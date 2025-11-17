«Χρυσό» deal: Ο πατέρας του Νεϊμάρ συμφώνησε με το brand του Πελέ (pic)
Ένα deal πολλών εκατομμυρίων ολοκληρώθηκε ανάμεσα στη NR Sports, εταιρεία του πατέρα του Νεϊμάρ, και του brand του Πελέ.
Μια ιστορική συμφωνία επετεύχθη ανάμεσα στην NR Sports και του brand του Πελέ! Η εταιρία ανήκει στον Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος, πατέρα και μάνατζερ του Νεϊμάρ, ο οποίος απέκτησε το εμπορικό σήμα του Βραζιλιάνου μύθου, σε μια συμφωνία που φτάνει τα 15,5 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διαπραγματεύσεις για το σπουδαίο deal κύλησαν ομαλά, καθώς δεν υπήρχε αξιοποίηση από την αμερικανική εταιρεία Sport 10, θέλοντας μέσα από αυτή τη συμφωνία να γίνει πιο ενεργή η εμπορική στρατηγική του brand.
Το πακέτο που απέκτησε η NR Sports περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος του Πελέ, την εικόνα και το ομοίωμά του, τον έλεγχο της εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντων, αρχειακό υλικό και ιστορικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ την Τετάρτη (19/11) αναμένεται να παρουσιαστεί το πλάνο για την αξιοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Δείτε την ανάρτηση για το deal του Νεϊμάρ με το brand του Πελέ
Neymar pai compra marca de Pelé.
A NR Sports, empresa de Neymar da Silva Santos, o Neymar pai, adquiriu a marca de Pelé, e deve fazer o anúncio oficial na próxima quarta-feira, dia 19, aniversário do milésimo gol do Rei. O negócio saiu por 18 milhões de dólares, equivalentes na… pic.twitter.com/V2figJOzRO
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 17, 2025
