Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό

Η Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πως ετοιμάζει μία εντυπωσιακή κίνηση για την επόμενη σεζόν, καθώς σύμφωνα με τη γερμανική Bild έχει ξεκινήσει επαφές με τους εκπροσώπους του Ιμπραχίμα Κονατέ.

Ο 25χρονος διεθνής Γάλλος αμυντικός της Λίβερπουλ βρίσκεται στο στόχαστρο των Βαυαρών, την ώρα που οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Νταγιότ Ουπαμεκανό έχουν «παγώσει». Το συμβόλαιο του τελευταίου λήγει στο τέλος της σεζόν και μέχρι στιγμής δεν έχει διαφανεί προοπτική συμφωνίας, γεγονός που έχει βάλει τον παίκτη στο ραντάρ αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

Η Μπάγερν, που επιδιώκει να διατηρήσει την αγωνιστική της σταθερότητα στην άμυνα, θέλει να προχωρήσει εγκαίρως σε σχεδιασμό. Ο Κονατέ θεωρείται ιδανικός υποψήφιος χάρη στην ταχύτητα, τη δύναμη και την εμπειρία του από την Premier League. Επιπλέον, γνωρίζει καλά τη γερμανική πραγματικότητα, καθώς πριν μετακινηθεί στη Λίβερπουλ υπήρξε βασικό στέλεχος της Λειψίας, όπου είχε συνεργαστεί στενά με τον Ουπαμεκανό, συνθέτοντας ένα από τα πιο υποσχόμενα δίδυμα αμυντικών της Ευρώπης.

Η κατάσταση προμηνύεται περίπλοκη, αφού η Λίβερπουλ δύσκολα θα δεχθεί να αποχωριστεί έναν παίκτη που αποτελεί θεμέλιο της αμυντικής της γραμμής. Παράλληλα, στο παιχνίδι για την υπογραφή του Κονάτε φέρονται να έχουν εισέλθει και άλλες ισχυρές δυνάμεις, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης, που αναζητούν ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για τα επόμενα χρόνια. Αυτή η διελκυστίνδα ανάμεσα στους μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης υπόσχεται ένα θερμό μεταγραφικό καλοκαίρι.

Για τη Μπάγερν, η στρατηγική του να στοχεύει σε Γάλλους παίκτες δεν είναι καινούρια. Η επιρροή των Γάλλων παικτών στο Μόναχο τα τελευταία χρόνια υπήρξε καθοριστική, με ονόματα όπως οι Κομάν, Παβάρ, Ερνάντεζ και φυσικά ο Ουπαμεκανό να έχουν αποτελέσει βασικά εργαλεία στο πλάνο της ομάδας. Τώρα, το όνομα του Κονατέ προστίθεται ως μια ακόμη πιθανή συνέχεια αυτής της «γαλλικής παράδοσης». Αν τελικά η μεταγραφή προχωρήσει, η Μπάγερν θα συνεχίσει να επενδύει στη γνώριμη σχολή που της έχει προσφέρει σταθερότητα και δυναμισμό στην άμυνα τα τελευταία χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα Ουπαμεκανό-Κονατέ φαίνεται πως θα αποτελέσει έναν από τους κύριους άξονες της επόμενης μεταγραφικής περιόδου. Από τη στάση του ίδιου του Ουπαμεκανό αλλά και τις οικονομικές απαιτήσεις της Λίβερπουλ θα εξαρτηθεί αν η «γαλλική επιχείρηση» της Μπάγερν θα πάρει σάρκα και οστά ή αν θα παραμείνει ένα από τα ελκυστικότερα σενάρια του επόμενου καλοκαιριού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει έντονο ενδιαφέρον για τον Κονατέ, φαίνεται πως θα περιμένει την λήξη του συμβολαίου του το 2026 για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο, ενώ η Λίβερπουλ ζητά πάνω από 40-50 εκατ. ευρώ, ποσό που αποθαρρύνει προς το παρόν τους επίδοξους αγοραστές. Ο ίδιος ο Κονατέ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δείχνει προτίμηση στη Ρεάλ, όπου υποστηρίζεται ότι ο συμπαίκτης του στην εθνική Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, τον παροτρύνει να μετακομίσει.