστατικό αυτό φαίνεται ότι αποτέλεσε τη «φυτιλιά» για τη βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
