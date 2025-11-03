Η οικονομική εκτόξευση της Μπάγερν Μονάχου

Εκτός από δύναμη μέσα στα γήπεδα της Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου είναι και μεγάλη οικονομική δύναμη. Απόδειξη ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ, ύψους 978,3 εκατ. ευρώ, για τη σεζόν 2024/25 αλλά και αύξηση των μελών της, που πλέον ανέρχονται στις 430.000! Τα έσοδα είναι αυξημένα 2,8 % σε σχέση με την αγωνιστική περίοδο 2023/24 και παράλληλα καταδεικνύουν και τη δυναμική του συλλόγου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στη ΓΣ του συλλόγου, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 187,8 εκατομμύρια ευρώ (+11,3%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 42,5 εκατομμύρια ευρώ, με τα καθαρά κέρδη για το έτος να ανέρχονται σε 27,1 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από τους αγώνες, στα 260,7 εκατομμύρια ευρώ, ήταν η μεγαλύτερη συμβολή στα έσοδα, ακολουθούμενα από τις συμβάσεις χορηγίας και μάρκετινγκ στα 240,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η Μπάγερν κέρδισε 117,7 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά μεταγραφών, ενώ υπήρχαν άλλα 51,9 εκατομμύρια ευρώ σε «διάφορα έσοδα». Επίσης, η Μπάγερν κατέβαλε 257,7 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους (ΦΠΑ, φόρο μισθοδοσίας, εταιρικούς και επιχειρηματικούς φόρους).

«Η Μπάγερν συνεχίζει να συνδυάζει την αθλητική επιτυχία με την οικονομική ισχύ. Αυτό το ρεκόρ αποτέλεσμα καταδεικνύει τη σταθερότητα του μοντέλου μας και την αφοσίωση των οπαδών και των συνεργατών μας. Με πάνω από 430.000 μέλη, δεν είμαστε μόνο ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, αλλά μια παγκόσμια κοινότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της Μπάγερν, Χέρμπερτ Χάινερ, ο οποίος επανεξελέγη από τη ΓΣ στο πόστο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιαν-Κρίστιαν Ντρέσεν επικεντρώθηκε στο ομαδικό πνεύμα τους συλλόγου, καθώς δήλωσε: «Η Μπάγερν παραμένει οικονομικά ισχυρή, σε καλό δρόμο από αθλητικής άποψης και ενωμένη στο ομαδικό της πνεύμα. Παρά τις ταραγμένες εποχές και την αγορά μεταγραφών που έχει φτάσει σε νέα ύψη, πετύχαμε για άλλη μια φορά έσοδα ρεκόρ και καταγράψαμε σταθερά κέρδη. Αυτό καταδεικνύει την εξαιρετική δύναμη και ουσία του συλλόγου μας».

Ο Ντρέσεν επικεντρώθηκε και στο μυστικό της επιτυχίας: «Δεν ξοδεύουμε περισσότερα από όσα κερδίζουμε. Αυτή η στάση είναι μέρος της φιλοσοφίας μας και θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί τα επόμενα χρόνια. Η επιτυχία της Μπάγερν είναι αποτέλεσμα μιας ισχυρής κοινότητας: αφοσιωμένοι εργαζόμενοι, αξιόπιστοι συνεργάτες και χορηγοί και εποικοδομητική συνεργασία εντός των εκτελεστικών και εποπτικών συμβουλίων».