Τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους υπό κράτηση των αρχών του Ισραήλ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγέλλοντας πως υπέστησαν βασανιστήρια ή παραμέληση της υγείας τους και καλώντας να διενεργηθεί διεθνής έρευνα (στη φωτογραφία από phr.org, επάνω, το εξώφυλλο της έκθεσης φέρει τον τίτλο: «Θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους υπό κράτηση»).

Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Physicians for Human Rights Israel (PHRI, «Γιατροί για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ»), τουλάχιστον 46 από αυτούς πέθαναν σε εγκαταστάσεις της υπηρεσίας φυλακών του Ισραήλ και άλλοι 52, όλοι από τη Λωρίδα της Γάζας, πέθαναν υπό κράτηση του στρατού.

«Συστηματική ακραία κακομεταχείριση, τραύματα σε κεφάλια θυμάτων, εσωτερικές αιμορραγίες, σπασμένα πλευρά, ακραίος υποσιτισμός και άρνηση ιατρικής φροντίδας»

Our latest report reveals that over the past two years, up to August 2025, at least 94 Palestinians have died in Israeli detention facilities. Yet, the report stresses that this unprecedented figure likely represents only a portion of the full death toll. Given the Israeli… pic.twitter.com/Rw8Z7mryAN — Physicians for Human Rights Israel (PHRI) (@PHRIsrael) November 17, 2025

Η έκθεση, υπό τον τίτλο Death Sentence for Palestinians in Custody («Θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους υπό κράτηση»), αναφέρει πως οι θάνατοι συνεχίστηκαν αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου.

Η ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για απολογισμό άνευ προηγουμένου, επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός των θανάτων μπορεί να είναι υψηλότερος.

Επικαλούμενη τα αρχικά ευρήματα των νεκροψιών-νεκροτομών και μαρτυρίες, η PHRI κάνει λόγο για συστηματική ακραία κακομεταχείριση, τραύματα σε κεφάλια θυμάτων, εσωτερικές αιμορραγίες, σπασμένα πλευρά, ακραίο υποσιτισμό και άρνηση ιατρικής φροντίδας που θα έσωζε τη ζωή πολλών.

Η οργάνωση καλεί να διενεργηθεί διεθνής ανεξάρτητη έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των θανάτων και να εξασφαλιστεί πως οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Ανησυχίες από ΟΗΕ και ΜΚΟ

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αντέτεινε πως οι κρατήσεις συμμορφώνονται προς το ισραηλινό και διεθνές δίκαιο, πάντως αναγνώρισε πως καταγράφηκαν θάνατοι ασθενών, ορισμένοι από τους οποίους οφείλονταν σε υποκείμενες παθήσεις ή τραυματισμούς. Πρόσθεσε πως κάθε τέτοια υπόθεση ερευνάται από τη στρατιωτική αστυνομία.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας φυλακών δήλωσε ότι υπάρχει νομική επίβλεψη, πως η προστασία των δικαιωμάτων των εγκλείστων είναι εγγυημένη και διενεργείται έρευνα για κάθε θάνατο υπό κράτηση.

Διέψευσε πως υπέστησαν κακομεταχείριση φυλακισμένων και δήλωσε άγνοια για περιστατικά όπως παρουσιάζονται. Τόνισε την πρόσφατη συνεργασία με την επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων.

Τόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όσο και ΜΚΟ έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης Παλαιστινίων από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ