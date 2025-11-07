sports betsson
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό
Ποδόσφαιρο 07 Νοεμβρίου 2025 | 18:15

Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τον Ουπαμεκανό ωθεί τη Μπάγερν Μονάχου σε μια νέα «γαλλική» αναζήτηση στο πρόσωπο του Ιμπραχίμα Κονατέ της Λίβερπουλ, σε ένα μεταγραφικό σενάριο που εμπλέκει κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Γιώργος Μαζιάς
Η Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πως ετοιμάζει μία εντυπωσιακή κίνηση για την επόμενη σεζόν, καθώς σύμφωνα με τη γερμανική Bild έχει ξεκινήσει επαφές με τους εκπροσώπους του Ιμπραχίμα Κονατέ.

Ο 25χρονος διεθνής Γάλλος αμυντικός της Λίβερπουλ βρίσκεται στο στόχαστρο των Βαυαρών, την ώρα που οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Νταγιότ Ουπαμεκανό έχουν «παγώσει». Το συμβόλαιο του τελευταίου λήγει στο τέλος της σεζόν και μέχρι στιγμής δεν έχει διαφανεί προοπτική συμφωνίας, γεγονός που έχει βάλει τον παίκτη στο ραντάρ αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

Η Μπάγερν, που επιδιώκει να διατηρήσει την αγωνιστική της σταθερότητα στην άμυνα, θέλει να προχωρήσει εγκαίρως σε σχεδιασμό. Ο Κονατέ θεωρείται ιδανικός υποψήφιος χάρη στην ταχύτητα, τη δύναμη και την εμπειρία του από την Premier League. Επιπλέον, γνωρίζει καλά τη γερμανική πραγματικότητα, καθώς πριν μετακινηθεί στη Λίβερπουλ υπήρξε βασικό στέλεχος της Λειψίας, όπου είχε συνεργαστεί στενά με τον Ουπαμεκανό, συνθέτοντας ένα από τα πιο υποσχόμενα δίδυμα αμυντικών της Ευρώπης.

Η κατάσταση προμηνύεται περίπλοκη, αφού η Λίβερπουλ δύσκολα θα δεχθεί να αποχωριστεί έναν παίκτη που αποτελεί θεμέλιο της αμυντικής της γραμμής. Παράλληλα, στο παιχνίδι για την υπογραφή του Κονάτε φέρονται να έχουν εισέλθει και άλλες ισχυρές δυνάμεις, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης, που αναζητούν ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για τα επόμενα χρόνια. Αυτή η διελκυστίνδα ανάμεσα στους μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης υπόσχεται ένα θερμό μεταγραφικό καλοκαίρι.

Για τη Μπάγερν, η στρατηγική του να στοχεύει σε Γάλλους παίκτες δεν είναι καινούρια. Η επιρροή των Γάλλων παικτών στο Μόναχο τα τελευταία χρόνια υπήρξε καθοριστική, με ονόματα όπως οι Κομάν, Παβάρ, Ερνάντεζ και φυσικά ο Ουπαμεκανό να έχουν αποτελέσει βασικά εργαλεία στο πλάνο της ομάδας. Τώρα, το όνομα του Κονατέ προστίθεται ως μια ακόμη πιθανή συνέχεια αυτής της «γαλλικής παράδοσης». Αν τελικά η μεταγραφή προχωρήσει, η Μπάγερν θα συνεχίσει να επενδύει στη γνώριμη σχολή που της έχει προσφέρει σταθερότητα και δυναμισμό στην άμυνα τα τελευταία χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα Ουπαμεκανό-Κονατέ φαίνεται πως θα αποτελέσει έναν από τους κύριους άξονες της επόμενης μεταγραφικής περιόδου. Από τη στάση του ίδιου του Ουπαμεκανό αλλά και τις οικονομικές απαιτήσεις της Λίβερπουλ θα εξαρτηθεί αν η «γαλλική επιχείρηση» της Μπάγερν θα πάρει σάρκα και οστά ή αν θα παραμείνει ένα από τα ελκυστικότερα σενάρια του επόμενου καλοκαιριού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει έντονο ενδιαφέρον για τον Κονατέ, φαίνεται πως θα περιμένει την λήξη του συμβολαίου του το 2026 για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο, ενώ η Λίβερπουλ ζητά πάνω από 40-50 εκατ. ευρώ, ποσό που αποθαρρύνει προς το παρόν τους επίδοξους αγοραστές. Ο ίδιος ο Κονατέ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δείχνει προτίμηση στη Ρεάλ, όπου υποστηρίζεται ότι ο συμπαίκτης του στην εθνική Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, τον παροτρύνει να μετακομίσει.

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»
Μπάσκετ 07.11.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του τονίζοντας ότι θα ήθελε να αγωνιστεί 20 χρόνια στο ΝΒΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έχει κάνει ως τώρα ο Ολυμπιακός στο Champions League, δηλώνει ο Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στο επικίνδυνο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά.

Σύνταξη
O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «A Little Shelter» που δραστηριοποιείται στην φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με το σχετικό λογότυπο να φιλοξενείται στη φανέλα των «πρασίνων».

Σύνταξη
Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και Κεντζίορα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας ενόψει των επόμενων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς θα εκτίσει την λόγω καρτών τιμωρία του στο ματς της 11ης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό, ενώ κάρτες συμπλήρωσε στο Europa League την Πέμπτη και ο Μανώλης Σιώπης.

Σύνταξη
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
OT FORUM 07.11.25

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σύνταξη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους
Ελλάδα 07.11.25

Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται χρονικά η εγκατάσταση των 388 συσκευών παρακολούθησης σε επικίνδυνους οδικούς κόμβους της Αττικής – Το παρασκήνιο μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

Εύη Σαλτού
Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
Επιδιώκει διαβούλευση 07.11.25

Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου είχε σήμερα συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ - Τι αλλάζει στην τακτική για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η διαβούλευση για το μέλλον τους

Σύνταξη
Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου
«Αντιφάσεις» 07.11.25

Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου

«Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να καταθέτει ο κ. Βορίδης και να τον διαψεύδει ο κ. Βάρρας», επισήμανε ο βουλευτής Α' Αθήνας με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
OT FORUM – Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ
OT FORUM 07.11.25

Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ

Τι είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου για τις εποπτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες
Αποκάλυψη Reuters 07.11.25

Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες

H Meta εκτιμά σε εσωτερικά της έγγραφα ότι το 10% των εσόδων προέρχεται από διαφημίσεις για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η εταιρεία είναι απρόθυμη να τις κατεβάσει.

Σύνταξη
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ
Τι θα ισχύσει 07.11.25

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών

Σύνταξη
Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»
Οι δύο λευκοί 07.11.25

Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»

Η Τεγιάνα Τέιλορ ρωτήθηκε σχετικά με την σεξουαλικοποίηση του χαρακτήρα της στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον - μια κατάσταση την οποία συνέκρινε με την πραγματική ζωή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.11.25

Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής

Με απόφαση της ΝΔ, πάντως, έμειναν εκτός λίστας πρόσωπα που πρότεινε η αντιπολίτευση, ενώ απορρίφθηκε και η προοπτική της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης μαρτύρων στην εξεταστική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΟΤ FORUM – Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις
OT FORUM 07.11.25

Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Για τον τρόπο που οι χρηματοδοτήσεις λειτουργούν ως κινητήριο μοχλό για τις επιχειρήσεις μίλησαν οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου (CrediaBank) και Χριστίνα Φαϊτάκη (Karatzas & Partner) στο OT FORUM

Σύνταξη
Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά
Οικονομικές Ειδήσεις 07.11.25

Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά

Σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται το δημογραφικό (και) για την ελληνική οικονομία οδηγώντας σε μετασχηματισμό, μεταξύ άλλων, την αγορά εργασίας. Η νέα πραγματικότητα θα έχει χρώμα… γκρίζο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
