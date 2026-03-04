Το ιδιαίτερο μήνυμα του Νεϊμάρ σε Ροντρίγκο: «Διάδοχέ μου σου ζητώ μόνο ένα πράγμα…»
Ο Νεϊμάρ έστειλε το δικό του μήνυμα στον Ροντρίγκο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης.
Γνωστός έγινε χθες (3/3) ο σοβαρός τραυματισμός του Ροντρίγκο, καθώς όπως ενημέρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός περίπου μέχρι το τέλος του έτους.
Ο Νεϊμάρ, με τον οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στον 25χρονο άσο των «μερένγκες», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τώρα είναι η στιγμή να μείνει δυνατός.
Το μήνυμα του Νεϊμάρ:
«Σήμερα είναι μία από τις πιο θλιβερές ημέρες για μένα.
Όταν έμαθα για τον τραυματισμό, όλα πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου.
Όλη η ταλαιπωρία, όλη η αγωνία και ο φόβος του να ξαναπεράσεις έναν τέτοιο τραυματισμό!
Το νούμερό μου 10, το παιδί μου, ο διάδοχός μου (όπως σε αποκαλώ), σου ζητώ μόνο ένα πράγμα… “να προσέχεις το μυαλό σου”. Τώρα είναι η στιγμή να περιβάλλεσαι από όλους όσους αγαπάς…
Και όπως είπες, δεν άξιζες να το περάσεις αυτό τώρα… αλλά ποιοι είμαστε εμείς για να αμφισβητούμε τα σχέδια του Θεού;
Μικρέ μου αδερφέ… ΔΥΝΑΜΗ! Είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψεις πετώντας.
Σ’ αγαπώ. Όπως με στήριξες εσύ, έτσι θα είμαι κι εγώ εδώ για σένα».
