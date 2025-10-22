Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)

sports betsson
Ποδόσφαιρο 22 Οκτωβρίου 2025 | 23:58

Ο Γκουλιέλμο Βικάριο ήταν ανίκητος απέναντι στην επιθετική γραμμή της Μονακό και έτσι η Τότεναμ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (0-0) στο Πριγκιπάτο για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Spotlight

Η Μονακό τα έκανε… όλα απόψε στο Πριγκιπάτο, εκτός από το να πετύχει γκολ. Η εξαιρετική βραδιά που βρέθηκε ο τερματοφύλακας της Τότεναμ Γκουλιέλμο Βικάριο, αλλά και τα άσχημα τελειώματα των Μονεγάσκων, έδωσαν την ευκαιρία στην ομάδα του Λονδίνου να φύγει με έναν βαθμό (0-0) που βάσει απόδοσης ίσως να μην άξιζε.

Στους 5 βαθμούς η ομάδα του Τόμας Φρανκ, στους 2 εκείνη του Σεμπαστιέν Ποκονιολί μετά από 3 αγωνιστικές στη League Phase του Champions League.

Στο πρώτο ημίχρονο η Μονακό είχε ξεκάθαρη υπεροχή, είχε κατοχή της μπάλας, έφτανε εύκολα έξω από την περιοχή της Τότεναμ, ωστόσο τα χαλούσε πάντα στην τελική προσπάθεια. Για την ακρίβεια οι Μονεγάσκοι… έπεφταν πάνω στον Βικάριο ο οποίος με καίριες τοποθετήσεις σταματούσε κάθε επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων.

Η Μονακό είχε μια διπλή ευκαιρία στο 13′, μια μεγάλη φάση στο 27′  με τον Μπαλογκάν στον οποίο τερματοφύλακας των Λονδρέζων είπε «όχι» με πόδια, ενώ είχε έφτασε ακόμη πιο κοντά στο γκολ στο 36′. Συγκεκριμένα από ΄λάθος του Μπέργκβαλ ο Μπαλογκάν βγήκε τετ α τετ με τον Βικάριο, όμως με νέα, ακόμα πιο μεγάλη επέμβαση έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ!

Από την πλευράς η Τοτεναμ έφτασε 2-3 φορές με αξιώσεις στα καρέ των γηπεδούχων, με καλύτερη αυτή του 35′ όταν ο Κούντους είχε ένα σουτ από κοντά, στο οποίο ο Κεν

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο μοιρασμένο με την Τότεναμ να βγάζει περισσότερη ενέργεια και να έχει τον έλεγχο περίπου στο πρώτο μισό, ωστόσο δεν μπόρεσε να σκοράρει σε 1-2 καλές στιγμές που είχε.

Εν συνεχεία η Μονακό πήρε και πάλι τα ηνία, πίεσε έντονα ως το φινάλε όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Είτε γιατί απόψε ήταν βραδιά του Βικάριο, είτε γιατί τα τελειώματά της δεν ήταν αυτά που έπρεπε.

Στο 75′ στην απόκρουση του ματς, ο Ιταλός τερματοφύλακας κατάφερε να σταματήσει ακόμη την κεφαλιά του Τέζε από απόσταση αναπνοής!

Στο 89′ η Τότεναμ λίγο έλειψε να «κλέψει» το ματς με μεγάλη φάση με τον Τζόνσον, όμως ο Μαβισά είχε σωτήρια επέμβαση.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η απόδοση του Βικάριο που «κατέβασε ρολά». Παρά τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε η Μονακό, ο Ιταλός «κίπερ» είχε απάντηση σε όλες.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η ανικανότητα της Μονακό να βάλει έστω και ένα γκολ στη σωρεία φάσεων που έφτιαξε. Οι Μονεγάσκοι θα μπορούσαν να πετύχουν μεγάλο σκορ, αλλά έμειναν στο απόλυτο μηδέν.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Η επιθετική γραμμή της Μονακό που δεν μπορούσε να νικήσει με τίποτα τον Βικάριο

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Το παιχνίδι είχε πολύ καλό ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος, όμως δεν ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκίντα πέρασε «απαρατήρητος».

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν είχαμε δύσκολες φάσεις ώστε να χρειαστεί να επέμβει η τεχνολογία.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΟΝΑΚΟ: Κουν, Ντιατά (57’ Γκολόβιν), Σαλισού, Κέρερ, Κάιο Ενρίκε, Ουαταρά (70’ Μαουσιά Ελεμπί), Τέζε, Κουλιμπαλί, Ακλιούς, Φάτι (70’ Μιναμίνο), Μπαλογκάν (83’ Μπίερεθ).

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Πόρο, Ντάνσο, Φαν Ντε Φεν, Μπεντανκούρ (60’ Σίμονς), Γκρέι, Μπέργκβαλ (60’ Σαρ), Κουντούς (79’ Σπενς), Παλίνια, Οντομπέρ (69’ Κολό Μουανί), Ριτσάρλισον (69’ Τζόνσον).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 

Μπόντο Γκλιμτ – Μονακλό (4/11, 22:00)

Τότεναμ – Κοπεγχάγη (4/11, 22:00)

