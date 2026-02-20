Έριξε τη «βόμβα» ο Νεϊμάρ: Σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ (vid)
Το προσεχές Μουντιάλ -αν φυσικά κληθεί στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας- δεν αποκλείεται να είναι και η τελευταία παράσταση στην σπουδαία καριέρα του Νεϊμάρ, όπως δήλωσε ο ίδιος.
Το τέλος μιας σπουδαίας, μιας μοναδικής ποδοσφαιρικής καριέρας, πλησιάζει! Ο σπουδαίος Νεϊμάρ δήλωσε ότι σκέφτεται να κρεμάσει τα παπούτσια του τον προσεχή Δεκέμβρη, όταν δηλαδή θα ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη Σάντος.
Ο 34χρονος Βραζιλιάνος που επέστρεψε πρόσφατα στην αγωνιστική δράση μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί για να διορθωθεί το πρόβλημα στο γόνατό του, πλέον φορτσάρει για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος, όταν ο Κάρλο Αντσελότι πάρει τις αποφάσεις του σχετικά με το ποιους θα καλέσει στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, το καλοκαίρι. Και αν ο «Νέι» είναι μέσα σε αυτές -που στην παρούσα φάση φαντάζει και ως το πιο λογικό σενάριο- τότε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα αποτελέσει και την τελευταία του σπουδαία παράσταση στα γήπεδα.
🚨🚨 « 𝗜𝗟 𝗦𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨’𝗘𝗡 𝗗𝗘́𝗖𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘, 𝗝’𝗔𝗜 𝗘𝗡𝗩𝗜𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗠𝗔 𝗥𝗘𝗧𝗥𝗔𝗜𝗧𝗘… je ne sais pas ce que l’avenir me réserve… »
Neymar 🇧🇷 s’est exprimé sur son avenir :
« 𝗝𝗘 𝗩𝗜𝗦 𝗔𝗨 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗥 !
𝗖𝗲𝘁𝘁𝗲… pic.twitter.com/EZQ6DRdF0s
— Actu Foot (@ActuFoot_) February 20, 2026
Νεϊμάρ: «Ζω κάθε μέρα ξεχωριστά…»
Μιλώντας στο Caze TV, ο Βραζιλιάνος επιθετικός δήλωσε πως στην παρούσα φάση δεν κάνει… μακροπρόθεσμες σκέψεις, αλλά προτιμά να ζει κάθε μέρα ξεχωριστά, κάτι που αντίστοιχα «μεταφράζεται» και στην ποδοσφαιρική «ζωή» του.
«Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Είναι πιθανό τον Δεκέμβριο να θέλω να αποσυρθώ. Ζω την κάθε μέρα ξεχωριστά. Η φετινή χρονιά είναι κρίσιμη, όχι μόνο για τη Σάντος, αλλά και για την Εθνική Βραζιλίας και για εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Ήθελα να επιστρέψω στο 100% φέτος, γι’ αυτό και ξεκουράστηκα σε κάποια ματς. Ξέρω ότι πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η καθημερινότητα ενός ποδοσφαιριστή, όμως πρέπει να το διαχειριστώ σωστά. Η Σάντος έχει οργανώσει ένα εξαιρετικό πλάνο. Φυσικά, ήθελα να επιστρέψω για να βοηθήσω την ομάδα μου, αλλά τελικά προτίμησα να ξεκουραστώ, ώστε να μπορέσω να επανέλθω στο 100%, χωρίς πόνους, χωρίς φόβο και σε κορυφαία κατάσταση».
