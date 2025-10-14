«Νάπολι και Ιντερ αρνήθηκαν τον Νεϊμάρ»

«Πόρτα» στον Νεϊμάρ από τις Ιντερ και Νάπολι. Οι δυο ιταλικές ομάδες, σύμφωνα με την La Gazzetta dello Sport, αρνήθηκαν να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο, καθώς ο Νεϊμάρ, ο οποίος τώρα αγωνίζεται στην βραζιλιάνικη Σάντος, θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη και μάλιστα τον προσεχή Ιανουάριο.

Για αυτό και ο μάνατζερ του Πίνι Ζάχαβι τον πρότεινε στην Ιντερ και στη Νάπολι, όπως αποκάλυψε η La Gazzetta dello Sport. Η πρόταση ήταν να τον πάρουν με ελεύθερη μεταγραφή, όμως τροχοπέδη για την δρομολόγησή της αποτέλεσε ότι ο Νεϊμάρ είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς και για αυτό ο βραζιλιάνος σταρ έφυγε και από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Επίσης, ο προπονητής της Νάπολι Αντόνιο Κόντε χτίζει μια νεανική ομάδα, άρα ο 33χρονος Νεϊμάρ θα χαλούσε την ισορροπία. Από την πλευρά της η Ιντερ δεν θέλει να αλλοιώσει τις οικονομικές ισορροπίες εντός των τειχών τους, επειδή, κακά τα ψέματα, παρά τα προβλήματα που έχει, παραμένει υψηλό το κασέ του Νεϊμάρ.

Η επιστροφή στην Ευρώπη είναι το ένα μεγάλο στοίχημα του Νεϊμάρ, για αυτό και ο μάνατζέρ του ψάχνει να βρει ομάδα. Υπήρξε και σενάριο να πάει στην Ιντερ Μαϊάμι του Μέσι, ακόμη και σενάριο ότι θα επιστρέψει στην Γαλλία, αυτή τη φορά με την φανέλα της Μαρσέιγ. Θυμίζουμε ότι με τους Μέσι και Λουίς Σουάρες είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των αντιπάλων στη Μπαρτσελόνα.

Το πολύ μεγάλο στοίχημα του Νεϊμάρ είναι συμμετοχή στο Μουντιάλ του 2026. Ο Κάρλο Αντσελότι έχει αφήσει ανοιχτή την πόρτα για να γίνει ο Νεϊμάρ ξανά μέλος της «Σελεσάο», όμως προέχει να βρει τη φόρμα του και να ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών.

Το συμβόλαιο του Νεϊμάρ με την Σάντος λήγει στο τέλος του 2025. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουν ενταθεί οι προσπάθειές του, μέσω των ατζέντηδων, για να βρει ομάδα υψηλού επιπέδου. Λέγεται ότι προτεραιότητά του είναι η Serie A. Ο Νεϊμάρ είναι διατεθειμένος να υπογράψει βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο, επειδή «καίγεται» να αποδείξει ότι ξαναβρήκε την φόρμα του, ώστε να πείσει τον Αντσελότι να τον πάρει στο Μουντιάλ.