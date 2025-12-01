«Βράζουν» στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έντονα παράπονα από τη La Liga για πέναλτι στον Ροντρίγκο (vid)
Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε δυσαρεστημένη από τη διαιτησία στο 1-1 κόντρα στη Χιρόνα, με το Real Madrid TV να μιλάει για «διαφθορά της La Liga».
Συνεχίζεται το σερί ισοπαλιών για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς δεν κατάφερε να επικρατήσει της Χιρόνα, και οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, για την 14η αγωνιστική της La Liga, με αποτέλεσμα η «Βασίλισσα» να πέσει από την κορυφή της βαθμολογίας.
Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι «φωνάζουν» για μία φάση στα τελευταία λεπτά, όπου ανατρέπεται ο Ροντρίγκο εντός της μεγάλης περιοχής από τον Ρόκα, ωστόσο ο διαιτητής δεν καταλόγισε πέναλτι, και ο VAR δεν τον κάλεσε να κοιτάξει τη φάση.
Το πέναλτι που ζητάει η Ρεάλ στον Ροντρίγκο
Este ángulo del penalti a RODRYGO GOES es un escándalo 🤢🤢🤢pic.twitter.com/VtX9K3Y8eg
— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 30, 2025
Στο επίσημο κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης, «Real Madrid TV», η φάση σχολιάστηκε έντονα και υπήρξε έντονη κριτική κατά της LaLiga και των διαιτητών.
Συγκεκριμένα ειπώθηκε: «H LaLiga είναι διεφθαρμένη. Η Ρεάλ έχει χάσει τέσσερις βαθμούς από τα… αδέρφια του Νεγκρέιρα. Ο Ντε Μπούργος είναι ένας από τους διαιτητές με τα χειρότερα ρεκόρ απέναντι στη Ρεάλ. Υπάρχει αλλοίωση, γιατί το VAR δεν τον καλεί να εξετάσει τη φάση του Ροντρίγκο. Ανεξάρτητα από το αν η Ρεάλ δεν παίζει καλά, η πραγματικότητα είναι ότι οι διαιτητές βάζουν τρικλοποδιές, αυτοί που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις απουσιάζουν και ο πρόεδρός τους δικαιολογεί. Και ποιος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας; Ο Χαβιέρ Τέμπας»
Από πλευράς προπονητή, ο Τσάμπι Αλόνσο δήλωσε για τη φάση: «Με εκπλήσσει το γεγονός ότι το VAR δεν εξέτασε τη φάση. Ήταν μια φάση που έπρεπε να είχε εξεταστεί. Αυτές είναι καθοριστικές στιγμές που μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Δεν το είδα, αλλά μου είπαν ότι υπήρξε επαφή».
Για τη γενικότερη εικόνα της ομάδας του στην αναμέτρηση, ο Ισπανός δήλωσε: «Βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μας έλειπε η αποτελεσματικότητα. Είμαστε ακόμα σε καλό δρόμο και είναι μια μεγάλη σεζόν. Έπρεπε να είμαστε πιο κυρίαρχοι και πρέπει να αναλύσουμε γιατί δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε αυτή τη συνέπεια. Είχαμε τρεις ή τέσσερις καθαρές ευκαιρίες να κερδίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε».
