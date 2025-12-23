Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ

Ο Νεϊμάρ αγωνίστηκε τραυματίας στα τελευταία ματς της Σάντος στη σεζόν και οι… θεοί του ποδοσφαίρου επιβράβευσαν την αυτοθυσία του αυτή με το να είναι ο πρωταγωνιστής στην προσπάθειά της να μείνει στην κατηγορία, όπως και συνέβη.

Λίγες μέρες μετά το τέλος της σεζόν πια, ο Βραζιλιάνος σούπερσταρ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ώστε να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ώστε πλέον να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τον Φεβρουάριο. Όλα αυτά βεβαίως, έχουν ως στόχο την παρουσία του στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας ενόψει του Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.

Ο Νεϊμάρ θέλει να αγωνιστεί με τη «σελεσάο» για τέταρτη φορά στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και έτσι τη Δευτέρα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, με σκοπό να διορθωθεί το πρόβλημα στο αριστερό του γόνατο. Ο πόνος το τελευταίο διάστημα ήταν αφόρητος για τον 33χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος στα τελευταία ματς της Σάντος έσφιγγε τα δόντια προκειμένου να ανταπέλθει στις απαιτήσεις τους.

O jogador Neymar da Silva Santos Junior foi operado na manhã desta segunda-feira (22/12) no Mater Dei Nova Lima pelo Dr. Rodrigo Lasmar e equipe. Foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. A cirurgia foi um sucesso e o atleta passa bem. Neymar… pic.twitter.com/Jun4CUjDKR — Santos FC (@SantosFC) December 22, 2025

Η ανακοίνωση της Σάντος

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον γιατρό της Εθνικής Βραζιλίας, Ροντρίγκο Λασμάρ, με τη Σάντος να παρέχει ενημέρωση για αυτή, με επίσημη ανακοίνωσή της.

«Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος Τζούνιορ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σήμερα Δευτέρα το πρωί (22 Δεκεμβρίου) στο νοσοκομείο Ματέρ Ντέι Νόβα Λίμα, την οποία πραγματοποίησε ο Δρ. Ροντρίγκο Λασμάρ και η ομάδα του. Πραγματοποιήθηκε αρθροσκόπηση για την αντιμετώπιση ρήξης έσω μηνίσκου. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και ο αθλητής είναι καλά στην υγεία του. Ο Νεϊμάρ θα πάρει εξιτήριο νωρίς το απόγευμα και θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασής του, την οποία θα συντονίσει ο φυσιοθεραπευτής του, Ραφαέλ Μαρτίνι», ανέφερε σχετικά ο σύλλογος του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η αποθεραπεία του Νεϊμάρ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Φεβρουαρίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι αν όντως ο Κάρλο Αντσελότι τον καλέσει στην Εθνική, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα έχει την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα της «σελεσάο» μετά τον Οκτώβριο του 2023.