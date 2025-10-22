Μπάγερν Μονάχου – Μπριζ 4-0: Σαν σε… προπόνηση! (vid)

Μπάγερν χωρίς φρένα, «πάτησε» και την Μπριζ! Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί επικράτησε εύκολα με 4-0 των Βέλγων στο Μόναχο για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και συνεχίζει με το απόλυτο στη διοργάνωση. Για 80 λεπτά έμεινε στο γήπεδο ο Χρήστος Τζόλης που δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του κόντρα στους πρωταθλητές Γερμανίας.

Το παιχνίδι κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο όπου οι γηπεδούχοι πέτυχαν τρία γκολ. Μόλις στο 5′ ο Καρλ με ωραία ενέργεια και σουτ έκανε το 1-0 ενώ στο 10′ ο Πάβλοβιτς με σουτ σημάδεψε το δοκάρι. Τέσσερα λεπτά μετά όμως από ασίστ του Λάιμερ ο Κέιν από κοντά έκανε το 2-0. Από νέα ασίστ του Λάιμερ στο 33′ ο Ντίαζ έκανε το 3-0 με δυνατό σουτ ενώ στο 41′ ο Νόιερ έβγαλε δύσκολα ένα σουτ του Τζόλη.

Η Μπάγερν έφτασε κοντά σε τέταρτο γκολ στο 58′ με τον Κέιν και το πέτυχε τελικά στο 79′ όταν ο Τζάκσον βρήκε την μπάλα μπροστά του από απόκρουση του Γιάκερς και έκανε το 4-0. Οι Βαυαροί έφτασαν έτσι σε ακόμη μία νίκη και μετρούν πλέον δέκα τρίποντα σε ισάριθμα ματς σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η ορμητικότητα της Μπάγερν η οποία πέτυχε τρία γκολ μέχρι το 34’ και «καθάρισε» το ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Σπουδαία εμφάνιση από τον Λάιμερ με δύο ασίστ και μία πολύ γεμάτη παρουσία.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Η άμυνα της Μπριζ υπέφερε από τα «υπερόπλα» της Μπάγερν και γλίτωσε από περισσότερα γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο ματς για τον Ρούμσας που δεν είχε προβλήματα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Λάιμερ, Τα, Ουπαμεκανό (81’ Κιμ), Γκερέιρο (69’ Μπίσοφ), Πάβλοβιτς, Κιμ, Καρλ (69’ Γκορέτσκα), Ολίσε, Ντίαζ (81’ Μάικ), Κέιν (69’ Τζάκσον)

Μπριζ: Γιάκερς, Ορντόνεζ, Σάμπε (46’ Σικέ), Μέγιερ, Μέχελε, Στάνκοβιτς, Αουντόορ (66’ Σάντρα), Φορμπς (46’ Σπίλεερς), Φανάκεν, Τζόλης (80’ Ντιακόν), Τρεσόλντι (66’ Βερμάντ)

ΣΚΟΡΕΡ:

5’ Καρλ, 14’ Κέιν, 34 Ντίαζ, 79’ Τζάκσον

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

4/11 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

5/11 Μπριζ – Μπαρτσελόνα