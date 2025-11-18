newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Ισραήλ: Τουλάχιστον 98 παλαιστίνιοι κρατούμενοι «πέθαναν από βασανιστήρια και κακομεταχείριση»
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 04:45

Ισραήλ: Τουλάχιστον 98 παλαιστίνιοι κρατούμενοι «πέθαναν από βασανιστήρια και κακομεταχείριση»

Ισραηλινή ΜΚΟ κάνει λόγο για φρικτούς θανάτους δεκάδων παλαιστίνιων κρατουμένων στο Ισραήλ, από βασανιστήρια ή παραμέληση της υγείας τους, και ζητεί τη διενέργεια διεθνούς έρευνας.

Τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους υπό κράτηση των αρχών του Ισραήλ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγέλλοντας πως υπέστησαν βασανιστήρια ή παραμέληση της υγείας τους και καλώντας να διενεργηθεί διεθνής έρευνα (στη φωτογραφία από phr.org, επάνω, το εξώφυλλο της έκθεσης φέρει τον τίτλο: «Θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους υπό κράτηση»).

Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Physicians for Human Rights Israel (PHRI, «Γιατροί για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ»), τουλάχιστον 46 από αυτούς πέθαναν σε εγκαταστάσεις της υπηρεσίας φυλακών του Ισραήλ και άλλοι 52, όλοι από τη Λωρίδα της Γάζας, πέθαναν υπό κράτηση του στρατού.

«Συστηματική ακραία κακομεταχείριση, τραύματα σε κεφάλια θυμάτων, εσωτερικές αιμορραγίες, σπασμένα πλευρά, ακραίος υποσιτισμός και άρνηση ιατρικής φροντίδας»

Η έκθεση, υπό τον τίτλο Death Sentence for Palestinians in Custody («Θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους υπό κράτηση»), αναφέρει πως οι θάνατοι συνεχίστηκαν αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου.

Η ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για απολογισμό άνευ προηγουμένου, επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός των θανάτων μπορεί να είναι υψηλότερος.

Επικαλούμενη τα αρχικά ευρήματα των νεκροψιών-νεκροτομών και μαρτυρίες, η PHRI κάνει λόγο για συστηματική ακραία κακομεταχείριση, τραύματα σε κεφάλια θυμάτων, εσωτερικές αιμορραγίες, σπασμένα πλευρά, ακραίο υποσιτισμό και άρνηση ιατρικής φροντίδας που θα έσωζε τη ζωή πολλών.

Η οργάνωση καλεί να διενεργηθεί διεθνής ανεξάρτητη έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των θανάτων και να εξασφαλιστεί πως οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Ανησυχίες από ΟΗΕ και ΜΚΟ

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αντέτεινε πως οι κρατήσεις συμμορφώνονται προς το ισραηλινό και διεθνές δίκαιο, πάντως αναγνώρισε πως καταγράφηκαν θάνατοι ασθενών, ορισμένοι από τους οποίους οφείλονταν σε υποκείμενες παθήσεις ή τραυματισμούς. Πρόσθεσε πως κάθε τέτοια υπόθεση ερευνάται από τη στρατιωτική αστυνομία.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας φυλακών δήλωσε ότι υπάρχει νομική επίβλεψη, πως η προστασία των δικαιωμάτων των εγκλείστων είναι εγγυημένη και διενεργείται έρευνα για κάθε θάνατο υπό κράτηση.

Διέψευσε πως υπέστησαν κακομεταχείριση φυλακισμένων και δήλωσε άγνοια για περιστατικά όπως παρουσιάζονται. Τόνισε την πρόσφατη συνεργασία με την επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων.

Τόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όσο και ΜΚΟ έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης Παλαιστινίων από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ

Τράπεζες
Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

Wall Street
Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Εδώ Πολυτεχνείο
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
