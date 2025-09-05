Απίστευτο: «Κροίσος» που «έφυγε» από τη ζωή, αφήνει στον Νεϊμάρ κληρονομιά ύψους σχεδόν 1 δισ.!

Μία απίστευτη είδηση δημοσίευσε η «Mirror», υποστηρίζοντας ότι ένας δισεκατομμυριούχος που πέθανε συμπεριέλαβε στη διαθήκη τον άγνωστο προς εκείνον Νεϊμάρ, αφήνοντάς του σχεδόν 975 εκατομμύρια ευρώ! Λες και του… έλειπαν.

Αναλυτικότερα το αγγλικό Μέσο επικαλούμενο βραζιλιάνικο ρεπορτάζ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο άγνωστος νεκρός είναι συμπατριώτης του Νεϊμάρ, αλλά λέγεται ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον πρώην αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα. Δεν είχε σύζυγο ή παιδιά και, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο RIC, η διαθήκη τους επισημοποιήθηκε σε γραφείο στο Πόρτο Αλέγκρε και επικυρώθηκε στις 12 Ιουνίου με δύο μάρτυρες. Η περιουσία του εκλιπόντας εκτιμάται σε 1,01 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης , ο επιχειρηματίας επέλεξε τον σταρ της Σάντος προκειμένου να αφήσει την περιουσία του επειδή ταυτίζεται μαζί του σε προσωπικό επίπεδο. Λέγεται ότι ο εκλιπών έδειχνε θαυμασμό για τους στενούς δεσμούς που διατηρεί με την οικογένειά του ο Νεϊμάρ , ιδίως για τη σχέση που είχε με τον πατέρα του, κάτι που του του θύμιζε τη σχέση που είχε με τον δικό του πατέρα.

Τα βραζιλιάνικα δικαστήρια πρέπει τώρα να δώσουν τη σχετική έγκριση άδεια προτού ο Νεϊμάρ αναγνωριστεί κι επίσημα ως κληρονόμος του επιχειρηματία. Νομικές επιπλοκές θα μπορούσαν να προκύψουν και να περιπλέξουν την κατάσταση. Εάν η διαθήκη εγκριθεί τελικά η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε φόρους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομικές διαμάχες», σχολιάζει το άρθρο.

Παρά τον σάλο που έχει προκληθεί από την εν λόγω είδηση, έως τώρα ο Νεϊμάρ δεν έχει προβεί στο παραμικρό σχόλιο επί του θέματος δημοσίως και μένει να δούμε αν τελικά ο 33χρονος Βραζιλιάνος σταρ λάβει αυτά τα χρήματα. Πάντως με θητεία, μεταξύ άλλων, σε Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν και Αλ Χιλάλ, αρκετά διαφημιστικά με κορυφαία brands και ηγεμονικά συμβόλαια με τις μεγαλύτερες αθλητικές εταιρείες, μόνο ανάγκη δεν έχει αυτά τα χρήματα ο Νεϊμάρ.