«Χρυσό» deal: Ο πατέρας του Νεϊμάρ συμφώνησε με το brand του Πελέ (pic)

Μια ιστορική συμφωνία επετεύχθη ανάμεσα στην NR Sports και του brand του Πελέ! Η εταιρία ανήκει στον Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος, πατέρα και μάνατζερ του Νεϊμάρ, ο οποίος απέκτησε το εμπορικό σήμα του Βραζιλιάνου μύθου, σε μια συμφωνία που φτάνει τα 15,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διαπραγματεύσεις για το σπουδαίο deal κύλησαν ομαλά, καθώς δεν υπήρχε αξιοποίηση από την αμερικανική εταιρεία Sport 10, θέλοντας μέσα από αυτή τη συμφωνία να γίνει πιο ενεργή η εμπορική στρατηγική του brand.

Το πακέτο που απέκτησε η NR Sports περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος του Πελέ, την εικόνα και το ομοίωμά του, τον έλεγχο της εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντων, αρχειακό υλικό και ιστορικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ την Τετάρτη (19/11) αναμένεται να παρουσιαστεί το πλάνο για την αξιοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Δείτε την ανάρτηση για το deal του Νεϊμάρ με το brand του Πελέ