Η απίστευτη «γκίνια» του Νεϊμάρ: Νέος τραυματισμός και νοκ-άουτ μέχρι τις αρχές του 2026
Νέο πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Νεϊμάρ, ο οποίος θα μείνει εκτός μέχρι τις αρχές του 2026.
Ο Νεϊμάρ συνεχίζει να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών και ουσιαστικά να μην αγωνίζεται παρά ελάχιστα στη Σάντος, που πήγε πριν από έναν χρόνο περίπου.
Ο 33χρονος Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, που έχει ταλαιπωρηθεί από συνεχείς τραυματισμούς τους τελευταίους μήνες, θα μείνει ξανά εκτός δράσης για τις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες λόγω νέου τραυματισμού στο δεξί γόνατο.
Να σημειωθεί πως τους τελευταίους μήνες, το όνομα του Νεϊμάρ έχει γίνει πρωτοσέλιδο κυρίως για λόγους εκτός γηπέδου, καθώς ο Βραζιλιάνος σταρ δυσκολεύεται αρκετά στη Σάντος.
Ο μεγάλος στόχος του Νεϊμάρ απομακρύνεται
Λόγω της θεωρούμενης ως ακατάλληλης συμπεριφοράς του κι εμπλεκόμενος σε μια σύγκρουση με έναν δημοσιογράφο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νεϊμάρ είναι ακόμα μακριά από την επίτευξη του στόχου που έθεσε στην αρχή της σεζόν να είναι μέλος της αποστολής της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ.
Μάλιστα ο συγκεκριμένος είναι ο 4ος τραυματισμός του Νεϊμάρ μέσα στο έτος. καθώς είχε μείνει εκτός τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο.
