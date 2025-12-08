Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Νεϊμάρ: «Ζήτησα βοήθεια για την ψυχική μου υγεία, είχα φτάσει στο μηδέν»

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στα τελευταία ματς της Σάντος και έπαιξε τραυματίας, όμως κατάφερε με 3/3 να την κρατήσει στη Serie A και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ φανερά ανακουφισμένος μετά το τέλος του αγώνα, αποκάλυψε πως μετά την πολύ σκληρή κριτική που δέχτηκε το Νοέμβριο για τις εμφανίσεις του, χρειάστηκε να ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νεϊμάρ:

«Όταν πρόκειται για μένα, πάντα ξεπερνούν τα όρια στην κριτική τους. Μετά την ήττα από τη Φλαμένγκο το Νοέμβριο ήταν η πρώτη φορά που ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο. Η κατάστασή μου είχε φτάσει στο μηδέν. Δεν είχα άλλη δύναμη για να καταφέρω να σταθώ μόνος μου όρθιος.

Ο προπονητής μου, οι συμπαίκτες μου, η οικογένειά μου, ήταν όλοι απίστευτα σημαντικοί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βοήθησαν να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Τους ευχαριστώ όλους, γιατί χωρίς αυτούς, δεν νομίζω ότι θα είχα τη δύναμη να επιστρέψω. Είχα κάνει θεραπεία πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν ήταν επειδή ήμουν άρρωστος. Ήταν επειδή ήθελα βοήθεια, να βοηθήσω περισσότερο τον εαυτό μου. Αλλά αυτή τη φορά, ήταν η πρώτη φορά που η συναισθηματική μου κατάσταση έφτασε στο μηδέν. Ομολογώ ότι είμαι πολύ δυνατός συναισθηματικά, μπορώ να αντέξω πολλά, αλλά αυτή τη φορά δεν άντεξα», τόνισε ο Βραζιλιάνος σταρ.

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως θα υποβληθεί προσεχώς σε επέμβαση στο γόνατο για να απαλλαγεί από κάποιες επίμονες ενοχλήσεις. «Ήρθα γι’ αυτό, για να προσπαθήσω να βοηθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτές ήταν δύσκολες εβδομάδες για μένα. Ευχαριστώ όσους ήταν μαζί μου για να με στηρίξουν. Αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα είχα παίξει αυτούς τους αγώνες λόγω αυτών των τραυματισμών, αυτού του προβλήματος στο γόνατο. Χρειάζομαι ξεκούραση και μετά θα κάνουμε αυτή την επέμβαση στο γόνατο», ανέφερε ο 33χρονος άσος.

Τέλος, για το αν θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στη Σάντος, δεν είχε απάντηση. «Δεν ξέρω. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Τώρα θέλω να ξεκουραστώ τουλάχιστον μια εβδομάδα, να πάω ένα ταξίδι, να ξεχάσω το ποδόσφαιρο και μετά θα σκεφτώ. Αλλά προφανώς η καρδιά μου είναι πάντα στη Σάντος. Θα αφήνω πάντα τη Σάντος στην πρώτη θέση. Αλλά θα δούμε τι είναι καλύτερο για όλους».