Ο ελεύθερος Νεϊμάρ και η… πρόβλεψη για Premier League

Θα είναι ομάδα της Premier League ο επόμενος σταθμός του Νεϊμάρ ο οποίος τον Ιανουάριο μένει ελεύθερος από την Σάντος; Σύμφωνα με τον ειδικό στις μεταγραφές, τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αρκετοί αγγλικοί σύλλογοι έχουν ήδη κάνει διερευνητικές επαφές με την πλευρά του Βραζιλιάνου άσου.

Και ο ίδιος θέλησε να στείλει μήνυμα ότι μπορεί να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα ο 33χρονος Νεϊμάρ αναδείχθηκε παίκτης του αγώνα στο 1-0 της Σάντος επί της πρωτοπόρου Παλμέιρας, ένα αποτέλεσμα που έδωσε βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του, καθώς η Σάντος ανέβηκε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα.

«Τον πιέσαμε πραγματικά στα όριά του, αλλά είναι σταθερός. Έπαιξε έναν πολύ καλό αγώνα, προπονήθηκε καλά. Τον παρακολουθούσα καθημερινά και βελτιωνόταν κάθε μέρα. Το ένιωθα: θα ήταν έτοιμος. Ξέρει ότι θα απαιτήσουμε περισσότερα και προετοιμάζεται για αυτό. Θαυμάζω την αφοσίωσή του», αποκάλυψε ο προπονητής της Σάντος, Χουάν Πάμπλο Βοϊβόντα για την… επιστροφή του Νεϊμάρ σε υψηλό επίπεδο καθώς στα προηγούμενα παιχνίδια πήγαινε από το κακό στο χειρότερο.

Το δέλεαρ για τον Νεϊμάρ είναι η συμμετοχή του στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026. Μπορεί ο Κάρλος Αντσελότι να μην τον έχει καλέσει ακόμη στην Εθνική Βραζιλίας, όμως το Ιταλός τεχνικός διατυμπανίζει ότι θα το κάνει αν ξαναβρεί τη φυσική κατάσταση και τη φόρμα του. Μάλιστα, οι δηλώσεις του Αντσελότι είναι πρόσφατες.

Για αυτό και αρκετοί αγγλικοί σύλλογοι άρχισαν να «βλέπουν» το ενδεχόμενο απόκτησης του Νεϊμάρ. Το ερώτημα είναι πως ο Βραζιλιάνος μπορεί να εγγυηθεί ότι θα δουλέψει για ανέβει επίπεδο, όταν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα; Η μοναδική απάντηση που μπορεί να δοθεί έχει να κάνει πως στενεύουν τα περιθώρια, καθώς θα απομένει ένα εξάμηνο για το μουντιάλ.

Προς το παρόν, δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, κάτι που θα συμβεί τον Δεκέμβριο. Ο Νεϊμάρ έχει δείξει δείγματα της ποιότητάς του στη Σάντος, αλλά και σημάδια κακής φυσικής κατάστασης.