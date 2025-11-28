Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Αποσύρει όπως όλα δείχνουν το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Ιμπραχίμα Κονατέ η Ρεάλ Μαδρίτης, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι

O 26χρονος Γάλλος στόπερ υπήρξε για καιρό στα «ραντάρ» της «βασίλισσας», η οποία τον είχε προσεγγίσει για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ.

Φέτος ο ποδοσφαιριστής μετράει 18 συμμετοχές με 1 γκολ και τρεις κίτρινες κάρτες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Athletic», η Ρεάλ αφήνει την περίπτωσή του, έχοντας ήδη ενημερώσει τη Λίβερπουλ ότι τελικά δεν είναι διατεθειμένη να κάνει κίνηση για να τον εντάξει στο ρόστερ της.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει με τη συμφωνία του Ιμπραήμα Κονατέ για το 2026. Αφού ο Κονατέ ήταν στη λίστα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συμφωνία ακυρώθηκε» αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Για να προσθέσει: «Ο Κονατέ εξακολουθεί να συζητά για νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. Η πρόταση είναι στο τραπέζι, δεν υπάρχει ακόμη τελική απόφαση».

Θυμίζουμε πως ο Γάλλος διεθνής αμυντικός αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2021, έναντι 40 εκατ. ευρώ από τη Λειψία.